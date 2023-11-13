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Польські перевізники відмовилися зняти блокаду кордону після переговорів з Україною

кордон,польща

Представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці, бо українська сторона нібито "не бере до уваги їхні вимоги".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

У понеділок, 13 листопада, деякі з польських перевізників зустрілися з представниками українського та польського урядів.

"Ми не досягли домовленостей. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги", – сказав організатор протесту в прикордонному місті Дорогуськ Рафал Меклер.

Раніше віцепрем'єр та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявляв, що Україна з повагою ставиться до права польських перевізників на протест, але зміни Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом не обговорюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокада кордону польськими перевізниками: у 3 пунктах пропуску на виїзд в Україну очікують близько 2,5 тис. вантажівок

кордон (4837) страйк (208) Польща (8659)


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Топ коментарі
+36
Стисло про вимоги поляків - ми не хочемо пускати Україну на європейський ринок вантажних перевезень , Україна має добровільно відмовитись від ідеї конкурувати тут з нами .
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13.11.2023 21:14 Відповісти
+25
Не розумію , чого вимагають поляки , бо складається таке
враження , що вони самі не второпають чого хочуть 😠
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13.11.2023 20:52 Відповісти
+25
Польських перевізників там взагалі немає. Проплачена партія русьньою
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13.11.2023 20:53 Відповісти
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Не розумію , чого вимагають поляки , бо складається таке
враження , що вони самі не второпають чого хочуть 😠
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13.11.2023 20:52 Відповісти
Нічого по суті. Просто курви
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13.11.2023 21:08 Відповісти
Навіщо украінськи урядовці приймають участь у прямих перемовинах з групою граждан Польщі?

Це діло польських державних чиновників мати порозуміння зі своїми громадянами.
Це рівень внутренній, а не міжнародний.

А коли полякі виходять на державних діячів другої країни то це роблять НЕ перевізники , а державні службовці.

Так кожна група поляків ( наприклад, « клуб любителів пива»- може тереризувати Україну?

Це помилка України - брати участь у прямих перемовинах.

ЕС мае свої закони. Україна їх не порушила. Поляки повинні виконувати свої забовьязання у ЕС.
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13.11.2023 22:16 Відповісти
Хотят зарабатывать на перевозках в Украину, т.е уже максимально ох*ели. Огромное количество товаров польских в магазинах, их порты и терминалы загружены украинским трафиком (от/в), так им еще и мало.
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13.11.2023 21:09 Відповісти
Стисло про вимоги поляків - ми не хочемо пускати Україну на європейський ринок вантажних перевезень , Україна має добровільно відмовитись від ідеї конкурувати тут з нами .
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13.11.2023 21:14 Відповісти
специальная экономическая операция против Украины. Просто твари
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13.11.2023 23:25 Відповісти
Пане Amber , вони вимагають скасування Є-черги . Бо , по два-три тижня порожні фури стоять на кордоні , щоб виїхати додому в Польщу . Тому що в Єчергу , можна записатися тільку в Україні . Саме Є-черга є головною умовою поляків.
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13.11.2023 21:15 Відповісти
І це теж .
Але основна їхня умова - повернення дозволів . А це ставить наших перевізників у дуже невигідне становище . Це знищує всяку конкуренцію в галузі перевезень , і надає полякам великі преференції .
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13.11.2023 21:30 Відповісти
Ні , пане Perepelitca , це головна умова - скасування Э-черги , а зелені , як завжди все перекрутили на свою користь
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13.11.2023 22:34 Відповісти
Конкуренция....
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13.11.2023 21:19 Відповісти
Хочуть обнулити торгівлю між Україною та Польщею
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13.11.2023 22:51 Відповісти
Гієни-щурі...
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13.11.2023 20:52 Відповісти
Нехай побикують перед Лукашенко? Чого вони думають що українцям можна на шию сісти і ноги звісити.

Підігнати би десяток броньовиків для забезпечення захисту прав громадян України на пункти блокування і польські любителі халяви швидко б втекли, або їх би самі поляки би прибрали. Але при цьому потрібно вести себе дуже доброзичливо.

Добрим словом і пістолетом можна добитися більше чим просто добрим словом.
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13.11.2023 20:52 Відповісти
Броньовиків що нам Польща надала? Так в них F-16 є, вони свою армію не пропили.
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13.11.2023 23:05 Відповісти
Польських перевізників там взагалі немає. Проплачена партія русьньою
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13.11.2023 20:53 Відповісти
може і так але тоді питання - чого іх не заборонять і дають ще й блокувати кордон з Украіною
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13.11.2023 21:38 Відповісти
Демократія. Араби там теж веселяться
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13.11.2023 22:43 Відповісти
А що там за вимоги? Висмоктані із пальця на гроші кремля?
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13.11.2023 20:53 Відповісти
Хто відповість за те що вже декілька водіїв українців у цій черзі померло ?!
Ляхи є ляхи ...
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13.11.2023 20:54 Відповісти
Пошкребіть цього Рафала і там проявиться московська шерсть.
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13.11.2023 20:56 Відповісти
З Кремля прийшов наказ стояти до кінця, за нами Москва
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13.11.2023 20:59 Відповісти
Кому що, а Бобровій аби стати раком. Нема більше про що писати?
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13.11.2023 21:37 Відповісти
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13.11.2023 21:55 Відповісти
ви пропустили прийом пігулок
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13.11.2023 22:13 Відповісти
Кожна невчасно прийнята пігулка підсилює синдром Маяковського.
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13.11.2023 22:24 Відповісти
Хамас, польські "перевізники", навала на Залужного і генералів - щось забагато збігів, вам не здається?
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13.11.2023 21:00 Відповісти
ви весь 2023 рік слідкували за новинами в Україні, чи тільки останні дні ?

бо помоєму весь 2023 рік - одна суцільна чорна смуга . із хорошого - лише цифри здохшої кацапні.
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13.11.2023 22:02 Відповісти
Якщо польські перевізники зацікавлені у ринку України, то, мабуть, варто й до них впровадити дзеркальні заходи щодо перетину Українського кордону. Шкода, звісно, що дожилися до такого безглуздого непорозуміння з боку сусідів, проте обставини диктують свої корективи.
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13.11.2023 21:00 Відповісти
Ні, ринок України їм зовсім не цікавий. Вони й надалі хочуть мати своє ексклюзивне право монополії вантажоперевезень на європейському ринку та прибрати звідти українських перевізників, які створили їм величезну конкуренцію після запровадження єврокомісією транспортного безвізу... Але це все лише початок, я уявляю що буде коли Україна справді наблизиться до членства в ЄС. От тоді вже польські братушки покажуть своє гнилие нутро повністю
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13.11.2023 21:13 Відповісти
Польські магазини так не завалені українськими товарами, як завалені українські магазини польськими товарами... Обнагліли ляхи!
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13.11.2023 21:05 Відповісти
Нехай стоять, а ми не будемо купувати.
Наші продукти кращі.
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13.11.2023 21:11 Відповісти
польське безвкусне лійно.
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13.11.2023 21:22 Відповісти
Ну не всі...сири польські кращі за більшість наших, консерви - також у них якісніші - відповідають всім вимогам, вони жили з жиром собі не дозволяють у консерви класти чи то крошку з тунця, розмішану в олії, як це роблять деякі наші виробники.
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13.11.2023 21:35 Відповісти
В моєму селі сир кращій, риба зі ставка взагалі чудова, ну не знаю, яку фігню тре купляти в суперхермаркетах
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13.11.2023 22:10 Відповісти
Ви знаєте, більшість населення України живе не в селах, а в містах. І купують продукти у супермаркетах.
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13.11.2023 22:28 Відповісти
Що таке базар, не знають
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13.11.2023 22:37 Відповісти
Знають, але нормальних сирів на базарі купити важко. Та й рибу...я краще візьму морську, ніж карасиків.
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13.11.2023 22:46 Відповісти
Біда з вами. Запах, колір, консистенція - все вам підкаже, все , що тре знати про сир. Риба, та да, краще вам заморожену три рази
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13.11.2023 23:27 Відповісти
Та ні, що чого тут "запах-колір-консистенція"? В Україні дуже мало виробників вміють робити нормальний Чеддер чи Гауду, про Грюер чи Пармезан взагалі мовчу - тобто ті сири, які я люблю. Хіба що бринзу можна взяти нормальну, якщо з Бесарабії чи Закарпаття. Найчастійше наші виробники сири переварюють, роблять їх резиновими..скільки раз пробував відчизняну Гауду...мабуть один з 10 виробників робить її схожою на реальну Гауду, всі інші роблять просто шлак. Ну і всілякі сметанкові-баштанкові-російські сири мене не цікавлять, дякую.
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14.11.2023 01:21 Відповісти
Базар те місце, де віллють в молоко оцту і з того роблять сир. Або в сметану молока добавлять, чи ще чогось. Ото купила молоко, влила в каву, а воно посередині плаває. Я те виливати, от "молоко" втекло, а кава залишилась. Що ви такого туди намішали?
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13.11.2023 23:02 Відповісти
Ну і дура ти, люся
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13.11.2023 23:21 Відповісти
Дура та, яка не знає, що в Україні далеко не все виготовляється. Крім базарних молокопродуктів українці потребують мільйони інших товарів.
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14.11.2023 00:52 Відповісти
можно до вас в гості ?
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13.11.2023 22:52 Відповісти
Не питання
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13.11.2023 23:23 Відповісти
яка область ?
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13.11.2023 23:31 Відповісти
Київська, сонечко
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13.11.2023 23:37 Відповісти
просто підараси. мали би мінімально адекватний уряд, то судилися б давно в арбітражах й за це, й за збіжжя, а так - одні втрати...
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13.11.2023 21:09 Відповісти
фсбшная агентура Ермака, действующая под крышей "украинские чиновники", делает все для того, чтобы поссорить и изолировать Украину от поддержки Западных союзников.
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13.11.2023 21:13 Відповісти
Шо ти мелеш, дурню?
Ляхи по бєспрєдєлу йдуть.
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13.11.2023 21:16 Відповісти
Хіба він неправду сказав?
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13.11.2023 21:21 Відповісти
Він дурню тупу сказав!
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13.11.2023 21:23 Відповісти
только паскудная москальская тварь способна союзников по НАТО называть "ляхами".
и под каким бы флагом вы не паскудили и в какие одежки не рядились, от вас за версту тхнет вонючим москальским дерьмом
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13.11.2023 22:38 Відповісти
і це ти мені свино-собачою тявкаєш про москальське дєрьмо?
Ми союзнікі ляхам поки їм вигідно, поки ми їх захищаємо від орди.
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13.11.2023 22:46 Відповісти
да от тебя за километр москальским дерьмом тхнет, шлюха ты фарионская
👎👎👎
ибо называть поляков - ляхами, тех кто дал приют миллионам украинских беженцев, унижая их национальное достоинство, на это способен лишь лишь поганый, вонючий пидаромоскаль, с целью внести раздор между союзниками.
- не выйдет.
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13.11.2023 23:01 Відповісти
Уже розбіглись. Нема мільйона.
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13.11.2023 23:04 Відповісти
они не ляхи - они мерзкие вонючие твари. И пусть горят в аду вместе с кацапами, и за зерно, и за блокаду.
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13.11.2023 23:29 Відповісти
Приютили робочу силу, яка ще й везла з собою купу бабла і тратила їх в Ляхляндії
Отримали податків більше ніж потратили на цих біженців
+ дотації від ЄС.
Ляхи без вигоди нічого не роблять.

Мєрзкі ляхи в 2022 брали хабарі на кордоні коли ми возили ліки військовим.
А корчать з себе чесних.
ПНХ разом зі своїми ляхами, мразь!
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14.11.2023 09:41 Відповісти
вонючее кацапское быдло
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15.11.2023 23:53 Відповісти
Єрмак чи польскі перевізники? Так у них єдина адекватна вимога щодо є-черг. Все інше - якась маячня накшталт "знищте своїх перевізників на користь поляків"
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13.11.2023 21:37 Відповісти
Іноді ну дуууже хочется , щоб пару десятків шахедів-ракет таки прилетіло до Європи...
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13.11.2023 21:19 Відповісти
значит ты хочешь чтобы украинским детям и их матерям негде было укрыться и их погнали в москальское рабство?
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13.11.2023 22:25 Відповісти
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14.11.2023 09:35 Відповісти
В пошлом году вынуждены были возить товар с Европы, так поляки наворачивали тариф с коэффициентом 1,5.....
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13.11.2023 21:23 Відповісти
Машинного масла? Чи ваша корова його дає?
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13.11.2023 23:07 Відповісти
Коли у березні-квітні 2022 року українські та польські активісти блокували російсько-польський кордон, то польська поліція дуже швидко їх розігнала. Тут навпаки блокувальників захищають. Чому? Тому що вставляти нам палки в колеса вимагаючи собі преференції в інтересах Польщі.
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13.11.2023 21:24 Відповісти
Не волновайся Фйодоре через Одесу Південний та Чорноморськ кожного дня балкери ідуть на Босфор. Та й Ізмаїл, Рені з Кілією теж працюють.
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13.11.2023 22:02 Відповісти
Пропоную блокувати продажі поляцьких- товарів ! Побачив у магазині made in poland - проходь мимо !!!
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13.11.2023 21:47 Відповісти
Оо так , якраз то, що хочуть зелені з кремлівськими , щоб ми пересралися .
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13.11.2023 22:35 Відповісти
Повністю перекрити доступ польських товарів до України і бадзегі за пару днів зложать ласти,а то багато базікають-засранці!
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13.11.2023 21:54 Відповісти
Не купляйте задешево гуманітарку, борцуни
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13.11.2023 22:14 Відповісти
А нікого не піпчить те, вільний проїзд перевізників в обидва боки є предметом домовленостей на рівні Європейського Союзу? І блокування кордону - то є акт, наближений до терористичного! Які, в пень, перемовини?!!! В кайданки їх та до в'язниці!
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13.11.2023 22:19 Відповісти
Зебіли можуть радіти!
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13.11.2023 22:29 Відповісти
А зебіли тут при чому до постійних тупих претензій і вимог ляхів?
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13.11.2023 23:26 Відповісти
Потому что Zебилы ни к чему не способные.
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14.11.2023 09:39 Відповісти
Цікаво хто диригент у цих блокувальників, чиї гроші їм платять, бо простим водіям пофіг на ті дозволи та інше. Вуха кремля стирчать бо криза в логістиці під час війни це потужний удар по Україні. Де реакція ЄС, де правова оцінка
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13.11.2023 23:33 Відповісти
Советский союз отучил поляков от кнкурентной борьбы и за 70 лет неизменились , идальше ... кто силнее, кто громче арёт тот и победил , как в россиюшке.
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14.11.2023 02:33 Відповісти
совкодрочер обосцаный иди соси своему куйлу
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15.11.2023 23:54 Відповісти
 
 