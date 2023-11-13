Польські перевізники відмовилися зняти блокаду кордону після переговорів з Україною

Представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці, бо українська сторона нібито "не бере до уваги їхні вимоги".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

У понеділок, 13 листопада, деякі з польських перевізників зустрілися з представниками українського та польського урядів.

"Ми не досягли домовленостей. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги", – сказав організатор протесту в прикордонному місті Дорогуськ Рафал Меклер.

Раніше віцепрем'єр та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявляв, що Україна з повагою ставиться до права польських перевізників на протест, але зміни Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом не обговорюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокада кордону польськими перевізниками: у 3 пунктах пропуску на виїзд в Україну очікують близько 2,5 тис. вантажівок