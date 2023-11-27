Спикер Палаты представителей США Джонсон уверен, что Конгресс одобрит предоставление дополнительной помощи Украине к рождеству

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон смотрит на одобрение Конгрессом Соединенных Штатов дополнительной помощи для Украины "с уверенностью и оптимизмом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Я думаю, что все это соберется воедино в ближайшие дни. Я оптимистично смотрю на это, я уверен, что мы сможем это сделать – довести это до конца", – считает Джонсон.

Он добавил, что есть ощущение срочности в оказании помощи как Израилю, так и Украине, добавив, что среди членов Конгресса "ведется много интенсивных переговоров".

Также Джонсон заявил, что помощь Израилю является главным приоритетом для США и назвал помощь Украине еще одним приоритетом.

"Конечно, мы не можем позволить Владимиру Путину маршировать по Европе, и мы понимаем необходимость предоставления Украине помощи", - отметил Джонсон.

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