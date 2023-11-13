Польские перевозчики отказались снять блокаду границы после переговоров с Украиной

Представители польских автоперевозчиков, блокирующих границу с Украиной, заявили, что последние переговоры с украинскими чиновниками не смогли положить конец спору, потому что украинская сторона якобы "не принимает во внимание их требования".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

В понедельник, 13 ноября, некоторые польские перевозчики встретились с представителями украинского и польского правительств.

"Мы не достигли договоренностей. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования", – сказал организатор протеста в приграничном городе Дорогуск Рафал Меклер.

Ранее вице-премьер и министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что Украина с уважением относится к праву польских перевозчиков на протест, но изменения Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Евросоюзом не обсуждаются.

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