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Новости Война
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Зимой Россия будет применять дроны в разы больше, чем ракеты, - Игнат

шахед

Зимой Россия может использовать для обстрелов Украины больше дронов, чем ракет. Но ракеты российские захватчики тоже накапливают.

Об этом в интервью изданию "Новинарня" заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

Интервьюер спросила спикера, будут ли в эту зиму залпы, как в прошлом году, когда за одну ночь РФ запускала сотню воздушных целей, в частности - крылатых и баллистических ракет.

Игнат ответил, что следует готовиться к большей интенсивности обстрелов дронами.

"По моему мнению, Россия сейчас будет применять дроны в разы больше, чем ракеты. Мы говорим о "шахедах", а также о FPV-дронах и "ланцетах" по линии фронта. Конечно, ракеты они накапливают, об этом и ГУР регулярно заявляет. Думаю, (ракетные обстрелы. - Ред.) будут, но в каком количестве?" – отметил спикер Воздушных сил.

Читайте также: Непогода препятствует тактической авиации врага, ветер может сносить беспилотники, но россияне могут использовать крылатые ракеты, - Воздушные силы

Автор: 

обстрел (26835) дроны (3831) Игнат (590)


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Топ комментарии
+3
Captain Obvious глибоко в дупі порівняно з Ігнатом.
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27.11.2023 16:31
+3
За що Ігнат отримує гроші?
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27.11.2023 16:47
+2
Кожен раз ,коли Ігнат каже ,що треба готуватись ,я ламаю голову ,де ж я поставлю на своєму балконі той зенітний кулемет ,який дасть мені Ігнат.
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27.11.2023 17:21
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Captain Obvious глибоко в дупі порівняно з Ігнатом.
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27.11.2023 16:31 Ответить
За що Ігнат отримує гроші?
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27.11.2023 16:47 Ответить
за все
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27.11.2023 17:49 Ответить
А якщо рашка буде більше застосовуватиме ракети, Ігнат за базар відповість🤔🧐😁 Цікаво як, невже вб'ється віником, бо кулю собі в лоба пустити мужності не хватить, колгоспник він і в Африці колгоспник, - господар свого слова, - хоче дає, хоче назад забирає😁 Така українська еліта... *****, але що маєте, те маєте, допустили рулювати кухарчиних дітей та повірили, що те, яке було нічим дійсно зможе стати всім, - от і хавайте хрипливу владу зеторчків з щовечірніми тупими відосиками такими ж тупими, по формі і змісту, як і всі ті 73% їх лохторату 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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27.11.2023 16:47 Ответить
"ігнат" - це не людина, а рівень розумового розвитку
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27.11.2023 17:09 Ответить
аБрестович - 2
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27.11.2023 16:57 Ответить
запустіть хтось FPV-дроном в це тупе базікало чеше язиком очевидні речі: для кого, для чого?..
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27.11.2023 17:08 Ответить
То закінчуються ракети, то ні, взагалі який зміст з цієї інформації, якщо ви просто керуєтесь здогадками і жодного впливу на це не маєте
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27.11.2023 17:09 Ответить
Кожен раз ,коли Ігнат каже ,що треба готуватись ,я ламаю голову ,де ж я поставлю на своєму балконі той зенітний кулемет ,який дасть мені Ігнат.
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27.11.2023 17:21 Ответить
только и читаешь -то *********** тем будут херячить,то другим...........а мы???????шмыгаль где *** 60%???????????зеленый где ответка?...........................................
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27.11.2023 18:19 Ответить
 
 