Оккупанты заявили о ликвидации генерала российской армии Завадского, - Штефан

Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о ликвидации российского генерал-майора Владимира Завадского. Но информация нуждается в дальнейшем уточнении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Штефан написал в соцсети Х.

Информация требует уточнения.

"Генерал-майор Завадский Владимир – заместитель командира 14-го Армейского корпуса", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Бойцы 63-й ОМБр уничтожили 4 российских "буханки" и 7 оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Позже он обнародовал скрины, где подтверждается смерть этого оккупанта в российских пабликах.