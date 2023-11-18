Враг атаковал дронами Черниговщину, повреждены инфраструктурные здания
Сегодня ночью враг нанес воздушный удар по Черниговщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, атаки БпЛА типа "Shahed - 136/131" отражены мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и средствами Воздушных сил ВСУ.
"Вследствие наземных взрывов повреждены инфраструктурные здания, информация о погибших не зафиксирована. Данные о последствиях этой террористической атаки пока уточняются", - говорится в сообщении.
По данным Воздушных сил, в ночь на 18 ноября уничтожены 29 из 38 ударных беспилотников "Shahed".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий18.11.2023 10:08 Ответить Мне нравится 2
Alex O #513819
показать весь комментарий18.11.2023 10:14 Ответить Мне нравится 4
valentyna #410470
показать весь комментарий18.11.2023 10:21 Ответить Мне нравится 1
Stepan Nakonechnyi
показать весь комментарий18.11.2023 10:36 Ответить Мне нравится 3
Pit #584755
показать весь комментарий18.11.2023 10:21 Ответить Мне нравится 1
Pit #584755
показать весь комментарий18.11.2023 10:24 Ответить Мне нравится 0
Igor Grytselyak
показать весь комментарий18.11.2023 10:54 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль