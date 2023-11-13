Отвод войск рф с левобережья Херсонщины не зафиксирован, - ЦНС

В настоящее время "перегруппировка" российских войск не зафиксирована, россияне проводят информационную операцию против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр національного спротиву.

"Российские пропагандисты начали операцию с целью отвлечения Сил Обороны Украины и объявили о выходе своих войск с временно оккупированных территорий Херсонщины.

По информации местных, никаких соответствующих движений войск врага не зафиксировано. Следовательно, можем констатировать, что сейчас происходит информационная операция против Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минобороны россии заявили, что "оценив ситуацию", решено "перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от р. Днепр".

Однако впоследствии минобороны страны-оккупанта назвало провокацией это сообщение.

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