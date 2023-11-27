Взрывы раздались в оккупированном Скадовске на Херсонщине

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области сообщили о взрывах.

Об этом "Суспільному" сообщили местные жители, передает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что под Скадовском оккупанты развернули лагерь с бывшими вагнеровцами.

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