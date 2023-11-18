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Враг атаковал дронами Черниговщину, повреждены инфраструктурные здания

shahed,шахед

Сегодня ночью враг нанес воздушный удар по Черниговщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, атаки БпЛА типа "Shahed - 136/131" отражены мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и средствами Воздушных сил ВСУ.

"Вследствие наземных взрывов повреждены инфраструктурные здания, информация о погибших не зафиксирована. Данные о последствиях этой террористической атаки пока уточняются", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Киевской области работала ПВО, обошлось без пострадавших и повреждений

По данным Воздушных сил, в ночь на 18 ноября уничтожены 29 из 38 ударных беспилотников "Shahed".

Автор: 

Черниговщина (1485) дроны (3887)


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Авжеж, це ж не Київ...
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18.11.2023 10:08 Ответить
А до чого тут Київ ? Чи хоч щось вкинути кортить ?
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18.11.2023 10:14 Ответить
Київ це фортеця зе,а інші то таки ніхто. Які міста сьогодні були атаковані? Результати читали? Де тільки захистили? 95 квартал
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18.11.2023 10:21 Ответить
Чому кортить? Стандартна зрада від московського троля. Тут таких повно
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18.11.2023 10:36 Ответить
Как отмечается, атаки БпЛА типа "Shahed - 136/131" отражены мобильными огневыми группами
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18.11.2023 10:21 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/18/7429328/ На Одесчине дрон попал в объект энергетической инфраструктуры: ранен сотрудник
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18.11.2023 10:24 Ответить
A в данєцкє нема постраждалих об'єктів інфраструктури?(Поки Україна не зрозуміє,що та територія є як Газа для Ізраїлю,доти толку не буде.Оточення Авдіївки і відбувається тому,що всі ресурси ,логістика,планування...все йде звідти .Вимикати все та і змусити насєлєнії тікати в рашку.
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18.11.2023 10:54 Ответить
 
 