Взрывы раздались в оккупированном Скадовске на Херсонщине
Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области сообщили о взрывах.
Об этом "Суспільному" сообщили местные жители, передает Цензор.НЕТ.
Ранее сообщалось, что под Скадовском оккупанты развернули лагерь с бывшими вагнеровцами.
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Amber
показать весь комментарий27.11.2023 14:50 Ответить Мне нравится 4
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