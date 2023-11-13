Прем’єр Польщі Моравецький подав у відставку

Глава польського уряду Матеуш Моравецький подав у відставку у перший день засідання Сейму нової каденції.

Про це він заявив під час свого виступу з трибуни нижньої палати польського парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Моравецький зазначив, що згідно з рішенням президента Польщі Анджея Дуди він намагатиметься у визначений Конституцією країни термін створити уряд країни, який отримає вотум довіри у Сеймі.

Виконувач обов’язків прем’єра Польщі Моравецький з трибуни парламенту зауважив про здобутки свого уряду за останні чотири роки, закликаючи політиків інших партій знову підтримати його уряд.

Міністр канцелярії президента РП Малгожата Папроцька повідомила в інтерв’ю PAP, що Дуда доручить Моравецькому місію формування нового уряду у понеділок ввечері після завершення засідання парламенту.

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