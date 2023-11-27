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Новости Война
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Взрывы раздались в оккупированном Скадовске на Херсонщине

вибух

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области сообщили о взрывах.

Об этом "Суспільному" сообщили местные жители, передает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что под Скадовском оккупанты развернули лагерь с бывшими вагнеровцами.

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Автор: 

взрыв (6721) Скадовск (49)


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Хлопцям нашим респект 👍🏼🙏🏼❤️
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27.11.2023 14:50 Ответить
 
 