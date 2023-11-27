РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5039 посетителей онлайн
Новости Видео Война
27 949 40

Группа оккупантов умирает на украинской земле после атаки дронов. ВИДЕО

Оператор дрона точными сбросами боеприпасов ликвидировал группу лежащих в окопах оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы оператора украинского дрона и последние секунды жизни российских захватчиков опубликована в телеграм-канале Оперативний ЗСУ.

Смотрите также: Украинские дроны-камикадзе уничтожили 5 вражеских танков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19188) ликвидация (3529) дроны (3908)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
Пісня "Шибеник" гурту Харцизи з альбому "Щось справжнє". Якісна музика. Увесь альбом чудовий.
показать весь комментарий
27.11.2023 18:26
+23
пстец, просто полная яма биомусора
показать весь комментарий
27.11.2023 18:31
+21
Група окупантів конає на українській землі

Конани-варвари...
показать весь комментарий
27.11.2023 18:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тримайте прикурити!
показать весь комментарий
27.11.2023 18:19 Ответить
Група окупантів конає на українській землі

Конани-варвари...
показать весь комментарий
27.11.2023 18:20 Ответить
Не треба трогати Конана-запорожця, він тут ні до чого.
показать весь комментарий
27.11.2023 18:58 Ответить
хробак зняв шолом, щоб яйці прикрити - немає "мозгІв"...
показать весь комментарий
27.11.2023 18:25 Ответить
де мізги, та і має бути шолом
показать весь комментарий
27.11.2023 19:33 Ответить
РЕСПЕКТ
показать весь комментарий
27.11.2023 21:35 Ответить
Пісня "Шибеник" гурту Харцизи з альбому "Щось справжнє". Якісна музика. Увесь альбом чудовий.
показать весь комментарий
27.11.2023 18:26 Ответить
Данке,только хотел спросить..
показать весь комментарий
27.11.2023 18:30 Ответить
Це вам, свинороси, за наших хлопців, яких будуть пам'ятати Героями, про яких будуть розповідати легенди та присвячувати пісні
https://www.youtube.com/watch?v=8GJ5JvhBe1s
показать весь комментарий
27.11.2023 18:36 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
27.11.2023 18:46 Ответить
Унітази та пралки додому встигли відправити?
показать весь комментарий
27.11.2023 18:28 Ответить
Брацкій гапак від рашістафашіста👍
показать весь комментарий
27.11.2023 18:29 Ответить
пстец, просто полная яма биомусора
показать весь комментарий
27.11.2023 18:31 Ответить
👀 таке ми любим
показать весь комментарий
27.11.2023 18:32 Ответить
схожі на зомбі, щось там ворушаться, намагаюся повстати з цих траншей та нор, як мерці з могил.)
показать весь комментарий
27.11.2023 18:35 Ответить
Лежат плотнее чем шпроты в банке 😂
показать весь комментарий
27.11.2023 18:36 Ответить
песня люто нравится..вспомнил её-она в память в ролике была про 4 диверсантов-Святоша,Не пий Пiво,Тарасия и Аполона..Герои не умирают
показать весь комментарий
27.11.2023 18:40 Ответить
Український варіант "У світі тварин"...
показать весь комментарий
27.11.2023 18:41 Ответить
Тепер кожна українська тваринка має змогу посцяти на ватні черепи.
показать весь комментарий
27.11.2023 18:44 Ответить
таков был конец питерского интеллигента.
показать весь комментарий
27.11.2023 18:47 Ответить
********* интеллигенция -
Господа, не сците, пожалуйста, в подъезде.
показать весь комментарий
27.11.2023 19:06 Ответить
може це і був доцент філологічного факультету СПбГУ, який все життя мріяв хоч раз посцяти в окопі в український чернозем. Російська інтелігенція вона така...
показать весь комментарий
27.11.2023 19:15 Ответить
Сами в яму залезли, даже вытаскивать не надо, просто бульдозером нагорнул земельки и разровняли…
показать весь комментарий
27.11.2023 18:52 Ответить
Ось чому українська земля така родюча. Просто кацапам про це не розповіли.
показать весь комментарий
27.11.2023 20:07 Ответить
Эта война чётко показала, сколько оказывается есть долбо..в на Земле, которые сознательно лезут в чужой край сдохнуть в диких муках. Зомби
показать весь комментарий
27.11.2023 19:02 Ответить
Розім'ялись би, побігали. Лежні)))
показать весь комментарий
27.11.2023 19:10 Ответить
Яйца врассыпную , - А нас то за что?
показать весь комментарий
27.11.2023 19:21 Ответить
в нього від гранати ерекція?
показать весь комментарий
27.11.2023 19:30 Ответить
вы меня не ждали , а мне свет дали 🙋
показать весь комментарий
27.11.2023 19:42 Ответить
с каской притворялся)
показать весь комментарий
27.11.2023 19:46 Ответить
Смерть, московітам ***** та їх прихвостням з ВРУ і в рясах московських!
Слава Захисникам України
показать весь комментарий
27.11.2023 19:57 Ответить
Що може викликати більший позитив, ніж споглядання, як кацапи конають на нашій землі?
показать весь комментарий
27.11.2023 20:02 Ответить
Такое ощущение, что оператор дрона слушал музыку и под самые лучшие аккорды сбрасывал очередную гранату ) руZZкие свинособаки красиво сдохли.
показать весь комментарий
27.11.2023 20:05 Ответить
Там же их можно и закопать. Даже вытаскивать не надо.
показать весь комментарий
27.11.2023 20:07 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2023 20:35 Ответить
не умирают а издыхают!падаль это кацапская!
показать весь комментарий
27.11.2023 20:47 Ответить
Зранку, та до кави...хлопці, ви зробили мій день.
показать весь комментарий
28.11.2023 05:56 Ответить
Позитив про сдыханье презервативов
показать весь комментарий
28.11.2023 12:42 Ответить
 
 