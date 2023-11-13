Відведення військ рф із лівобережжя Херсонщини не зафіксовано, - ЦНС

Наразі "перегрупування" російських військ не зафіксовано, росіяни проводять інформаційну операцію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Російські пропагандисти почали операцію з метою відволікання Сил Оборони України, та оголосили про вихід своїх військ з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Міноборони росії заявили, що "оцінивши ситуацію", вирішено "перекинути війська на вигідніші позиції на схід від р. Дніпро".

Проте згодом міноборони країни-окупанта назвало провокацією це повідомлення.

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