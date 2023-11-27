Протягом доби росіяни 6 разів обстріляли Сумщину
Протягом 27 листопада російські війська 6 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом дня росіяни здійснили шість мінометних обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Краснопільська (5 вибухів), Хотінська (22 вибухи), Новослобідська (2 вибухи), Великописарівська (16 вибухів) громади", - йдеться у повідомленні.
Загалом в області зафіксовані 45 вибухів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль