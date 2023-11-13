Премьер Польши Моравецкий подал в отставку
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подал в отставку в первый день заседания Сейма новой каденции.
Об этом он заявил во время выступления с трибуны нижней палаты польского парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Моравецкий отметил, что согласно решению президента Польши Анджея Дуды, он будет пытаться в определенный Конституцией страны срок создать правительство страны, которое получит вотум доверия в Сейме.
Исполняющий обязанности премьера Польши Моравецкий с трибуны парламента отметил о достижениях своего правительства за последние четыре года, призывая политиков других партий снова поддержать его правительство.
Министр канцелярии президента РП Малгожата Папроцкая сообщила в интервью PAP, что Дуда поручит Моравецкому миссию формирования нового правительства в понедельник вечером после завершения заседания парламента.
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"от этой непонятной для них войны в Европе..."
хто-хто, а поляки чудово розуміють "цо то за война"
але Польща готує своє Військо Польське до війни один проти одного з рашкою, без усіляких ілюзій на НАТУ Трампа, мадярщини та інших
Тут дело не в народе, а в воспитании отдельных людей.
И уж поверь ту прибыль которую приносят украинцы в бюджет Польши, не приносят не одни переселенцы какой либо стране ЕС.
Кроме того, если даже пуйло не нападет на Польшу находясь у ее границ то создаст мощное геополитическое давление, что очень не понравиться полякам.
Так что у них больше поводов относиться к нам нормально.
решта то для Ваших мемуарів.....
Давай, дасвиданья!
Так і сталося пару місяців тому з міністром оборони.
В любій нормальній країні після виборів Президента уряд подає у відставку, https://www.bbc.com/ukrainian/news-48339208 в Україні у тому числі .
Якщо Ви цього не знали, то може Ви не в Україні живете?
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Реєстрація:06.10.2023
давайте не будемо заблуждаться та заблуждать інших
Як щодо Української мови - зможеее перевести дитячий віршик?:
"Крук спитав у пуги шанобливо: Нащо гукаєш опівночі жахливо? Пуга відповів йому: юначе, Ти ще жаху справжнього не бачив!"
Тоді все стає зрозумілим!
»Писала ,что Януковича после Зеленского
Мы будем вспоминать
Как не очень плохого.»…?!
Цего дважди не судимого бандюгу? « Бабло побеждает всеее!»?
Якій разом з Ахметовтм запалив Донбас у 2014?
Та почав цю війну?!
За це він ще не відповів перед Україною.
рагулі програли вибори в Польщі, тепер лишився тільки дуда)
Це ж стандартна процедура.
До речі, Дуда може знову подати його кандидатуру.
і шо ?
а нічого
буде далі займатись політикою чи бізнесом на волі
на відміну від ЗЄльоних....