Відведення військ рф із лівобережжя Херсонщини не зафіксовано, - ЦНС
Наразі "перегрупування" російських військ не зафіксовано, росіяни проводять інформаційну операцію проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Російські пропагандисти почали операцію з метою відволікання Сил Оборони України, та оголосили про вихід своїх військ з тимчасово окупованих територій Херсонщини.
Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Міноборони росії заявили, що "оцінивши ситуацію", вирішено "перекинути війська на вигідніші позиції на схід від р. Дніпро".
Проте згодом міноборони країни-окупанта назвало провокацією це повідомлення.
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1. кацапи ще не набудували оборонних ліній
2. розвиток наступу та логістику можна вирішувати через морське узбережжя, яке у кацапів з моря відкрите
А наші скоріше перекидують дронами підкріплення через Дніпро.
Плюс наша Артилерія просто на 10 км дальше стріляє.
Для чого? Дуже просто: коли наші надавлять сильніше і почнеться розширення плацдарму на лівому березі Дніпра - вони скажуть, що "неправильно аценили аперативную абстановку" Перекинули під Авдіївку війська, а ми вдарили на Дніпрі