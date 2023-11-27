Армия РФ возобновила штурмовые действия на Сватовском направлении, - ОВА

Оккупанты после нескольких дней перерыва возобновили штурмовые действия на Сватовском направлении в Луганской области. Вражеская артиллерия не утихала – снаряды ударили по Невскому и Белогоровке.

Об этом Луганская областная военная администрация сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По словам начальника ОВА Артема Лысогора, украинские защитники отразили наступления врага в Серебрянском лесничестве и на Новоселовское.

"Несколько последних дней это направление на Сватовщине враг не беспокоил, но вчера возобновил штурмы. На территории Луганщины россияне не применяли авиацию - все их удары пришлись по соседним областям. Впрочем, вражеская артиллерия не утихала - снаряды ударили по Невскому и Белогоровке", - отметил глава ОВА.

Кроме того, во временно оккупированном Новопскове приступили к подготовке к псевдо-выборам. В ОВА отметили, чтобы повысить рейтинг победителю, захватчики пытаются увеличить процент населения, получившего паспорта РФ, ходят по домам, по адресам проверяя документы у жителей.

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"Конечно, можно рискнуть и не открыть, но в этом случае дом может оказаться в списках на заселение россиян. Или на мародерство", - отметили в ОВА.

В Лисичанске и Северодонецке, несмотря на заявления оккупантов о якобы возвращении горожан, количество взломанных квартир и домов увеличивается.

"Есть пострадавшие от мародерства по несколько раз. Новые замки во входные двери почти никто не вставляет, потому что люди не возвращаются", - добавили в обладминистрации.