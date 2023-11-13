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Новости Война
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Отвод войск рф с левобережья Херсонщины не зафиксирован, - ЦНС

окупанти

В настоящее время "перегруппировка" российских войск не зафиксирована, россияне проводят информационную операцию против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр національного спротиву.

"Российские пропагандисты начали операцию с целью отвлечения Сил Обороны Украины и объявили о выходе своих войск с временно оккупированных территорий Херсонщины.

По информации местных, никаких соответствующих движений войск врага не зафиксировано. Следовательно, можем констатировать, что сейчас происходит информационная операция против Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минобороны россии заявили, что "оценив ситуацию", решено "перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от р. Днепр".

Однако впоследствии минобороны страны-оккупанта назвало провокацией это сообщение.

Читайте: Россияне используют гражданскую авиацию для транспортировки военных, - Центр нацсопротивления

Автор: 

армия РФ (19882) Минобороны рф (940) Центр национального сопротивления (584)


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Топ комментарии
+6
А кто то уши развесил и поверил что рашисты добровольно сами уйдут?
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13.11.2023 11:59 Ответить
+6
Так, і багато хто. На другому році війни все ще вважають русню тупою.
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13.11.2023 12:04 Ответить
+4
Згідно оманських домовленностей Лівоберіжжя це Московія !
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13.11.2023 12:07 Ответить
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А кто то уши развесил и поверил что рашисты добровольно сами уйдут?
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13.11.2023 11:59 Ответить
Так, і багато хто. На другому році війни все ще вважають русню тупою.
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13.11.2023 12:04 Ответить
наступ від Нової-Каховки-Олешків-Голої Пристані є дуже перспективний:
1. кацапи ще не набудували оборонних ліній
2. розвиток наступу та логістику можна вирішувати через морське узбережжя, яке у кацапів з моря відкрите
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13.11.2023 12:30 Ответить
Згідно оманських домовленностей Лівоберіжжя це Московія !
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13.11.2023 12:07 Ответить
А ви з якого берега пишете?
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13.11.2023 12:17 Ответить
ми з правого, а ти з лівого ?
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13.11.2023 12:26 Ответить
У НИХ ОСТАЛИСЬ ОДНИ МАНЕВРЫ - ЭТО ПЗДЁШЬ !!!
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13.11.2023 12:08 Ответить
Велика кількість дронів може урівняти сторони, у росіян там дороги смерті, Їхні машини з постачанням не доїжджають.

А наші скоріше перекидують дронами підкріплення через Дніпро.

Плюс наша Артилерія просто на 10 км дальше стріляє.
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13.11.2023 12:11 Ответить
Там просто "перекидать" та "відводить" вже нічого Все що можна - поперекидали вже Це просто ІПСО
Для чого? Дуже просто: коли наші надавлять сильніше і почнеться розширення плацдарму на лівому березі Дніпра - вони скажуть, що "неправильно аценили аперативную абстановку" Перекинули під Авдіївку війська, а ми вдарили на Дніпрі
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13.11.2023 13:21 Ответить
 
 