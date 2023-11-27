Протягом доби росіяни 6 разів обстріляли Сумщину

Протягом 27 листопада російські війська 6 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня росіяни здійснили шість мінометних обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Краснопільська (5 вибухів), Хотінська (22 вибухи), Новослобідська (2 вибухи), Великописарівська (16 вибухів) громади", - йдеться у повідомленні.

Загалом в області зафіксовані 45 вибухів.

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