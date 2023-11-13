Прем’єр Польщі Моравецький подав у відставку
Глава польського уряду Матеуш Моравецький подав у відставку у перший день засідання Сейму нової каденції.
Про це він заявив під час свого виступу з трибуни нижньої палати польського парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Моравецький зазначив, що згідно з рішенням президента Польщі Анджея Дуди він намагатиметься у визначений Конституцією країни термін створити уряд країни, який отримає вотум довіри у Сеймі.
Виконувач обов’язків прем’єра Польщі Моравецький з трибуни парламенту зауважив про здобутки свого уряду за останні чотири роки, закликаючи політиків інших партій знову підтримати його уряд.
Міністр канцелярії президента РП Малгожата Папроцька повідомила в інтерв’ю PAP, що Дуда доручить Моравецькому місію формування нового уряду у понеділок ввечері після завершення засідання парламенту.
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"от этой непонятной для них войны в Европе..."
хто-хто, а поляки чудово розуміють "цо то за война"
але Польща готує своє Військо Польське до війни один проти одного з рашкою, без усіляких ілюзій на НАТУ Трампа, мадярщини та інших
Тут дело не в народе, а в воспитании отдельных людей.
И уж поверь ту прибыль которую приносят украинцы в бюджет Польши, не приносят не одни переселенцы какой либо стране ЕС.
Кроме того, если даже пуйло не нападет на Польшу находясь у ее границ то создаст мощное геополитическое давление, что очень не понравиться полякам.
Так что у них больше поводов относиться к нам нормально.
решта то для Ваших мемуарів.....
Давай, дасвиданья!
Так і сталося пару місяців тому з міністром оборони.
В любій нормальній країні після виборів Президента уряд подає у відставку, https://www.bbc.com/ukrainian/news-48339208 в Україні у тому числі .
Якщо Ви цього не знали, то може Ви не в Україні живете?
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Реєстрація:06.10.2023
давайте не будемо заблуждаться та заблуждать інших
Як щодо Української мови - зможеее перевести дитячий віршик?:
"Крук спитав у пуги шанобливо: Нащо гукаєш опівночі жахливо? Пуга відповів йому: юначе, Ти ще жаху справжнього не бачив!"
Тоді все стає зрозумілим!
»Писала ,что Януковича после Зеленского
Мы будем вспоминать
Как не очень плохого.»…?!
Цего дважди не судимого бандюгу? « Бабло побеждает всеее!»?
Якій разом з Ахметовтм запалив Донбас у 2014?
Та почав цю війну?!
За це він ще не відповів перед Україною.
рагулі програли вибори в Польщі, тепер лишився тільки дуда)
Це ж стандартна процедура.
До речі, Дуда може знову подати його кандидатуру.
і шо ?
а нічого
буде далі займатись політикою чи бізнесом на волі
на відміну від ЗЄльоних....