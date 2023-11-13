РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10880 посетителей онлайн
Новости
19 391 48

Премьер Польши Моравецкий подал в отставку

моравецький

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подал в отставку в первый день заседания Сейма новой каденции.

Об этом он заявил во время выступления с трибуны нижней палаты польского парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Моравецкий отметил, что согласно решению президента Польши Анджея Дуды, он будет пытаться в определенный Конституцией страны срок создать правительство страны, которое получит вотум доверия в Сейме.

Исполняющий обязанности премьера Польши Моравецкий с трибуны парламента отметил о достижениях своего правительства за последние четыре года, призывая политиков других партий снова поддержать его правительство.

Министр канцелярии президента РП Малгожата Папроцкая сообщила в интервью PAP, что Дуда поручит Моравецкому миссию формирования нового правительства в понедельник вечером после завершения заседания парламента.

Читайте также: Моравецкий заявил о готовности сформировать новое правительство Польши

Автор: 

отставка (3163) Польша (8538) Моравецкий Матеуш (287)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Так у Зеледента или власть, или срок за госизмену. А четверть избирателей по-прежнему за этого клована... Оно действительно приговор, но не Порошенко, а всей Украине.
показать весь комментарий
13.11.2023 17:48 Ответить
+12
Главное, что в новое правительство не попадут проху#ловцы из "конфедерации".
показать весь комментарий
13.11.2023 17:34 Ответить
+10
Что тут сказать... Поляки устают от наших беженцев, от ограничений в бюджете, от этой непонятной для них войны в Европе. Куча факторов, но простые люди хотят просто и удобно жить. Но наши переселенцы своим поведением (достаточно два-три факта) убеждают простых поляков что речи политиков могут быть просто популистскими. Простым людям не нужна победа над насилием и садизмом государственного масштаба, им нужно просто жить без проблем... Что не скажешь об украинцах... Так дебильно проголосовать и получить такую войну...
показать весь комментарий
13.11.2023 18:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Главное, что в новое правительство не попадут проху#ловцы из "конфедерации".
показать весь комментарий
13.11.2023 17:34 Ответить
А это, как раз, не факт... К сожалению...
показать весь комментарий
13.11.2023 17:46 Ответить
Этим я не говорю, что Туск будет идеальным премьером, но всё-таки...
показать весь комментарий
13.11.2023 17:56 Ответить
Что тут сказать... Поляки устают от наших беженцев, от ограничений в бюджете, от этой непонятной для них войны в Европе. Куча факторов, но простые люди хотят просто и удобно жить. Но наши переселенцы своим поведением (достаточно два-три факта) убеждают простых поляков что речи политиков могут быть просто популистскими. Простым людям не нужна победа над насилием и садизмом государственного масштаба, им нужно просто жить без проблем... Что не скажешь об украинцах... Так дебильно проголосовать и получить такую войну...
показать весь комментарий
13.11.2023 18:08 Ответить
багато чого так, але ось це:

"от этой непонятной для них войны в Европе..."

хто-хто, а поляки чудово розуміють "цо то за война"
показать весь комментарий
13.11.2023 19:05 Ответить
Оставьте свои иллюзии в стороне. Польша в НАТО, а путлер (или какой там его двойник) НИКОГДА не нападет на НАТО. Польша приняла наших беженцев. Но Вы можете погуглить что некоторые "беженцы" вытворяли в Польше. Вы реально думаете что простые люди ЕС просто кушать не могут, не узнав новостей из Украины?
показать весь комментарий
13.11.2023 19:12 Ответить
біженці всілякі - то не питання.

але Польща готує своє Військо Польське до війни один проти одного з рашкою, без усіляких ілюзій на НАТУ Трампа, мадярщини та інших
показать весь комментарий
13.11.2023 20:36 Ответить
Ненавиджу те овечо-бараняче стадо, яке називають "прості люди". Прибив би нах Простого чіловєка Сєрю Гусаченка.
показать весь комментарий
13.11.2023 20:40 Ответить
Что наши беженци вытворяли в Польше а ну ка расскажите, насколько частое это явление, что ни один из моих знакомых которые там работают ничего подобного не замечал. Напротив, много поляков что работало с моим другом в бригаде вели себя по хамски, не убирали за собой, матерились, прогуливали роботу.
Тут дело не в народе, а в воспитании отдельных людей.
И уж поверь ту прибыль которую приносят украинцы в бюджет Польши, не приносят не одни переселенцы какой либо стране ЕС.
Кроме того, если даже пуйло не нападет на Польшу находясь у ее границ то создаст мощное геополитическое давление, что очень не понравиться полякам.
Так что у них больше поводов относиться к нам нормально.
показать весь комментарий
13.11.2023 22:22 Ответить
на його місці повинен бути Шмигаль
показать весь комментарий
13.11.2023 18:14 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2023 18:49 Ответить
Дякуємо, пане Матеуш за все що Ви зробили для України!

решта то для Ваших мемуарів.....
показать весь комментарий
13.11.2023 19:02 Ответить
Спасибо Моравецкому ? У вас память как рыбки гуппи ? 27 сентября : "премьер Польши Матеуш Моравецкий не только подтверждает намерение продлить и расширить запрет на импорт украинского зерна, но и заявляет о конце снабжения вооружений и военной помощи. Представитель правительства обещает прекратить социальную поддержку украинцев, в том числе самых молодых, получивших в Польше защиту от войны."
показать весь комментарий
14.11.2023 10:07 Ответить
Давно пора!

Давай, дасвиданья!
показать весь комментарий
13.11.2023 19:09 Ответить
ага, там одного "наш чєлавєк в Варшавє" дональда хватить!! Лоханулись поляки, і то ДУЖЕ круто!!
показать весь комментарий
13.11.2023 19:50 Ответить
У нас нет такого понятия как сам в отставку.
показать весь комментарий
13.11.2023 17:41 Ответить
Але посаду міністра можна проспорити.
Так і сталося пару місяців тому з міністром оборони.
показать весь комментарий
13.11.2023 17:58 Ответить
Так у Зеледента или власть, или срок за госизмену. А четверть избирателей по-прежнему за этого клована... Оно действительно приговор, но не Порошенко, а всей Украине.
показать весь комментарий
13.11.2023 17:48 Ответить
Йой - "Батя я стараюсь" (Люда Яйцівна ось ви і вскрилися - а то Галина а то Боброва , все хватить ховаться - пора відкриваться ).
показать весь комментарий
13.11.2023 17:52 Ответить
Да..?? А я ще 25-го травня 2014 написав що це буде сором більший ніж ющ і яниковоч разом узяті..
показать весь комментарий
13.11.2023 18:27 Ответить
Для Польши (да и многих европейских стран) такая отставка это скорее техническая процедура после выборов нового парламента.
показать весь комментарий
13.11.2023 18:31 Ответить
Шановна - Ви з якою метою цілеспрямовано брешете?

В любій нормальній країні після виборів Президента уряд подає у відставку, https://www.bbc.com/ukrainian/news-48339208 в Україні у тому числі .

Якщо Ви цього не знали, то може Ви не в Україні живете?



Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:06.10.2023
показать весь комментарий
13.11.2023 20:09 Ответить
для ЗЄлі відставка то слідство та тюрма за держзраду.
давайте не будемо заблуждаться та заблуждать інших
показать весь комментарий
13.11.2023 20:44 Ответить
То треба було впасти зі стула. Він подав у відставку лише тому, що так вимагає закон. У Польщі пройшли вибори, які його партія програла.
показать весь комментарий
13.11.2023 18:45 Ответить
Нічого розумнішого не змогли вигадати?

Як щодо Української мови - зможеее перевести дитячий віршик?:

"Крук спитав у пуги шанобливо: Нащо гукаєш опівночі жахливо? Пуга відповів йому: юначе, Ти ще жаху справжнього не бачив!"
показать весь комментарий
13.11.2023 20:14 Ответить
Тобто, як я і очікував, неповажна пані не може перекласти дитячий віршик, отже вона не є Українкою!

Тоді все стає зрозумілим!
показать весь комментарий
13.11.2023 21:27 Ответить
та ти шо??
показать весь комментарий
13.11.2023 20:03 Ответить
Обїлася наколотих апельсінак услишьтєбамбасовна!?
показать весь комментарий
13.11.2023 19:02 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2023 20:43 Ответить
Ну, ви загнули!

»Писала ,что Януковича после Зеленского
Мы будем вспоминать
Как не очень плохого.»…?!

Цего дважди не судимого бандюгу? « Бабло побеждает всеее!»?

Якій разом з Ахметовтм запалив Донбас у 2014?
Та почав цю війну?!

За це він ще не відповів перед Україною.
показать весь комментарий
13.11.2023 19:14 Ответить
Bradley praised the work Formula 1 owners Liberty Media have done in making the sport more accessible to people, but he hopes to see that extended in ticket prices in future - though added American sporting events are "extraordinarily expensive" to go and see live in general.
показать весь комментарий
13.11.2023 19:50 Ответить
Дурник думкою багатіє. Вони результати виборів дивились?
показать весь комментарий
13.11.2023 17:55 Ответить
а що ж тут такого нзвичайного?

рагулі програли вибори в Польщі, тепер лишився тільки дуда)
показать весь комментарий
13.11.2023 17:58 Ответить
Он в президенты намылился.
показать весь комментарий
13.11.2023 17:58 Ответить
Бо з Україною треба дружити..
показать весь комментарий
13.11.2023 18:25 Ответить
Таке враження, що стаття про Зеленського.. Ботва на чергуванні
показать весь комментарий
13.11.2023 18:25 Ответить
можливо,що після поверниння із "Гамерики" , "рашистського шпійона "козирного" , шеф ОП скористається прикладом поляка ,і теж буде "таки втік"
показать весь комментарий
13.11.2023 18:38 Ответить
Боти в коментарях не в курсі, що у Польші пройшли вибори.
показать весь комментарий
13.11.2023 18:45 Ответить
Якась дичина в коментах. Може це тому, що Цензор чи навмисно, чи з недолугості не додав, що це конституційна процедура? Прем'єр минулого уряду подає у відставку і за дорученням президента формує новий уряд для затвердження парламентом нового скликання.
показать весь комментарий
13.11.2023 20:10 Ответить
А мав не подавати?

Це ж стандартна процедура.

До речі, Дуда може знову подати його кандидатуру.
показать весь комментарий
13.11.2023 20:24 Ответить
пан Матеуш пішов у відствку.
і шо ?
а нічого
буде далі займатись політикою чи бізнесом на волі

на відміну від ЗЄльоних....
показать весь комментарий
13.11.2023 20:46 Ответить
 
 