ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута и наступление на Мелитопольском направлении, - Генштаб
За минувшие сутки произошло 65 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки на 6 направлениях.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 7 атак.
На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надии Луганской области.
На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками были отбиты 6 атак. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки и восточнее Первомайского Донецкой области, где украинские воины отразили 18 атак.
На Марьинском направлении наши защитники отразили 22 атаки врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Старомайорского Донецкой области, где Силами обороны отражено 6 атак.
На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия возле Новодаровки Запорожской области, успеха не имел.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
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