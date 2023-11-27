В течение суток россияне 6 раз обстреляли Сумщину
В течение 27 ноября российские войска 6 раз обстреляли пограничные громады Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.
"В течение дня россияне совершили шесть минометных обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Обстрелам подверглись Краснопольская (5 взрывов), Хотинская (22 взрыва), Новослободская (2 взрыва), Великописаровская (16 взрывов) громады", - говорится в сообщении.
Всего в области зафиксировано 45 взрывов.
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