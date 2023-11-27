Взимку Росія застосовуватиме дрони в рази більше, ніж ракети, - Ігнат

Взимку Росія може застосовувати для обстрілів України більше дрони, ніж ракети. Проте ракети російські загарбники також накопичують.

Про це в інтерв'ю виданню "Новинарня" заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

Інтерв'юерка запитала речника, чи будуть цієї зими залпи, подібні до минулорічних, коли за одну ніч РФ запускала сотню повітряних цілей, зокрема крилатих і балістичних ракет.

Ігнат відповів, що варто готуватися до більшої інтенсивності обстрілів дронами.

"На мою думку, Росія зараз буде застосовувати дрони в рази більше, ніж ракети. Ми говоримо про "шахеди", а також про FPV-дрони та "Ланцети" по лінії фронту. Звісно, ракети вони накопичують, про це і ГУР регулярно заявляє. Думаю, (ракетні обстріли. - Ред.) будуть, але в якій кількості?" - зазначив речник Повітряних сил.

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