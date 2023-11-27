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В течение суток россияне 6 раз обстреляли Сумщину

окупанти,міномет

В течение 27 ноября российские войска 6 раз обстреляли пограничные громады Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"В течение дня россияне совершили шесть минометных обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Обстрелам подверглись Краснопольская (5 взрывов), Хотинская (22 взрыва), Новослободская (2 взрыва), Великописаровская (16 взрывов) громады", - говорится в сообщении.

Всего в области зафиксировано 45 взрывов.

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Автор: 

обстрел (26835) Сумская область (2981)


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