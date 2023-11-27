Группа оккупантов умирает на украинской земле после атаки дронов. ВИДЕО

Оператор дрона точными сбросами боеприпасов ликвидировал группу лежащих в окопах оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы оператора украинского дрона и последние секунды жизни российских захватчиков опубликована в телеграм-канале Оперативний ЗСУ.

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