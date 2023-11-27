Вибухи пролунали в окупованому Скадовську на Херсонщині
У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині повідомили про вибухи.
Про це "Суспільному" повідомили місцеві жителі, передає Цензор.НЕТ.
Раніше повідомлялось, що під Скадовськом окупанти розгорнули табір із колишніми вагнерівцями.
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Amber
показати весь коментар27.11.2023 14:50 Відповісти Мені подобається 4
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