Внаслідок російської атаки на Одесу поранення дістали п’ятеро осіб, - ОВА

Унаслідок вечірньої атаки російських агресорів на Одесу осколкові поранення дістали п’ятеро людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Пʼятеро людей отримали поранення внаслідок нічної атаки російських окупантів по Одесі. У постраждалих зафіксовані осколкові поранення", - написав він.

Усі потерпілі госпіталізовані, медики надають їм необхідну допомогу, додав керівник ОВА.

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Окрім того, у місті тимчасово змінено рух на кількох трамвайних маршрутах, повідомляє КП "Одесміськелектротранс".

У зв'язку з пошкодженням інфраструктури рух трамвайного маршруту №7 6 листопада буде організовано за зміненою схемою: від вул. Паустовського до вул. Чорноморського козацтва та від 16-ї станції Люстдорфської дороги до Тираспольської площі.

Трамвай №12 курсуватиме за маршрутом: Слобідський ринок – Херсонський сквер. А №15 - між Слобідським ринком та Олексіївською площею.

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