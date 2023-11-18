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Ворог атакував дронами Чернігівщину, пошкоджено інфраструктурні будівлі

shahed,шахед

Сьогодні вночі ворог завдав повітряного удару по Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, атаки БпЛА типу "Shahed - 136/131" відбито мобільними вогневими групами Сил оборони України та засобами Повітряних Сил ЗСУ.

"В результаті наземних вибухів пошкоджено інфраструктурні будівлі, інформація про загиблих не зафіксована. Дані щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Київщині працювала ППО, минулося без постраждалих та пошкоджень

За даними Повітряних сил, у ніч на 18 листопада знищено 29 із 38 ударних безпілотників "Shahed".

Автор: 

Чернігівщина (1584) дрони (4668)


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Авжеж, це ж не Київ...
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18.11.2023 10:08 Відповісти
А до чого тут Київ ? Чи хоч щось вкинути кортить ?
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18.11.2023 10:14 Відповісти
Київ це фортеця зе,а інші то таки ніхто. Які міста сьогодні були атаковані? Результати читали? Де тільки захистили? 95 квартал
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18.11.2023 10:21 Відповісти
Чому кортить? Стандартна зрада від московського троля. Тут таких повно
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18.11.2023 10:36 Відповісти
Как отмечается, атаки БпЛА типа "Shahed - 136/131" отражены мобильными огневыми группами
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18.11.2023 10:21 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/18/7429328/ На Одесчине дрон попал в объект энергетической инфраструктуры: ранен сотрудник
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18.11.2023 10:24 Відповісти
A в данєцкє нема постраждалих об'єктів інфраструктури?(Поки Україна не зрозуміє,що та територія є як Газа для Ізраїлю,доти толку не буде.Оточення Авдіївки і відбувається тому,що всі ресурси ,логістика,планування...все йде звідти .Вимикати все та і змусити насєлєнії тікати в рашку.
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18.11.2023 10:54 Відповісти
 
 