Самолеты F-16 очень серьезно изменят ход войны в Украине, - Игнат
Украинская сторона не согласна с заявлениями некоторых партнеров, что истребители F-16 якобы не смогут изменить ход войны в Украине.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я бы хотел поспорить со всеми критиками этого вопроса относительно самолетов. Изменят ход войны самолеты и очень серьезно изменят. Вопрос в том, чтобы эти самолеты не имели тактико-технические характеристики значительно слабее российских. Нам нужны современные самолеты, которые смогут завоевать преимущество в воздухе", - сказал спикер Воздушных сил.
Игнат объяснил, что истребитель F-16 подходит для Украины, поскольку может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, а также защитить небо от ракет и дронов.
"Я думаю, что такие авиационные комплексы, а многоцелевой самолет – это авиационный комплекс, решат ряд задач, смогут существенно повлиять на ход войны", – добавил он.
По мнению Игната, F-16 смогут обыграть российскую авиацию и прикрыть с воздуха наземные войска.
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бо ж ніхто не знає що хороший літак це сила
в підрозділах підрозділів, є свої речники...
у речників є ті хто збирає інфу, ті хто готує тексти, ті хто носить їх на одобрямс,
і ті хто видає ці тексти на друк в ЗМІ
ці люди в ЗСУ мають звання...
наприклад Ігнат, полковник, підлеглі теж офіцери...
всі на посадах та зарплатах
і їх ой як докуя!!!!
і чому ж ***** воювати нема кому?????
недавно читав що сержантів та старшин...
їх 150к
а скільки офіцерів???, мабудь стільки ж як сержантів та старшин...
то скількиж тоді в ЗСУ солдат???? має бути мільйон...
то чому нема кому воювати??????????
а тому що більшість писдять ротом або перекладають бумажки з купи на купу
патякали скільки років про міць залізного купола і що
де він був, коли якійсь хамас пульнув свої ракети?
а про хвалену ізраільську розвідку я ваще мовчу
та було б добре авакс отримати з ними... але це мабуть не реально враховуючи скільки там секретного обладнання...
Підождемо коли вони з'являться - і оттоді вже!
Чекали танків - дочекались.
***** перейняв стратегію американців, і почав гру у довгу....і судячи з допомогою для ЗСУ від партнерів, орки мають не лише перевагу, але й починають збільшувати відрив....
можно конвенциональным оружием создать противнику огромные проблемы, важно иметь для них средства доставки в нужном количестве.
проще говоря, если в ряде городов-миллионников создать проблему с водоснабжением и канализацией, с поставками топлива для автотранспорта, разрывать железнодорожное сообщение, и другие действия, направленные на подрыв экономики, то можно добиться желаемой цели - сдерживания противника без применения неконвенциональных видов оружия.
Для ерефії перелічені "проблеми" не стануть проблемами. Більшість населення ерефії готова жити в злиднях і продовжує постачати людей на війну в Україні, не зважаючи на величезні втрати. Генерал Залужний пише, що будь яка інша країна припинила б війну, якщо втратила 150000 солдат та офіцерів вбитими. Але це не стосується ерефії, і вважати так було помилкою, яку він сам визнає. Так само і з створенням проблем тилу ерефії. Крім того, вони застосують ЯЗ чи іншу ЗМУ, якщо виникне "екзистенційна" загроза існуванню РФ.
Через це партнери забороняють Україні наносити удари по ерефії зброєю, отриманою від партнерів України, а також обмежують постачання зброї, здатної руйнувати інфраструктуру глибокого тилу ерефії.
большая часть раши вообще не ощущает войны, прежде всего потому, что в магазинах полки не пустые. но только стоит им обнаружить, что нет жратвы - там начнется ******. это Украина в 90-е спаслась селом и огородами, а там их нет.
экзестенциальной угрозы это не создаст, угрозы территориальной целостности тоже, поэтому нужно создавать оружие, которое будет доставать до любого объекта раши. нитки нефте и газопроводов, трансформаторы линий электропередач, топливохранилища, ж/д ветки, воинские части - всё законные цели для ударов.
Экзистенциальную угрозу раше, как государству, может создать бунт "бессмысленный и беспощадный", но именно этого опасаются и стараются не допустить наши партнеры. Бунт приведет к потере контроля над запасами ЯО, оно расползется, и уровень террористической угрозы всем цивилизованным демократическим странам возрастет на несколько порядков.
Экзистенциальная угроза эрефии превратится в экзистенциальную угрозу западной цивилизации от многочисленных террористов, обладающих ЯО.
бунты в раше не приведут к её распаду и угрозе потери контроля над ЯО, а лишь сделает невозможным продолжением агрессии против нас. не стоит преувеличивать риски.