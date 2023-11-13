Отвод войск рф с левобережья Херсонщины не зафиксирован, - ЦНС
В настоящее время "перегруппировка" российских войск не зафиксирована, россияне проводят информационную операцию против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр національного спротиву.
"Российские пропагандисты начали операцию с целью отвлечения Сил Обороны Украины и объявили о выходе своих войск с временно оккупированных территорий Херсонщины.
По информации местных, никаких соответствующих движений войск врага не зафиксировано. Следовательно, можем констатировать, что сейчас происходит информационная операция против Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Минобороны россии заявили, что "оценив ситуацию", решено "перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от р. Днепр".
Однако впоследствии минобороны страны-оккупанта назвало провокацией это сообщение.
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1. кацапи ще не набудували оборонних ліній
2. розвиток наступу та логістику можна вирішувати через морське узбережжя, яке у кацапів з моря відкрите
А наші скоріше перекидують дронами підкріплення через Дніпро.
Плюс наша Артилерія просто на 10 км дальше стріляє.
Для чого? Дуже просто: коли наші надавлять сильніше і почнеться розширення плацдарму на лівому березі Дніпра - вони скажуть, що "неправильно аценили аперативную абстановку" Перекинули під Авдіївку війська, а ми вдарили на Дніпрі