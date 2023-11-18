Враг атаковал дронами Черниговщину, повреждены инфраструктурные здания

Сегодня ночью враг нанес воздушный удар по Черниговщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, атаки БпЛА типа "Shahed - 136/131" отражены мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и средствами Воздушных сил ВСУ.

"Вследствие наземных взрывов повреждены инфраструктурные здания, информация о погибших не зафиксирована. Данные о последствиях этой террористической атаки пока уточняются", - говорится в сообщении.

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По данным Воздушных сил, в ночь на 18 ноября уничтожены 29 из 38 ударных беспилотников "Shahed".