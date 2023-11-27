Вибухи пролунали в окупованому Скадовську на Херсонщині

У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині повідомили про вибухи.

Про це "Суспільному" повідомили місцеві жителі, передає Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялось, що під Скадовськом окупанти розгорнули табір із колишніми вагнерівцями.

Читайте: Внаслідок удару HIMARS по окупованому Скадовську ліквідовано кількох високопоставлених офіцерів рф, - ЗМІ