Спикер Палаты представителей США Джонсон уверен, что Конгресс одобрит предоставление дополнительной помощи Украине к рождеству
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон смотрит на одобрение Конгрессом Соединенных Штатов дополнительной помощи для Украины "с уверенностью и оптимизмом".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
"Я думаю, что все это соберется воедино в ближайшие дни. Я оптимистично смотрю на это, я уверен, что мы сможем это сделать – довести это до конца", – считает Джонсон.
Он добавил, что есть ощущение срочности в оказании помощи как Израилю, так и Украине, добавив, что среди членов Конгресса "ведется много интенсивных переговоров".
Также Джонсон заявил, что помощь Израилю является главным приоритетом для США и назвал помощь Украине еще одним приоритетом.
"Конечно, мы не можем позволить Владимиру Путину маршировать по Европе, и мы понимаем необходимость предоставления Украине помощи", - отметил Джонсон.
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Спікер Палати представників США Джонсон впевнений, що Конгрес схвалить надання додаткової допомоги Україні до Різдва.
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