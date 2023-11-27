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Новини Війна
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Взимку Росія застосовуватиме дрони в рази більше, ніж ракети, - Ігнат

шахед

Взимку Росія може застосовувати для обстрілів України більше дрони, ніж ракети. Проте ракети російські загарбники також накопичують.

Про це в інтерв'ю виданню "Новинарня" заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

Інтерв'юерка запитала речника, чи будуть цієї зими залпи, подібні до минулорічних, коли за одну ніч РФ запускала сотню повітряних цілей, зокрема крилатих і балістичних ракет.

Ігнат відповів, що варто готуватися до більшої інтенсивності обстрілів дронами.

"На мою думку, Росія зараз буде застосовувати дрони в рази більше, ніж ракети. Ми говоримо про "шахеди", а також про FPV-дрони та "Ланцети" по лінії фронту. Звісно, ракети вони накопичують, про це і ГУР регулярно заявляє. Думаю, (ракетні обстріли. - Ред.) будуть, але в якій кількості?" - зазначив речник Повітряних сил.

Також читайте: Україні життєво необхідно нарощувати виробництво ударних й розвідувальних БпЛА, - Ігнат

Автор: 

обстріл (28156) дрони (4609) Ігнат (786)


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Топ коментарі
+3
Captain Obvious глибоко в дупі порівняно з Ігнатом.
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27.11.2023 16:31
+3
За що Ігнат отримує гроші?
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27.11.2023 16:47
+2
Кожен раз ,коли Ігнат каже ,що треба готуватись ,я ламаю голову ,де ж я поставлю на своєму балконі той зенітний кулемет ,який дасть мені Ігнат.
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27.11.2023 17:21
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Captain Obvious глибоко в дупі порівняно з Ігнатом.
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27.11.2023 16:31 Відповісти
За що Ігнат отримує гроші?
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27.11.2023 16:47 Відповісти
за все
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27.11.2023 17:49 Відповісти
А якщо рашка буде більше застосовуватиме ракети, Ігнат за базар відповість🤔🧐😁 Цікаво як, невже вб'ється віником, бо кулю собі в лоба пустити мужності не хватить, колгоспник він і в Африці колгоспник, - господар свого слова, - хоче дає, хоче назад забирає😁 Така українська еліта... *****, але що маєте, те маєте, допустили рулювати кухарчиних дітей та повірили, що те, яке було нічим дійсно зможе стати всім, - от і хавайте хрипливу владу зеторчків з щовечірніми тупими відосиками такими ж тупими, по формі і змісту, як і всі ті 73% їх лохторату 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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27.11.2023 16:47 Відповісти
"ігнат" - це не людина, а рівень розумового розвитку
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27.11.2023 17:09 Відповісти
аБрестович - 2
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27.11.2023 16:57 Відповісти
запустіть хтось FPV-дроном в це тупе базікало чеше язиком очевидні речі: для кого, для чого?..
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27.11.2023 17:08 Відповісти
То закінчуються ракети, то ні, взагалі який зміст з цієї інформації, якщо ви просто керуєтесь здогадками і жодного впливу на це не маєте
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27.11.2023 17:09 Відповісти
Кожен раз ,коли Ігнат каже ,що треба готуватись ,я ламаю голову ,де ж я поставлю на своєму балконі той зенітний кулемет ,який дасть мені Ігнат.
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27.11.2023 17:21 Відповісти
только и читаешь -то *********** тем будут херячить,то другим...........а мы???????шмыгаль где *** 60%???????????зеленый где ответка?...........................................
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27.11.2023 18:19 Відповісти
 
 