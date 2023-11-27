В течение суток произошло 79 боевых столкновений, враг вел безуспешные штурмовые действия на шести направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 27.11.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются 642-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 79 боевых столкновений.

Враг нанес 1 ракетный и 3 авиационных удара, совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них - Поповка Черниговской области; Владимировка, Веселовка, Степок Сумской области; Старица, Тихое, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 3 атаки. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степовая-Новоселовка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности - Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области. Здесь наши воины отразили 12 атак. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе - Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво, Верхнекаменное, Спирное, Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 26 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Марково, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичева, Авдеевки, Опытного, Северного и южнее Тоненького Донецкой области, где Силами обороны отбита 21 атака. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них - Керамик, Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отразили 9 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них - Красногоровка, Кураховка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе - Водяное, Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 2 раза безуспешно пытался вернуть утраченное положение около Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них - Вербовое, Малые Щербаки, Пятихатки, Каменское, Степногорск, Плавни Запорожской области.

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На Херсонском направлении противник из артиллерии обстрелял город Херсон. Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение оккупантам.

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - сообщили в Генштабе.