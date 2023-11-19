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Новости Война
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Самолеты F-16 очень серьезно изменят ход войны в Украине, - Игнат

f-16,бельгія

Украинская сторона не согласна с заявлениями некоторых партнеров, что истребители F-16 якобы не смогут изменить ход войны в Украине.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я бы хотел поспорить со всеми критиками этого вопроса относительно самолетов. Изменят ход войны самолеты и очень серьезно изменят. Вопрос в том, чтобы эти самолеты не имели тактико-технические характеристики значительно слабее российских. Нам нужны современные самолеты, которые смогут завоевать преимущество в воздухе", - сказал спикер Воздушных сил.

Игнат объяснил, что истребитель F-16 подходит для Украины, поскольку может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, а также защитить небо от ракет и дронов.

Читайте: Истребители F-16 уже менее полезны, поскольку россия усовершенствовала свою ПВО, - Залужный

"Я думаю, что такие авиационные комплексы, а многоцелевой самолет – это авиационный комплекс, решат ряд задач, смогут существенно повлиять на ход войны", – добавил он.

По мнению Игната, F-16 смогут обыграть российскую авиацию и прикрыть с воздуха наземные войска.

Автор: 

Игнат Юрий (592) F-16 (553)


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Топ комментарии
+23
Про леопарди вже чули)
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19.11.2023 10:40
+12
мабуть, партнери знають більше Ігната, яку модифікацію передадуть, коли говорять, що не змінить... до того ж, - це просто платформа. якщо до неї не додати купу відповідного залізяччя під крила, - тоді навіть паливо не варто витрачати... і це найбільше треба вигризати з постачальників...
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19.11.2023 10:52
+7
"Питання у тому, щоб ці літаки не мали тактико-технічні характеристики значно слабші за російські." Оце і є головним, бо там купа модифікацій. Дуже важлива також кількість. Та дареному коню...
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19.11.2023 10:46
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Треба ж щось патякати, щоб про нього не забули.
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19.11.2023 10:47 Ответить
розкрив держтаємницю!!!
бо ж ніхто не знає що хороший літак це сила
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19.11.2023 10:59 Ответить
А у них - що не заява, то "держтаємниця". Яка, зазвичай, дуже швидко перетворюється на побрехеньку.
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19.11.2023 11:03 Ответить
я до того що в кожному міністерстві, підрозділах міністерств
в підрозділах підрозділів, є свої речники...
у речників є ті хто збирає інфу, ті хто готує тексти, ті хто носить їх на одобрямс,
і ті хто видає ці тексти на друк в ЗМІ
ці люди в ЗСУ мають звання...
наприклад Ігнат, полковник, підлеглі теж офіцери...
всі на посадах та зарплатах
і їх ой як докуя!!!!
і чому ж ***** воювати нема кому?????
недавно читав що сержантів та старшин...
їх 150к
а скільки офіцерів???, мабудь стільки ж як сержантів та старшин...
то скількиж тоді в ЗСУ солдат???? має бути мільйон...
то чому нема кому воювати??????????
а тому що більшість писдять ротом або перекладають бумажки з купи на купу
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19.11.2023 12:50 Ответить
В Ізраїлі не патякають. - Діти та родичі 19 міністрів уряду Ізраїлю воюють у складі ЦАХАЛ
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19.11.2023 11:51 Ответить
Ізраїльтяни обрали собі своїх керманичів, українці - собі своїх. Які "Явамничииииивонидоооолжен".
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19.11.2023 12:21 Ответить
тю
патякали скільки років про міць залізного купола і що
де він був, коли якійсь хамас пульнув свої ракети?
а про хвалену ізраільську розвідку я ваще мовчу
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19.11.2023 13:30 Ответить
Наші зрадники патякали, що не нападуть. А їх діти урили на захід. Мова про зраду пиз..лів, а не про техніку.
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19.11.2023 14:00 Ответить
Про леопарди вже чули)
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19.11.2023 10:40 Ответить
Ну так проблема не в леопардах, а как их использовали. Леопарды сами по себе хорошие. Но они на банзай не расчитаны.
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19.11.2023 10:43 Ответить
"Леопарды сами по себе хорошие" --- які леопради хорошие? Леопарди 1 серії? Навіть військові кажуть,що якщо є можливість то вони краще на совкові танки сідають, бо перші леопарди то треш
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19.11.2023 11:35 Ответить
Знайомий з нуля приїзжав, теж казав, що 1 лео - це спічні коробки, вони тільки для параду, 2 лео -ще витримують пару ударів....
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19.11.2023 12:04 Ответить
Абрамси і Челенджери набагато міцніше, але їх дали чисто для виду пару десятків.
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19.11.2023 12:40 Ответить
Наш тєлємарафонівський агітпроп назаває Лєопард 1 новою технікою ,а кацапський Т 62 застарілою технікою ,але вони ровесники ,які були прийняті на озброєння на початку 60-х років .
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19.11.2023 17:14 Ответить
З повітря, наземні війска і ППО може надійно прикривати .
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19.11.2023 10:43 Ответить
Літак - це інструмент. В умілих руках і з розумним командуванням це сила. А якщо попереду голови буде срака, то яким би той інструмент не був, а результату не буде.
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19.11.2023 10:44 Ответить
Поки не зробимо виборів, завжди попереду буде срака !
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19.11.2023 12:12 Ответить
І поки ці літаки не почнуть бомбити мацкву.
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19.11.2023 12:52 Ответить
Погоду бы сделала правильная настройка руководства страны на войну. А так это все monkey`s business.
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19.11.2023 12:10 Ответить
"Питання у тому, щоб ці літаки не мали тактико-технічні характеристики значно слабші за російські." Оце і є головним, бо там купа модифікацій. Дуже важлива також кількість. Та дареному коню...
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19.11.2023 10:46 Ответить
так вже змінили - з Кринок превентивно втікли усі лаптєкомандири.
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19.11.2023 11:28 Ответить
мабуть, партнери знають більше Ігната, яку модифікацію передадуть, коли говорять, що не змінить... до того ж, - це просто платформа. якщо до неї не додати купу відповідного залізяччя під крила, - тоді навіть паливо не варто витрачати... і це найбільше треба вигризати з постачальників...
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19.11.2023 10:52 Ответить
Абсолютно вірно. Для порівняння, літак, як трактор без причіпа, плуга, культиватора, сіялки та др.
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19.11.2023 11:03 Ответить
Це точно залежить від того з якими ракетами їх дадуть і з яким обвісом електроніки... тому що вони випускались фактично з 81 року

та було б добре авакс отримати з ними... але це мабуть не реально враховуючи скільки там секретного обладнання...
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19.11.2023 11:17 Ответить
коли замінять свої до 2030-го на нові, - може й пришлють один... але спочатку знімуть все те обладнання...
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19.11.2023 12:55 Ответить
взагалі, навряд чи хто зможе завадити отримувати дані для наведення "нашим" ф-кам від тих, що курсують біля кордонів іноді... якщо на те буде відповідна воля
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19.11.2023 12:57 Ответить
Уся зброя і техніка та під командуванням генерала Залужного і в потрібній кількості може змінити хід війни. Але є багато але. Перше це небажання верховного Перемоги України
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19.11.2023 11:00 Ответить
Йому це не потрібно !
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19.11.2023 12:01 Ответить
ну су35 точно не будут подлетать к границе Украины
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19.11.2023 11:01 Ответить
близко
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19.11.2023 11:02 Ответить
Рустам Агиль Заде сказал недавно,что уже поздно такого эффекта как их бы появление в начале лета уже не будет.
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19.11.2023 11:06 Ответить
кто такой Задов
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19.11.2023 11:08 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B оглы
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19.11.2023 11:13 Ответить
Не бот с сегодняшней регистрацией.
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19.11.2023 16:17 Ответить
они всегда дают, когда поздно. А потом говорят: ну мы же предупреждали что вам оно не поможет...
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19.11.2023 15:37 Ответить
"Партнеры" просто пи*даболы. Боятся что западное оружие опозорится. У них вся мощь понарошку, рисованная пропагандой. Если пузырь лопнет, все дикари обнаглеют.
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19.11.2023 11:25 Ответить
Знову наріду дають надію на диво-зброю яка вижене орду з України.
Підождемо коли вони з'являться - і оттоді вже!
Чекали танків - дочекались.
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19.11.2023 11:30 Ответить
Як би там не було, дякуємо за допомогу - територія наша і нам її звільняти.
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19.11.2023 11:37 Ответить
Почти каждый день атаки на аэродромы... Самолеты постоянно ведь не могут в воздухе висеть, рано или поздно их накроют ракетами/шахедами. Так что не стоит особо надеяться что они прям "серьезно" изменят ход войны.
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19.11.2023 11:40 Ответить
Партнери нам надали мабуть достатньо багато часу підготувати укриття, оперативні аеродроми для розташування необхідної інфраструктури для платформи F-16, літаків, озброєння, технічного обслуговування, ремонту, логістики, тощо.
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19.11.2023 12:19 Ответить
Хотелось бы в это верить...
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19.11.2023 12:25 Ответить
Дуже важко в це повірити, після такої кількості знищеного БК зі збідненим ураном, а тут самольоти, які потребують відповідної інфраструктури, обслуговування, з доступом орків до космічних спостережень.
***** перейняв стратегію американців, і почав гру у довгу....і судячи з допомогою для ЗСУ від партнерів, орки мають не лише перевагу, але й починають збільшувати відрив....
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19.11.2023 14:48 Ответить
Ігнат балабол на службі у Єрмака !
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19.11.2023 11:58 Ответить
серьезно изменить ход войны способно только наличие у Украины в достаточном количестве элементов сил сдерживания, которые способны нанести раше неприемлемый ущерб.
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19.11.2023 12:05 Ответить
Мати ЯЗ чи аналогічні засоби стримування ворога - не гарантія того, що ворог не почне конвенційної війни. Для цього придумано "проксі" сили. ПВК і цілі народи - проксі армії.
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19.11.2023 12:24 Ответить
ядерное оружие - не единственный вид оружия, способный нанести противнику неприемлемый ущерб.
можно конвенциональным оружием создать противнику огромные проблемы, важно иметь для них средства доставки в нужном количестве.
проще говоря, если в ряде городов-миллионников создать проблему с водоснабжением и канализацией, с поставками топлива для автотранспорта, разрывать железнодорожное сообщение, и другие действия, направленные на подрыв экономики, то можно добиться желаемой цели - сдерживания противника без применения неконвенциональных видов оружия.
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19.11.2023 13:15 Ответить
Спробуйте себе у якості письменника-фантаста. Ви тут так розкидуєтеся словом "если", начебто у вашій кишені і 100 000 диверсантів на ворожій землі, і усе в них є для здійснення тих масштабних диверсій...
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19.11.2023 18:42 Ответить
спасибо за совет. вам тоже хочу предложит заняться написанием фантастических произведений, хотя бы для того, чтобы расширить возможности собственного воображения и представить себе другие альтернативы для сдерживания кроме как +100500 украинских диверсантов в раше.
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19.11.2023 21:08 Ответить
Це може спрацювати у разі створення проблем населеним пунктам цивілізованої, демократичної країни.
Для ерефії перелічені "проблеми" не стануть проблемами. Більшість населення ерефії готова жити в злиднях і продовжує постачати людей на війну в Україні, не зважаючи на величезні втрати. Генерал Залужний пише, що будь яка інша країна припинила б війну, якщо втратила 150000 солдат та офіцерів вбитими. Але це не стосується ерефії, і вважати так було помилкою, яку він сам визнає. Так само і з створенням проблем тилу ерефії. Крім того, вони застосують ЯЗ чи іншу ЗМУ, якщо виникне "екзистенційна" загроза існуванню РФ.
Через це партнери забороняють Україні наносити удари по ерефії зброєю, отриманою від партнерів України, а також обмежують постачання зброї, здатної руйнувати інфраструктуру глибокого тилу ерефії.
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19.11.2023 22:47 Ответить
вы уже не помните времен развала СССР, когда всё так и случилось, и только прямые поставки "ножек буша" из США спасли РФ от гибели. когда нечего жрать, а за окном морз, то имперская спесь слетает в моменте.
большая часть раши вообще не ощущает войны, прежде всего потому, что в магазинах полки не пустые. но только стоит им обнаружить, что нет жратвы - там начнется ******. это Украина в 90-е спаслась селом и огородами, а там их нет.
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19.11.2023 23:04 Ответить
нечувствительность раши к потерям обусловлена тем, что там это не касается большинства обывателей, но стоит в городе отключить воду на пару недель, прекратить подвоз продуктов питания и картина поменяется.
экзестенциальной угрозы это не создаст, угрозы территориальной целостности тоже, поэтому нужно создавать оружие, которое будет доставать до любого объекта раши. нитки нефте и газопроводов, трансформаторы линий электропередач, топливохранилища, ж/д ветки, воинские части - всё законные цели для ударов.
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19.11.2023 23:11 Ответить
Свои баллистические ракеты - оружие возмездия, дальностью до 5К км, с мощной неядерной бч создать прийдется самим, чтобы не было ни единого места в раше, куда не могла бы прилететь в ответ украинская ракета.
Экзистенциальную угрозу раше, как государству, может создать бунт "бессмысленный и беспощадный", но именно этого опасаются и стараются не допустить наши партнеры. Бунт приведет к потере контроля над запасами ЯО, оно расползется, и уровень террористической угрозы всем цивилизованным демократическим странам возрастет на несколько порядков.
Экзистенциальная угроза эрефии превратится в экзистенциальную угрозу западной цивилизации от многочисленных террористов, обладающих ЯО.
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20.11.2023 01:29 Ответить
свои ракеты конечно воссоздать придется, но это дело пока не имеет внятных временных границ.
бунты в раше не приведут к её распаду и угрозе потери контроля над ЯО, а лишь сделает невозможным продолжением агрессии против нас. не стоит преувеличивать риски.
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20.11.2023 09:58 Ответить
Зараз нам були б в нагоді ракети з касетними зарядами, але нам дали декілька штук і все, а вони зараз ой як потрібні....
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19.11.2023 14:53 Ответить
Цей "експерд-стратег" розуміється в цьому ліпше Залужного!
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19.11.2023 20:21 Ответить
200 самолетов изменят и как можно быстрей.
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20.11.2023 08:04 Ответить
 
 