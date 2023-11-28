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Оккупанты заявили о ликвидации генерала российской армии Завадского, - Штефан

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о ликвидации российского генерал-майора Владимира Завадского. Но информация нуждается в дальнейшем уточнении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Штефан написал в соцсети Х.

Информация требует уточнения.

"Генерал-майор Завадский Владимир – заместитель командира 14-го Армейского корпуса", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Бойцы 63-й ОМБр уничтожили 4 российских "буханки" и 7 оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Позже он обнародовал скрины, где подтверждается смерть этого оккупанта в российских пабликах.

Оккупанты заявили о ликвидации генерала российской армии Завадского, - Штефан 01

Оккупанты заявили о ликвидации генерала российской армии Завадского, - Штефан 02
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Топ комментарии
+28
Земля скловатую
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28.11.2023 22:04
+19
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28.11.2023 22:15
+16
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28.11.2023 22:27
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Земля скловатую
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28.11.2023 22:04 Ответить
Російський шлях від "генерала"
До "по деревах розкидало"!
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28.11.2023 22:22 Ответить
Заголовок как то по дебильному написан
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28.11.2023 22:06 Ответить
И не говорите... Я уж думал это нашего генерала убили.
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28.11.2023 22:08 Ответить
Це точно. Мені аж мурашки спиною побігли, бо подумав, що мова про нашого улюбленого

Забродський Михайло Віталійович.
Але слава Богу це кацапа вкантрупили.
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28.11.2023 22:10 Ответить
Там же написано, якоi армii.
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28.11.2023 22:22 Ответить
какаяразніца? Так только дурные шутки сочиняют с пугливым началом.
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28.11.2023 22:29 Ответить
Ви ще не читали назви відео роликів Жданова.
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29.11.2023 10:01 Ответить
та то синок у порівнянні з "Фабрика новин"
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29.11.2023 10:53 Ответить
Ну может я не внимательно читал, но вроде бы изначально там не было "российской армии".
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28.11.2023 22:30 Ответить
допа писав ваш Харківський
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28.11.2023 22:40 Ответить
Мор елітних кацапських свиней триває...
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28.11.2023 22:06 Ответить
Здох хенераль і хєр з ним
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28.11.2023 22:07 Ответить
Та нє, хєр окремо, його міною відірвало
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28.11.2023 22:31 Ответить
Бімба
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28.11.2023 22:07 Ответить
Ще один хахол на царській службі.
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28.11.2023 22:07 Ответить
Підняв руку на мамку. Карма вона штука така...
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28.11.2023 22:15 Ответить
"піти в москалі" або "забрати в москалі" це і було не про національність, а про царську армію. національність то кацапи.
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28.11.2023 22:16 Ответить
та и не только про царскую ))) Я был пацаном, лет 7-8, дед-сосед сказал: "хлопци выростуть тай заброють их у москали". Как в воду глядел, в 81м и забрили )))
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29.11.2023 00:01 Ответить
Мені здається що москаль походить від назви племені моксель
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29.11.2023 06:20 Ответить
Ага. Теплинський, той що на півдні від Херсона командує, також з України. З Донецька. Виродкам - смерть!
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28.11.2023 23:14 Ответить
Я так думаю чому в них часто генерали мруть: з Кремля на них тиснуть весь час надавати перемоги і високі чини через це їдуть на передову. Щоб вислужитися. І стають жертвами атак ЗСУ.
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28.11.2023 22:08 Ответить
Майже всіх тих генералів ліквідували за 50-100 км від фронту ударами по штабах. Деяких взагалі в Криму...
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28.11.2023 22:14 Ответить
50-100 км від фронту це для генерала передова
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28.11.2023 22:27 Ответить
"куля дура - міна молодець!" ))
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28.11.2023 22:09 Ответить
Здохніть всі кацапські варвари ,вам ніколи здичавілій орді прощення не буде.
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28.11.2023 22:12 Ответить
нєх шастать!
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28.11.2023 22:12 Ответить
грьобаний "замєстітель 14 армєйского корпуса"
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28.11.2023 22:13 Ответить
і міна явно кацапами закладена була
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28.11.2023 22:14 Ответить
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28.11.2023 22:15 Ответить
Він не ліквідований, а не концерті, у рішали кабздона!
Там, АНШЛАГ з московського лайна, прорвало!!
Слава Україні!
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28.11.2023 22:17 Ответить
Свої, швидш за все і грохнули.
Трєбував видно від орків за родіну, за путєна - в атаку. Як дєди. Але щось пішло не так...
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28.11.2023 22:20 Ответить
100% есесівська фуражка у у сопшего хенерала
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28.11.2023 22:22 Ответить
від діда дісталась ))
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28.11.2023 22:34 Ответить
будет хранителем тела кобзона.
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28.11.2023 22:26 Ответить
Ширится, растёт фанзона на концерте у Кобзона ))
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28.11.2023 22:26 Ответить
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28.11.2023 22:27 Ответить
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28.11.2023 22:39 Ответить
чєрєповєц? Це ж 1000+ км від українського кордону!
Значить, є чим і туди діставати
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29.11.2023 08:37 Ответить
Це була не ліквідація, а утилізація.
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28.11.2023 22:42 Ответить
Земля - бетоном!
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28.11.2023 23:16 Ответить
Кацапів посилають на смерть ті хто сидить в глибокому тилу і кому нічого не загрожує. Особи таких імперців відомі поіменно. Якщо почати їх систематичне винищення в ************** тилах то гарматне мясо відповзе за порєбрік значно раніше.
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28.11.2023 23:53 Ответить
""
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29.11.2023 00:13 Ответить
Вже слухає ? Мрійник...
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29.11.2023 01:07 Ответить
Генерали поодинці не пересуваються. Отже закобзонили і його оточення..Це добре
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29.11.2023 11:27 Ответить
О так от.... Замещал командующего армейским корпусом, а свой корпус не смог сохранить...
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29.11.2023 13:20 Ответить
касабскій єнєрал дажє в сральнікє на баєвом пасту
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04.12.2023 18:43 Ответить
 
 