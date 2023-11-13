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Прем’єр Польщі Моравецький подав у відставку

моравецький

Глава польського уряду Матеуш Моравецький подав у відставку у перший день засідання Сейму нової каденції.

Про це він заявив під час свого виступу з трибуни нижньої палати польського парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Моравецький зазначив, що згідно з рішенням президента Польщі Анджея Дуди він намагатиметься у визначений Конституцією країни термін створити уряд країни, який отримає вотум довіри у Сеймі.

Виконувач обов’язків прем’єра Польщі Моравецький з трибуни парламенту зауважив про здобутки свого уряду за останні чотири роки, закликаючи політиків інших партій знову підтримати його уряд.

Міністр канцелярії президента РП Малгожата Папроцька повідомила в інтерв’ю PAP, що Дуда доручить Моравецькому місію формування нового уряду у понеділок ввечері після завершення засідання парламенту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд Польщі

Автор: 

відставка (1473) Польща (8659) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+23
Так у Зеледента или власть, или срок за госизмену. А четверть избирателей по-прежнему за этого клована... Оно действительно приговор, но не Порошенко, а всей Украине.
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13.11.2023 17:48 Відповісти
+12
Главное, что в новое правительство не попадут проху#ловцы из "конфедерации".
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13.11.2023 17:34 Відповісти
+10
Что тут сказать... Поляки устают от наших беженцев, от ограничений в бюджете, от этой непонятной для них войны в Европе. Куча факторов, но простые люди хотят просто и удобно жить. Но наши переселенцы своим поведением (достаточно два-три факта) убеждают простых поляков что речи политиков могут быть просто популистскими. Простым людям не нужна победа над насилием и садизмом государственного масштаба, им нужно просто жить без проблем... Что не скажешь об украинцах... Так дебильно проголосовать и получить такую войну...
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13.11.2023 18:08 Відповісти
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Главное, что в новое правительство не попадут проху#ловцы из "конфедерации".
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13.11.2023 17:34 Відповісти
А это, как раз, не факт... К сожалению...
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13.11.2023 17:46 Відповісти
Этим я не говорю, что Туск будет идеальным премьером, но всё-таки...
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13.11.2023 17:56 Відповісти
Что тут сказать... Поляки устают от наших беженцев, от ограничений в бюджете, от этой непонятной для них войны в Европе. Куча факторов, но простые люди хотят просто и удобно жить. Но наши переселенцы своим поведением (достаточно два-три факта) убеждают простых поляков что речи политиков могут быть просто популистскими. Простым людям не нужна победа над насилием и садизмом государственного масштаба, им нужно просто жить без проблем... Что не скажешь об украинцах... Так дебильно проголосовать и получить такую войну...
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13.11.2023 18:08 Відповісти
багато чого так, але ось це:

"от этой непонятной для них войны в Европе..."

хто-хто, а поляки чудово розуміють "цо то за война"
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13.11.2023 19:05 Відповісти
Оставьте свои иллюзии в стороне. Польша в НАТО, а путлер (или какой там его двойник) НИКОГДА не нападет на НАТО. Польша приняла наших беженцев. Но Вы можете погуглить что некоторые "беженцы" вытворяли в Польше. Вы реально думаете что простые люди ЕС просто кушать не могут, не узнав новостей из Украины?
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13.11.2023 19:12 Відповісти
біженці всілякі - то не питання.

але Польща готує своє Військо Польське до війни один проти одного з рашкою, без усіляких ілюзій на НАТУ Трампа, мадярщини та інших
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13.11.2023 20:36 Відповісти
Ненавиджу те овечо-бараняче стадо, яке називають "прості люди". Прибив би нах Простого чіловєка Сєрю Гусаченка.
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13.11.2023 20:40 Відповісти
Что наши беженци вытворяли в Польше а ну ка расскажите, насколько частое это явление, что ни один из моих знакомых которые там работают ничего подобного не замечал. Напротив, много поляков что работало с моим другом в бригаде вели себя по хамски, не убирали за собой, матерились, прогуливали роботу.
Тут дело не в народе, а в воспитании отдельных людей.
И уж поверь ту прибыль которую приносят украинцы в бюджет Польши, не приносят не одни переселенцы какой либо стране ЕС.
Кроме того, если даже пуйло не нападет на Польшу находясь у ее границ то создаст мощное геополитическое давление, что очень не понравиться полякам.
Так что у них больше поводов относиться к нам нормально.
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13.11.2023 22:22 Відповісти
на його місці повинен бути Шмигаль
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13.11.2023 18:14 Відповісти
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13.11.2023 18:49 Відповісти
Дякуємо, пане Матеуш за все що Ви зробили для України!

решта то для Ваших мемуарів.....
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13.11.2023 19:02 Відповісти
Спасибо Моравецкому ? У вас память как рыбки гуппи ? 27 сентября : "премьер Польши Матеуш Моравецкий не только подтверждает намерение продлить и расширить запрет на импорт украинского зерна, но и заявляет о конце снабжения вооружений и военной помощи. Представитель правительства обещает прекратить социальную поддержку украинцев, в том числе самых молодых, получивших в Польше защиту от войны."
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14.11.2023 10:07 Відповісти
Давно пора!

Давай, дасвиданья!
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13.11.2023 19:09 Відповісти
ага, там одного "наш чєлавєк в Варшавє" дональда хватить!! Лоханулись поляки, і то ДУЖЕ круто!!
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13.11.2023 19:50 Відповісти
У нас нет такого понятия как сам в отставку.
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13.11.2023 17:41 Відповісти
Але посаду міністра можна проспорити.
Так і сталося пару місяців тому з міністром оборони.
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13.11.2023 17:58 Відповісти
Так у Зеледента или власть, или срок за госизмену. А четверть избирателей по-прежнему за этого клована... Оно действительно приговор, но не Порошенко, а всей Украине.
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13.11.2023 17:48 Відповісти
Йой - "Батя я стараюсь" (Люда Яйцівна ось ви і вскрилися - а то Галина а то Боброва , все хватить ховаться - пора відкриваться ).
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13.11.2023 17:52 Відповісти
Да..?? А я ще 25-го травня 2014 написав що це буде сором більший ніж ющ і яниковоч разом узяті..
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13.11.2023 18:27 Відповісти
Для Польши (да и многих европейских стран) такая отставка это скорее техническая процедура после выборов нового парламента.
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13.11.2023 18:31 Відповісти
Шановна - Ви з якою метою цілеспрямовано брешете?

В любій нормальній країні після виборів Президента уряд подає у відставку, https://www.bbc.com/ukrainian/news-48339208 в Україні у тому числі .

Якщо Ви цього не знали, то може Ви не в Україні живете?



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Реєстрація:06.10.2023
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13.11.2023 20:09 Відповісти
для ЗЄлі відставка то слідство та тюрма за держзраду.
давайте не будемо заблуждаться та заблуждать інших
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13.11.2023 20:44 Відповісти
То треба було впасти зі стула. Він подав у відставку лише тому, що так вимагає закон. У Польщі пройшли вибори, які його партія програла.
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13.11.2023 18:45 Відповісти
Нічого розумнішого не змогли вигадати?

Як щодо Української мови - зможеее перевести дитячий віршик?:

"Крук спитав у пуги шанобливо: Нащо гукаєш опівночі жахливо? Пуга відповів йому: юначе, Ти ще жаху справжнього не бачив!"
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13.11.2023 20:14 Відповісти
Тобто, як я і очікував, неповажна пані не може перекласти дитячий віршик, отже вона не є Українкою!

Тоді все стає зрозумілим!
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13.11.2023 21:27 Відповісти
та ти шо??
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13.11.2023 20:03 Відповісти
Обїлася наколотих апельсінак услишьтєбамбасовна!?
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13.11.2023 19:02 Відповісти
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13.11.2023 20:43 Відповісти
Ну, ви загнули!

»Писала ,что Януковича после Зеленского
Мы будем вспоминать
Как не очень плохого.»…?!

Цего дважди не судимого бандюгу? « Бабло побеждает всеее!»?

Якій разом з Ахметовтм запалив Донбас у 2014?
Та почав цю війну?!

За це він ще не відповів перед Україною.
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13.11.2023 19:14 Відповісти
Bradley praised the work Formula 1 owners Liberty Media have done in making the sport more accessible to people, but he hopes to see that extended in ticket prices in future - though added American sporting events are "extraordinarily expensive" to go and see live in general.
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13.11.2023 19:50 Відповісти
Дурник думкою багатіє. Вони результати виборів дивились?
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13.11.2023 17:55 Відповісти
а що ж тут такого нзвичайного?

рагулі програли вибори в Польщі, тепер лишився тільки дуда)
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13.11.2023 17:58 Відповісти
Он в президенты намылился.
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13.11.2023 17:58 Відповісти
Бо з Україною треба дружити..
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13.11.2023 18:25 Відповісти
Таке враження, що стаття про Зеленського.. Ботва на чергуванні
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13.11.2023 18:25 Відповісти
можливо,що після поверниння із "Гамерики" , "рашистського шпійона "козирного" , шеф ОП скористається прикладом поляка ,і теж буде "таки втік"
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13.11.2023 18:38 Відповісти
Боти в коментарях не в курсі, що у Польші пройшли вибори.
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13.11.2023 18:45 Відповісти
Якась дичина в коментах. Може це тому, що Цензор чи навмисно, чи з недолугості не додав, що це конституційна процедура? Прем'єр минулого уряду подає у відставку і за дорученням президента формує новий уряд для затвердження парламентом нового скликання.
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13.11.2023 20:10 Відповісти
А мав не подавати?

Це ж стандартна процедура.

До речі, Дуда може знову подати його кандидатуру.
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13.11.2023 20:24 Відповісти
пан Матеуш пішов у відствку.
і шо ?
а нічого
буде далі займатись політикою чи бізнесом на волі

на відміну від ЗЄльоних....
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13.11.2023 20:46 Відповісти
 
 