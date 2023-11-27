Зимой Россия будет применять дроны в разы больше, чем ракеты, - Игнат

Зимой Россия может использовать для обстрелов Украины больше дронов, чем ракет. Но ракеты российские захватчики тоже накапливают.

Об этом в интервью изданию "Новинарня" заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

Интервьюер спросила спикера, будут ли в эту зиму залпы, как в прошлом году, когда за одну ночь РФ запускала сотню воздушных целей, в частности - крылатых и баллистических ракет.

Игнат ответил, что следует готовиться к большей интенсивности обстрелов дронами.

"По моему мнению, Россия сейчас будет применять дроны в разы больше, чем ракеты. Мы говорим о "шахедах", а также о FPV-дронах и "ланцетах" по линии фронта. Конечно, ракеты они накапливают, об этом и ГУР регулярно заявляет. Думаю, (ракетные обстрелы. - Ред.) будут, но в каком количестве?" – отметил спикер Воздушных сил.

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