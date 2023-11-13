Премьер Польши Моравецкий подал в отставку

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подал в отставку в первый день заседания Сейма новой каденции.

Об этом он заявил во время выступления с трибуны нижней палаты польского парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Моравецкий отметил, что согласно решению президента Польши Анджея Дуды, он будет пытаться в определенный Конституцией страны срок создать правительство страны, которое получит вотум доверия в Сейме.

Исполняющий обязанности премьера Польши Моравецкий с трибуны парламента отметил о достижениях своего правительства за последние четыре года, призывая политиков других партий снова поддержать его правительство.

Министр канцелярии президента РП Малгожата Папроцкая сообщила в интервью PAP, что Дуда поручит Моравецкому миссию формирования нового правительства в понедельник вечером после завершения заседания парламента.

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