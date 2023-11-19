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Новини Війна
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Літаки F-16 дуже серйозно змінять хід війни в Україні, - Ігнат

f-16,бельгія

Українська сторона не згодна з заявами деяких партнерів, що винищувачі F-16 нібито не зможе змінити хід війни в Україні.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я б хотів посперечатися з усіма критиками цього питання щодо літаків. Змінять хід війни літаки і дуже серйозно змінять. Питання у тому, щоб ці літаки не мали тактико-технічні характеристики значно слабші за російські. Нам потрібні літаки сучасні, які зможуть завоювати перевагу у повітрі", - сказав речник Повітряних сил.

Ігнат пояснив, що винищувач F-16 підходить для України, оскільки може завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях, а також захистити небо від ракет та дронів.

Також читайте: F-16 навряд чи змінять хід війни в Україні, - Білий дім

"Я думаю, що такі авіаційні комплекси, а багатоцільовий літак - це авіаційний комплекс, вирішать ряд завдань, зможуть суттєво вплинути на хід війни", - додав він.

На думку Ігната, F-16 зможе відіграти російську авіацію і прикрити з повітря наземні війська.

Також читайте: Ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими. Треба посилювати ППО, - Ігнат

Автор: 

Ігнат Юрій (788) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+23
Про леопарди вже чули)
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19.11.2023 10:40
+12
мабуть, партнери знають більше Ігната, яку модифікацію передадуть, коли говорять, що не змінить... до того ж, - це просто платформа. якщо до неї не додати купу відповідного залізяччя під крила, - тоді навіть паливо не варто витрачати... і це найбільше треба вигризати з постачальників...
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19.11.2023 10:52
+7
"Питання у тому, щоб ці літаки не мали тактико-технічні характеристики значно слабші за російські." Оце і є головним, бо там купа модифікацій. Дуже важлива також кількість. Та дареному коню...
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19.11.2023 10:46
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Треба ж щось патякати, щоб про нього не забули.
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19.11.2023 10:47 Відповісти
розкрив держтаємницю!!!
бо ж ніхто не знає що хороший літак це сила
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19.11.2023 10:59 Відповісти
А у них - що не заява, то "держтаємниця". Яка, зазвичай, дуже швидко перетворюється на побрехеньку.
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19.11.2023 11:03 Відповісти
я до того що в кожному міністерстві, підрозділах міністерств
в підрозділах підрозділів, є свої речники...
у речників є ті хто збирає інфу, ті хто готує тексти, ті хто носить їх на одобрямс,
і ті хто видає ці тексти на друк в ЗМІ
ці люди в ЗСУ мають звання...
наприклад Ігнат, полковник, підлеглі теж офіцери...
всі на посадах та зарплатах
і їх ой як докуя!!!!
і чому ж ***** воювати нема кому?????
недавно читав що сержантів та старшин...
їх 150к
а скільки офіцерів???, мабудь стільки ж як сержантів та старшин...
то скількиж тоді в ЗСУ солдат???? має бути мільйон...
то чому нема кому воювати??????????
а тому що більшість писдять ротом або перекладають бумажки з купи на купу
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19.11.2023 12:50 Відповісти
В Ізраїлі не патякають. - Діти та родичі 19 міністрів уряду Ізраїлю воюють у складі ЦАХАЛ
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19.11.2023 11:51 Відповісти
Ізраїльтяни обрали собі своїх керманичів, українці - собі своїх. Які "Явамничииииивонидоооолжен".
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19.11.2023 12:21 Відповісти
тю
патякали скільки років про міць залізного купола і що
де він був, коли якійсь хамас пульнув свої ракети?
а про хвалену ізраільську розвідку я ваще мовчу
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19.11.2023 13:30 Відповісти
Наші зрадники патякали, що не нападуть. А їх діти урили на захід. Мова про зраду пиз..лів, а не про техніку.
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19.11.2023 14:00 Відповісти
Про леопарди вже чули)
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19.11.2023 10:40 Відповісти
Ну так проблема не в леопардах, а как их использовали. Леопарды сами по себе хорошие. Но они на банзай не расчитаны.
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19.11.2023 10:43 Відповісти
"Леопарды сами по себе хорошие" --- які леопради хорошие? Леопарди 1 серії? Навіть військові кажуть,що якщо є можливість то вони краще на совкові танки сідають, бо перші леопарди то треш
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19.11.2023 11:35 Відповісти
Знайомий з нуля приїзжав, теж казав, що 1 лео - це спічні коробки, вони тільки для параду, 2 лео -ще витримують пару ударів....
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19.11.2023 12:04 Відповісти
Абрамси і Челенджери набагато міцніше, але їх дали чисто для виду пару десятків.
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19.11.2023 12:40 Відповісти
Наш тєлємарафонівський агітпроп назаває Лєопард 1 новою технікою ,а кацапський Т 62 застарілою технікою ,але вони ровесники ,які були прийняті на озброєння на початку 60-х років .
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19.11.2023 17:14 Відповісти
З повітря, наземні війска і ППО може надійно прикривати .
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19.11.2023 10:43 Відповісти
Літак - це інструмент. В умілих руках і з розумним командуванням це сила. А якщо попереду голови буде срака, то яким би той інструмент не був, а результату не буде.
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19.11.2023 10:44 Відповісти
Поки не зробимо виборів, завжди попереду буде срака !
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19.11.2023 12:12 Відповісти
І поки ці літаки не почнуть бомбити мацкву.
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19.11.2023 12:52 Відповісти
Погоду бы сделала правильная настройка руководства страны на войну. А так это все monkey`s business.
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19.11.2023 12:10 Відповісти
"Питання у тому, щоб ці літаки не мали тактико-технічні характеристики значно слабші за російські." Оце і є головним, бо там купа модифікацій. Дуже важлива також кількість. Та дареному коню...
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19.11.2023 10:46 Відповісти
так вже змінили - з Кринок превентивно втікли усі лаптєкомандири.
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19.11.2023 11:28 Відповісти
мабуть, партнери знають більше Ігната, яку модифікацію передадуть, коли говорять, що не змінить... до того ж, - це просто платформа. якщо до неї не додати купу відповідного залізяччя під крила, - тоді навіть паливо не варто витрачати... і це найбільше треба вигризати з постачальників...
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19.11.2023 10:52 Відповісти
Абсолютно вірно. Для порівняння, літак, як трактор без причіпа, плуга, культиватора, сіялки та др.
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19.11.2023 11:03 Відповісти
Це точно залежить від того з якими ракетами їх дадуть і з яким обвісом електроніки... тому що вони випускались фактично з 81 року

та було б добре авакс отримати з ними... але це мабуть не реально враховуючи скільки там секретного обладнання...
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19.11.2023 11:17 Відповісти
коли замінять свої до 2030-го на нові, - може й пришлють один... але спочатку знімуть все те обладнання...
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19.11.2023 12:55 Відповісти
взагалі, навряд чи хто зможе завадити отримувати дані для наведення "нашим" ф-кам від тих, що курсують біля кордонів іноді... якщо на те буде відповідна воля
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19.11.2023 12:57 Відповісти
Уся зброя і техніка та під командуванням генерала Залужного і в потрібній кількості може змінити хід війни. Але є багато але. Перше це небажання верховного Перемоги України
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19.11.2023 11:00 Відповісти
Йому це не потрібно !
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19.11.2023 12:01 Відповісти
ну су35 точно не будут подлетать к границе Украины
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19.11.2023 11:01 Відповісти
близко
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19.11.2023 11:02 Відповісти
Рустам Агиль Заде сказал недавно,что уже поздно такого эффекта как их бы появление в начале лета уже не будет.
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19.11.2023 11:06 Відповісти
кто такой Задов
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19.11.2023 11:08 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B оглы
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19.11.2023 11:13 Відповісти
Не бот с сегодняшней регистрацией.
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19.11.2023 16:17 Відповісти
они всегда дают, когда поздно. А потом говорят: ну мы же предупреждали что вам оно не поможет...
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19.11.2023 15:37 Відповісти
"Партнеры" просто пи*даболы. Боятся что западное оружие опозорится. У них вся мощь понарошку, рисованная пропагандой. Если пузырь лопнет, все дикари обнаглеют.
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19.11.2023 11:25 Відповісти
Знову наріду дають надію на диво-зброю яка вижене орду з України.
Підождемо коли вони з'являться - і оттоді вже!
Чекали танків - дочекались.
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19.11.2023 11:30 Відповісти
Як би там не було, дякуємо за допомогу - територія наша і нам її звільняти.
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19.11.2023 11:37 Відповісти
Почти каждый день атаки на аэродромы... Самолеты постоянно ведь не могут в воздухе висеть, рано или поздно их накроют ракетами/шахедами. Так что не стоит особо надеяться что они прям "серьезно" изменят ход войны.
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19.11.2023 11:40 Відповісти
Партнери нам надали мабуть достатньо багато часу підготувати укриття, оперативні аеродроми для розташування необхідної інфраструктури для платформи F-16, літаків, озброєння, технічного обслуговування, ремонту, логістики, тощо.
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19.11.2023 12:19 Відповісти
Хотелось бы в это верить...
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19.11.2023 12:25 Відповісти
Дуже важко в це повірити, після такої кількості знищеного БК зі збідненим ураном, а тут самольоти, які потребують відповідної інфраструктури, обслуговування, з доступом орків до космічних спостережень.
***** перейняв стратегію американців, і почав гру у довгу....і судячи з допомогою для ЗСУ від партнерів, орки мають не лише перевагу, але й починають збільшувати відрив....
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19.11.2023 14:48 Відповісти
Ігнат балабол на службі у Єрмака !
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19.11.2023 11:58 Відповісти
серьезно изменить ход войны способно только наличие у Украины в достаточном количестве элементов сил сдерживания, которые способны нанести раше неприемлемый ущерб.
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19.11.2023 12:05 Відповісти
Мати ЯЗ чи аналогічні засоби стримування ворога - не гарантія того, що ворог не почне конвенційної війни. Для цього придумано "проксі" сили. ПВК і цілі народи - проксі армії.
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19.11.2023 12:24 Відповісти
ядерное оружие - не единственный вид оружия, способный нанести противнику неприемлемый ущерб.
можно конвенциональным оружием создать противнику огромные проблемы, важно иметь для них средства доставки в нужном количестве.
проще говоря, если в ряде городов-миллионников создать проблему с водоснабжением и канализацией, с поставками топлива для автотранспорта, разрывать железнодорожное сообщение, и другие действия, направленные на подрыв экономики, то можно добиться желаемой цели - сдерживания противника без применения неконвенциональных видов оружия.
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19.11.2023 13:15 Відповісти
Спробуйте себе у якості письменника-фантаста. Ви тут так розкидуєтеся словом "если", начебто у вашій кишені і 100 000 диверсантів на ворожій землі, і усе в них є для здійснення тих масштабних диверсій...
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19.11.2023 18:42 Відповісти
спасибо за совет. вам тоже хочу предложит заняться написанием фантастических произведений, хотя бы для того, чтобы расширить возможности собственного воображения и представить себе другие альтернативы для сдерживания кроме как +100500 украинских диверсантов в раше.
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19.11.2023 21:08 Відповісти
Це може спрацювати у разі створення проблем населеним пунктам цивілізованої, демократичної країни.
Для ерефії перелічені "проблеми" не стануть проблемами. Більшість населення ерефії готова жити в злиднях і продовжує постачати людей на війну в Україні, не зважаючи на величезні втрати. Генерал Залужний пише, що будь яка інша країна припинила б війну, якщо втратила 150000 солдат та офіцерів вбитими. Але це не стосується ерефії, і вважати так було помилкою, яку він сам визнає. Так само і з створенням проблем тилу ерефії. Крім того, вони застосують ЯЗ чи іншу ЗМУ, якщо виникне "екзистенційна" загроза існуванню РФ.
Через це партнери забороняють Україні наносити удари по ерефії зброєю, отриманою від партнерів України, а також обмежують постачання зброї, здатної руйнувати інфраструктуру глибокого тилу ерефії.
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19.11.2023 22:47 Відповісти
вы уже не помните времен развала СССР, когда всё так и случилось, и только прямые поставки "ножек буша" из США спасли РФ от гибели. когда нечего жрать, а за окном морз, то имперская спесь слетает в моменте.
большая часть раши вообще не ощущает войны, прежде всего потому, что в магазинах полки не пустые. но только стоит им обнаружить, что нет жратвы - там начнется ******. это Украина в 90-е спаслась селом и огородами, а там их нет.
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19.11.2023 23:04 Відповісти
нечувствительность раши к потерям обусловлена тем, что там это не касается большинства обывателей, но стоит в городе отключить воду на пару недель, прекратить подвоз продуктов питания и картина поменяется.
экзестенциальной угрозы это не создаст, угрозы территориальной целостности тоже, поэтому нужно создавать оружие, которое будет доставать до любого объекта раши. нитки нефте и газопроводов, трансформаторы линий электропередач, топливохранилища, ж/д ветки, воинские части - всё законные цели для ударов.
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19.11.2023 23:11 Відповісти
Свои баллистические ракеты - оружие возмездия, дальностью до 5К км, с мощной неядерной бч создать прийдется самим, чтобы не было ни единого места в раше, куда не могла бы прилететь в ответ украинская ракета.
Экзистенциальную угрозу раше, как государству, может создать бунт "бессмысленный и беспощадный", но именно этого опасаются и стараются не допустить наши партнеры. Бунт приведет к потере контроля над запасами ЯО, оно расползется, и уровень террористической угрозы всем цивилизованным демократическим странам возрастет на несколько порядков.
Экзистенциальная угроза эрефии превратится в экзистенциальную угрозу западной цивилизации от многочисленных террористов, обладающих ЯО.
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20.11.2023 01:29 Відповісти
свои ракеты конечно воссоздать придется, но это дело пока не имеет внятных временных границ.
бунты в раше не приведут к её распаду и угрозе потери контроля над ЯО, а лишь сделает невозможным продолжением агрессии против нас. не стоит преувеличивать риски.
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20.11.2023 09:58 Відповісти
Зараз нам були б в нагоді ракети з касетними зарядами, але нам дали декілька штук і все, а вони зараз ой як потрібні....
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19.11.2023 14:53 Відповісти
Цей "експерд-стратег" розуміється в цьому ліпше Залужного!
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19.11.2023 20:21 Відповісти
200 самолетов изменят и как можно быстрей.
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20.11.2023 08:04 Відповісти
 
 