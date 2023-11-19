Літаки F-16 дуже серйозно змінять хід війни в Україні, - Ігнат

Українська сторона не згодна з заявами деяких партнерів, що винищувачі F-16 нібито не зможе змінити хід війни в Україні.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я б хотів посперечатися з усіма критиками цього питання щодо літаків. Змінять хід війни літаки і дуже серйозно змінять. Питання у тому, щоб ці літаки не мали тактико-технічні характеристики значно слабші за російські. Нам потрібні літаки сучасні, які зможуть завоювати перевагу у повітрі", - сказав речник Повітряних сил.

Ігнат пояснив, що винищувач F-16 підходить для України, оскільки може завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях, а також захистити небо від ракет та дронів.

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"Я думаю, що такі авіаційні комплекси, а багатоцільовий літак - це авіаційний комплекс, вирішать ряд завдань, зможуть суттєво вплинути на хід війни", - додав він.

На думку Ігната, F-16 зможе відіграти російську авіацію і прикрити з повітря наземні війська.

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