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Новости Помощь Украине
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Спикер Палаты представителей США Джонсон уверен, что Конгресс одобрит предоставление дополнительной помощи Украине к рождеству

джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон смотрит на одобрение Конгрессом Соединенных Штатов дополнительной помощи для Украины "с уверенностью и оптимизмом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Я думаю, что все это соберется воедино в ближайшие дни. Я оптимистично смотрю на это, я уверен, что мы сможем это сделать – довести это до конца", – считает Джонсон.

Он добавил, что есть ощущение срочности в оказании помощи как Израилю, так и Украине, добавив, что среди членов Конгресса "ведется много интенсивных переговоров".

Также Джонсон заявил, что помощь Израилю является главным приоритетом для США и назвал помощь Украине еще одним приоритетом.

"Конечно, мы не можем позволить Владимиру Путину маршировать по Европе, и мы понимаем необходимость предоставления Украине помощи", - отметил Джонсон.

Читайте также: Оказание помощи Украине и Израилю - вопрос высокого приоритета, - Белый дом

Автор: 

Конгресс США (1228) США (26313) помощь и поддержка (864) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+13
Різдва потрібно писати з великої літери панове редактори Тобто ось так заголовок має виглядати:
Спікер Палати представників США Джонсон впевнений, що Конгрес схвалить надання додаткової допомоги Україні до Різдва.
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27.11.2023 22:49
+10
Вирішуйте вже швидше ! У нас людські ресурси не безмежні ! Нам потрібна зброя, щоб нищити путлерівців !
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27.11.2023 23:03
+9
Дай Боже розуму тим, кому його відібрав ,або затьмарив,або купив , на певний час антихрист всієї 3,14рації .
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27.11.2023 22:53
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27.11.2023 22:41 Ответить
Різдва потрібно писати з великої літери панове редактори Тобто ось так заголовок має виглядати:
Спікер Палати представників США Джонсон впевнений, що Конгрес схвалить надання додаткової допомоги Україні до Різдва.
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27.11.2023 22:49 Ответить
Мда, але не можна до Різдва просто почекати, а потім писати,бо на сьогодні уже скільки коментів від чиновників США надруковано, один іншому перечить
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27.11.2023 22:52 Ответить
тут головніше - це позиція самого Джонсона. бо тільки він згідно своїх повноважень може поставити на голосування цей закон. і ніхто інший. Джонсон являється євангелістом, тобто глибоко віруючою людиною, яка дуже добре розрізняє, що таке добро і що таке зло.. Якщо поставить на голосування, то голоси точно знайдуться, оскільки чимала кількість республіканців у Конгресі підтримує надання допомоги Україні і Ізраїлю. не кажучи вже про демократів, які точно проголосують за цей закон. навіть попри позицію упоротих трампістів (які по суті теж не проти виділення допомоги Україні і, тим більше, Ізраїлю, однак через ці пакети з допомогою хочуть протягнути і свій пріоритет № 1 - це фінансування укріплення кордону з Мексикою, бо, як то кажуть, своя сорочка ближча до тіла) голосів у Когресі вистачить з запасом для проведення цього закону. Головне - це поставити цей закон на голосування. а це повноваження спікера... колись і жирик підіймав келих шампанського за перемогу Трампа на виборах. а потім Трамп віддав наказ спалити в Сирії вагнерівців. )
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27.11.2023 23:30 Ответить
Чому тоді тягнув кота за причандали? Влаштували цирк на весь білий світ із цим шатдауном, а тепер тільки попрокидалися. Вам там політичні ігрища, а у нас люди гинуть
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27.11.2023 22:53 Ответить
Даже как то и неудобно напоминать: Джонсон - председатель Конгресса США, а не Украины. И то что вам кажется цирком, для него является необходимой работой на благо его страны, таким каким он его видит.
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27.11.2023 23:47 Ответить
Дай Боже розуму тим, кому його відібрав ,або затьмарив,або купив , на певний час антихрист всієї 3,14рації .
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27.11.2023 22:53 Ответить
Як тільки Джонсон мав бесіду з Байденом після перемоги в голосуванні на свою посаду , була інфа на що погодяться республіканці . Вони погодять допомогу тільки на ЗСУ. А от цивільні програми фінансування бюрократії будуть вирішувати в Укравїніза свої.
Уявіть, як ОПУ почне розробляти нові схеми мародерства . Вони Федовору вже нового креативнішого дали на розкрадання у Держспецзв"язку ну і т д і тп . А скільки ще ЗЕслуги будуть втіхаря від ОПУ тирити?
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27.11.2023 22:56 Ответить
Нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу» та який відомий своїми проросійськими поглядами, заявив, що звільненню Києва у 2022 році потрібно завдячувати в першу чергу йому, а не ЗСУ. Відео він опублікував у Tik-Tok, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України.

Зокрема, Шевченко прокоментував момент в інтерв'ю глави фракції «Слуги народу» Давида Арахамії, де той розповідав про домовленість з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

За словами нардепа, російські окупанти відійшли від Києва завдяки «політико-дипломатичній лінії», якою, як каже нардеп, займався він особисто та начальник Головного управління розвідки, генерал Кирило Буданов.

«А всі кричали, що слава… комусь іншому. Звичайно, що військові зробили більше всього. Але якби ми з Будановим не організували ці перемовини ми не знаємо чим би все закінчилося», - каже нардеп. От хто організатор і натхненник всіх наших перемог! А ви про якусь Америку,Залужного,ЗСУ....
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27.11.2023 22:59 Ответить
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27.11.2023 23:22 Ответить
Ці слуги в них таке враження ніби один мозок на всіх. Це було б ще півбіди якби вони не були особливо злими, жадібними і нахабними. І не лізли б у владу.
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27.11.2023 23:25 Ответить
Вирішуйте вже швидше ! У нас людські ресурси не безмежні ! Нам потрібна зброя, щоб нищити путлерівців !
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27.11.2023 23:03 Ответить
Але ж є така спокуса послати ту Європу і Україну і хай самі з росіянами .... і сидіти в теплій ванні самоізоляції і самозаспокоєння аж поки не бахне черговий перлхарбор, чи чергове 11.09.
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27.11.2023 23:27 Ответить
Різдво - тільки з Великоі літери пишеться, поправьте в словнику
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28.11.2023 00:08 Ответить
А слово ПОПРАВТЕ не потребує м'якого знаку пане Сєргєй Літвін.
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28.11.2023 09:15 Ответить
Скорей бы !
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28.11.2023 10:59 Ответить
Це було зрозуміло. Їм кордон до дупи. Головне не надати допомогу Україні, бо друг путіна дональд пообіцяв її блокувати.
Просто рвуть закон Сенату, бо там є фінансування Ізраіля також.
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03.02.2024 22:53 Ответить
 
 