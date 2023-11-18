Ворог атакував дронами Чернігівщину, пошкоджено інфраструктурні будівлі
Сьогодні вночі ворог завдав повітряного удару по Чернігівщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, атаки БпЛА типу "Shahed - 136/131" відбито мобільними вогневими групами Сил оборони України та засобами Повітряних Сил ЗСУ.
"В результаті наземних вибухів пошкоджено інфраструктурні будівлі, інформація про загиблих не зафіксована. Дані щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюються", - йдеться у повідомленні.
За даними Повітряних сил, у ніч на 18 листопада знищено 29 із 38 ударних безпілотників "Shahed".
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