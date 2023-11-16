ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута и наступление на Мелитопольском направлении, - Генштаб

За минувшие сутки произошло 65 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки на 6 направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 7 атак.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надии Луганской области.

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На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками были отбиты 6 атак. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки и восточнее Первомайского Донецкой области, где украинские воины отразили 18 атак.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 22 атаки врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

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На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Старомайорского Донецкой области, где Силами обороны отражено 6 атак.

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия возле Новодаровки Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.