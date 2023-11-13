Польські перевізники відмовилися зняти блокаду кордону після переговорів з Україною
Представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці, бо українська сторона нібито "не бере до уваги їхні вимоги".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
У понеділок, 13 листопада, деякі з польських перевізників зустрілися з представниками українського та польського урядів.
"Ми не досягли домовленостей. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги", – сказав організатор протесту в прикордонному місті Дорогуськ Рафал Меклер.
Раніше віцепрем'єр та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявляв, що Україна з повагою ставиться до права польських перевізників на протест, але зміни Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом не обговорюються.
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враження , що вони самі не второпають чого хочуть 😠
Це діло польських державних чиновників мати порозуміння зі своїми громадянами.
Це рівень внутренній, а не міжнародний.
А коли полякі виходять на державних діячів другої країни то це роблять НЕ перевізники , а державні службовці.
Так кожна група поляків ( наприклад, « клуб любителів пива»- може тереризувати Україну?
Це помилка України - брати участь у прямих перемовинах.
ЕС мае свої закони. Україна їх не порушила. Поляки повинні виконувати свої забовьязання у ЕС.
Але основна їхня умова - повернення дозволів . А це ставить наших перевізників у дуже невигідне становище . Це знищує всяку конкуренцію в галузі перевезень , і надає полякам великі преференції .
Підігнати би десяток броньовиків для забезпечення захисту прав громадян України на пункти блокування і польські любителі халяви швидко б втекли, або їх би самі поляки би прибрали. Але при цьому потрібно вести себе дуже доброзичливо.
Добрим словом і пістолетом можна добитися більше чим просто добрим словом.
Ляхи є ляхи ...
бо помоєму весь 2023 рік - одна суцільна чорна смуга . із хорошого - лише цифри здохшої кацапні.
Наші продукти кращі.
Ляхи по бєспрєдєлу йдуть.
и под каким бы флагом вы не паскудили и в какие одежки не рядились, от вас за версту тхнет вонючим москальским дерьмом
Ми союзнікі ляхам поки їм вигідно, поки ми їх захищаємо від орди.
👎👎👎
ибо называть поляков - ляхами, тех кто дал приют миллионам украинских беженцев, унижая их национальное достоинство, на это способен лишь лишь поганый, вонючий пидаромоскаль, с целью внести раздор между союзниками.
- не выйдет.
Отримали податків більше ніж потратили на цих біженців
+ дотації від ЄС.
Ляхи без вигоди нічого не роблять.
Мєрзкі ляхи в 2022 брали хабарі на кордоні коли ми возили ліки військовим.
А корчать з себе чесних.
ПНХ разом зі своїми ляхами, мразь!