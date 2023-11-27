На Херсонщине украинские защитники продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, на Авдеевском направлении за сутки отбито 30 атак врага, - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновения. Оккупанты безуспешно штурмовали позиции ВСУ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, где Силами обороны отражено 7 атак.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника возле Богдановки, Клещиевки, Андреевки и восточнее Северного Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 30 атак.

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На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 7 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия западнее Вербового Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

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