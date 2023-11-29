Совет ЕС обсудит блокирование пунктов пропуска на границе с Украиной

Совет ЕС на уровне министров транспорта в понедельник, 4 декабря, обсудит ситуацию с блокированием польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", стало известно радиостанции RMF FM.

Изменения в системе "еЧерга", дополнительные полосы на переходах для пустых грузовиков, которые возвращаются в Европейский Союз, и тема блокады на польско-украинской границе – среди пунктов повестки дня заседания транспортного Совета ЕС. Этот пункт будет вынесен в конец заседания, запланированного на следующий понедельник.

"Вопрос протеста польских перевозчиков будет поднят в конце встречи министров транспорта ЕС в следующий понедельник", – сказал дипломат ЕС.

Читайте также: Это бездействие, которого нельзя простить, - Туск о поведении польских властей в ответ на блокирование водителями границы с Украиной

Отмечается, что Польша подняла эту тему в рамках так называемых "разных вопросов", которые могут быть представлены любой страной в конце заседания транспортного совета.

Кроме Польши, выступить хотят Венгрия и Словакия.

"Мы ожидаем, что делегации этих трех стран представят ситуацию и проинформируют Совет о влиянии соглашения ЕС с Украиной на транспорт", - отметил дипломат ЕС.

Если до понедельника вопрос не будет решен, не исключено, что выступит и Европейская комиссия, участвующая в переговорах между перевозчиками, польскими властями и украинской стороной.

Читайте также: Польские перевозчики грозятся заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной

Собеседник в Еврокомиссии подтвердил радиостанции, что возвращения разрешений для украинских перевозчиков не может быть, поскольку это было бы нарушением законодательства ЕС. Еврокомиссия призывает Украину создать дополнительные полосы для возвращающихся из Украины пустых грузовиков.

Относительно украинской "еЧерги", которую польские перевозчики резко критикуют за недостатки и хотят отменить, представитель ЕК сообщил, что власти в Киеве "сделали несколько улучшений в системе", эти изменения, добавил он, должны решить проблемы протестующих.