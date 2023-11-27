Группа оккупантов умирает на украинской земле после атаки дронов. ВИДЕО
Оператор дрона точными сбросами боеприпасов ликвидировал группу лежащих в окопах оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы оператора украинского дрона и последние секунды жизни российских захватчиков опубликована в телеграм-канале Оперативний ЗСУ.
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Конани-варвари...
https://www.youtube.com/watch?v=8GJ5JvhBe1s
Господа, не сците, пожалуйста, в подъезде.
Слава Захисникам України