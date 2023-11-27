Група окупантів конає на українській землі після атаки дронів. ВIДЕО
Оператор дрона ліквідував групу окупантів, які лежали в окопах, влучними скидами боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи оператора українського дрона та останні секунди життя російських загарбників опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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Конани-варвари...
https://www.youtube.com/watch?v=8GJ5JvhBe1s
Господа, не сците, пожалуйста, в подъезде.
Слава Захисникам України