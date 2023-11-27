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Група окупантів конає на українській землі після атаки дронів. ВIДЕО

Оператор дрона ліквідував групу окупантів, які лежали в окопах, влучними скидами боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи оператора українського дрона та останні секунди життя російських загарбників опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Також дивіться: Прикордонники виявили і вразили спостережний пункт і бліндаж росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911) дрони (4689)


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Топ коментарі
+27
Пісня "Шибеник" гурту Харцизи з альбому "Щось справжнє". Якісна музика. Увесь альбом чудовий.
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27.11.2023 18:26
+23
пстец, просто полная яма биомусора
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27.11.2023 18:31
+21
Група окупантів конає на українській землі

Конани-варвари...
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27.11.2023 18:20
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27.11.2023 18:19 Відповісти
Група окупантів конає на українській землі

Конани-варвари...
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27.11.2023 18:20 Відповісти
Не треба трогати Конана-запорожця, він тут ні до чого.
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27.11.2023 18:58 Відповісти
хробак зняв шолом, щоб яйці прикрити - немає "мозгІв"...
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27.11.2023 18:25 Відповісти
де мізги, та і має бути шолом
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27.11.2023 19:33 Відповісти
РЕСПЕКТ
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27.11.2023 21:35 Відповісти
Пісня "Шибеник" гурту Харцизи з альбому "Щось справжнє". Якісна музика. Увесь альбом чудовий.
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27.11.2023 18:26 Відповісти
Данке,только хотел спросить..
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27.11.2023 18:30 Відповісти
Це вам, свинороси, за наших хлопців, яких будуть пам'ятати Героями, про яких будуть розповідати легенди та присвячувати пісні
https://www.youtube.com/watch?v=8GJ5JvhBe1s
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27.11.2023 18:36 Відповісти
Героям Слава!
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27.11.2023 18:46 Відповісти
Унітази та пралки додому встигли відправити?
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27.11.2023 18:28 Відповісти
Брацкій гапак від рашістафашіста👍
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27.11.2023 18:29 Відповісти
пстец, просто полная яма биомусора
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27.11.2023 18:31 Відповісти
👀 таке ми любим
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27.11.2023 18:32 Відповісти
схожі на зомбі, щось там ворушаться, намагаюся повстати з цих траншей та нор, як мерці з могил.)
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27.11.2023 18:35 Відповісти
Лежат плотнее чем шпроты в банке 😂
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27.11.2023 18:36 Відповісти
песня люто нравится..вспомнил её-она в память в ролике была про 4 диверсантов-Святоша,Не пий Пiво,Тарасия и Аполона..Герои не умирают
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27.11.2023 18:40 Відповісти
Український варіант "У світі тварин"...
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27.11.2023 18:41 Відповісти
Тепер кожна українська тваринка має змогу посцяти на ватні черепи.
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27.11.2023 18:44 Відповісти
таков был конец питерского интеллигента.
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27.11.2023 18:47 Відповісти
********* интеллигенция -
Господа, не сците, пожалуйста, в подъезде.
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27.11.2023 19:06 Відповісти
може це і був доцент філологічного факультету СПбГУ, який все життя мріяв хоч раз посцяти в окопі в український чернозем. Російська інтелігенція вона така...
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27.11.2023 19:15 Відповісти
Сами в яму залезли, даже вытаскивать не надо, просто бульдозером нагорнул земельки и разровняли…
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27.11.2023 18:52 Відповісти
Ось чому українська земля така родюча. Просто кацапам про це не розповіли.
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27.11.2023 20:07 Відповісти
Эта война чётко показала, сколько оказывается есть долбо..в на Земле, которые сознательно лезут в чужой край сдохнуть в диких муках. Зомби
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27.11.2023 19:02 Відповісти
Розім'ялись би, побігали. Лежні)))
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27.11.2023 19:10 Відповісти
Яйца врассыпную , - А нас то за что?
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27.11.2023 19:21 Відповісти
в нього від гранати ерекція?
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27.11.2023 19:30 Відповісти
вы меня не ждали , а мне свет дали 🙋
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27.11.2023 19:42 Відповісти
с каской притворялся)
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27.11.2023 19:46 Відповісти
Смерть, московітам ***** та їх прихвостням з ВРУ і в рясах московських!
Слава Захисникам України
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27.11.2023 19:57 Відповісти
Що може викликати більший позитив, ніж споглядання, як кацапи конають на нашій землі?
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27.11.2023 20:02 Відповісти
Такое ощущение, что оператор дрона слушал музыку и под самые лучшие аккорды сбрасывал очередную гранату ) руZZкие свинособаки красиво сдохли.
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27.11.2023 20:05 Відповісти
Там же их можно и закопать. Даже вытаскивать не надо.
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27.11.2023 20:07 Відповісти
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27.11.2023 20:35 Відповісти
не умирают а издыхают!падаль это кацапская!
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27.11.2023 20:47 Відповісти
Зранку, та до кави...хлопці, ви зробили мій день.
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28.11.2023 05:56 Відповісти
Позитив про сдыханье презервативов
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28.11.2023 12:42 Відповісти
 
 