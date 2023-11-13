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Новини Війна
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Відведення військ рф із лівобережжя Херсонщини не зафіксовано, - ЦНС

окупанти

Наразі "перегрупування" російських військ не зафіксовано, росіяни проводять інформаційну операцію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Російські пропагандисти почали операцію з метою відволікання Сил Оборони України, та оголосили про вихід своїх військ з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Міноборони росії заявили, що "оцінивши ситуацію", вирішено "перекинути війська на вигідніші позиції на схід від р. Дніпро".

 Проте згодом міноборони країни-окупанта назвало провокацією це повідомлення.

Читайте: Росіяни використовують цивільну авіацію для транспортування військових, - Центр нацспротиву

Автор: 

армія рф (18034) Міноборони рф (718) Центр національного спротиву (834)


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Топ коментарі
+6
А кто то уши развесил и поверил что рашисты добровольно сами уйдут?
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13.11.2023 11:59 Відповісти
+6
Так, і багато хто. На другому році війни все ще вважають русню тупою.
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13.11.2023 12:04 Відповісти
+4
Згідно оманських домовленностей Лівоберіжжя це Московія !
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13.11.2023 12:07 Відповісти
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А кто то уши развесил и поверил что рашисты добровольно сами уйдут?
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13.11.2023 11:59 Відповісти
Так, і багато хто. На другому році війни все ще вважають русню тупою.
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13.11.2023 12:04 Відповісти
наступ від Нової-Каховки-Олешків-Голої Пристані є дуже перспективний:
1. кацапи ще не набудували оборонних ліній
2. розвиток наступу та логістику можна вирішувати через морське узбережжя, яке у кацапів з моря відкрите
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13.11.2023 12:30 Відповісти
Згідно оманських домовленностей Лівоберіжжя це Московія !
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13.11.2023 12:07 Відповісти
А ви з якого берега пишете?
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13.11.2023 12:17 Відповісти
ми з правого, а ти з лівого ?
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13.11.2023 12:26 Відповісти
У НИХ ОСТАЛИСЬ ОДНИ МАНЕВРЫ - ЭТО ПЗДЁШЬ !!!
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13.11.2023 12:08 Відповісти
Велика кількість дронів може урівняти сторони, у росіян там дороги смерті, Їхні машини з постачанням не доїжджають.

А наші скоріше перекидують дронами підкріплення через Дніпро.

Плюс наша Артилерія просто на 10 км дальше стріляє.
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13.11.2023 12:11 Відповісти
Там просто "перекидать" та "відводить" вже нічого Все що можна - поперекидали вже Це просто ІПСО
Для чого? Дуже просто: коли наші надавлять сильніше і почнеться розширення плацдарму на лівому березі Дніпра - вони скажуть, що "неправильно аценили аперативную абстановку" Перекинули під Авдіївку війська, а ми вдарили на Дніпрі
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13.11.2023 13:21 Відповісти
 
 