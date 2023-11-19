Самолеты F-16 очень серьезно изменят ход войны в Украине, - Игнат

Украинская сторона не согласна с заявлениями некоторых партнеров, что истребители F-16 якобы не смогут изменить ход войны в Украине.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я бы хотел поспорить со всеми критиками этого вопроса относительно самолетов. Изменят ход войны самолеты и очень серьезно изменят. Вопрос в том, чтобы эти самолеты не имели тактико-технические характеристики значительно слабее российских. Нам нужны современные самолеты, которые смогут завоевать преимущество в воздухе", - сказал спикер Воздушных сил.

Игнат объяснил, что истребитель F-16 подходит для Украины, поскольку может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, а также защитить небо от ракет и дронов.

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"Я думаю, что такие авиационные комплексы, а многоцелевой самолет – это авиационный комплекс, решат ряд задач, смогут существенно повлиять на ход войны", – добавил он.

По мнению Игната, F-16 смогут обыграть российскую авиацию и прикрыть с воздуха наземные войска.