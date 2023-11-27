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Новини Війна
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Вибухи пролунали в окупованому Скадовську на Херсонщині

вибух

У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині повідомили про вибухи.

Про це "Суспільному" повідомили місцеві жителі, передає Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялось, що під Скадовськом окупанти розгорнули табір із колишніми вагнерівцями.

Читайте: Внаслідок удару HIMARS по окупованому Скадовську ліквідовано кількох високопоставлених офіцерів рф, - ЗМІ

Автор: 

вибух (4433) Скадовськ (68)


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27.11.2023 14:50 Відповісти
 
 