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Новости За рубежом
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Совет ЕС обсудит блокирование пунктов пропуска на границе с Украиной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс

Совет ЕС на уровне министров транспорта в понедельник, 4 декабря, обсудит ситуацию с блокированием польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", стало известно радиостанции RMF FM.

Изменения в системе "еЧерга", дополнительные полосы на переходах для пустых грузовиков, которые возвращаются в Европейский Союз, и тема блокады на польско-украинской границе – среди пунктов повестки дня заседания транспортного Совета ЕС. Этот пункт будет вынесен в конец заседания, запланированного на следующий понедельник.

"Вопрос протеста польских перевозчиков будет поднят в конце встречи министров транспорта ЕС в следующий понедельник", – сказал дипломат ЕС.

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Отмечается, что Польша подняла эту тему в рамках так называемых "разных вопросов", которые могут быть представлены любой страной в конце заседания транспортного совета.

Кроме Польши, выступить хотят Венгрия и Словакия.

"Мы ожидаем, что делегации этих трех стран представят ситуацию и проинформируют Совет о влиянии соглашения ЕС с Украиной на транспорт", - отметил дипломат ЕС.

Если до понедельника вопрос не будет решен, не исключено, что выступит и Европейская комиссия, участвующая в переговорах между перевозчиками, польскими властями и украинской стороной.

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Собеседник в Еврокомиссии подтвердил радиостанции, что возвращения разрешений для украинских перевозчиков не может быть, поскольку это было бы нарушением законодательства ЕС. Еврокомиссия призывает Украину создать дополнительные полосы для возвращающихся из Украины пустых грузовиков.

Относительно украинской "еЧерги", которую польские перевозчики резко критикуют за недостатки и хотят отменить, представитель ЕК сообщил, что власти в Киеве "сделали несколько улучшений в системе", эти изменения, добавил он, должны решить проблемы протестующих.
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Це так було зрозуміло з першого дня, але Україна зробила сенсацією на пустому місці.
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29.11.2023 11:06 Ответить
Сім'ям загиблих водіїв розкажіть.
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29.11.2023 11:19 Ответить
Вони повинні запитати у тих міністрів,які побували на кордоні, ввели в оману людей і нічого не зробили. Ви текст читали? Де те,про що влада з початку листопада торочить? Може досить маніпуляції. Гуманітарний груз, автобуси, легкові автомобілі, грузовики з продуктами харчування проходили без проблем. Військова допомога має інші шляхи.
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29.11.2023 11:30 Ответить
Коли польські фермери вимагають від свого уряду дотацій на кукурудзу і не піднімати податки, вони теж перекривають український кордон. Наш уряд має їм дотацію платити?
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30.11.2023 08:02 Ответить
Ви питання вивчили? В чому проблема відзначили? Погано спілкування проводити,коли окрім себе в дзеркалі нікого більше не помічаємо. Навчіться жити по законах, а не по примхах. Досить, ви не праві і забагато маніпуліруєте цим питанням. Усе,що вам не подобається, до міністрі інфраструктури і агропромислового виробництва.
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30.11.2023 13:08 Ответить
Дивилась інтерв'ю, яке брала наша журналістка Кароліна Ашіон в польського журналіста. Він розказував, що польські фермери шантажують своїми голосами політиків, сидять на субсидіях. Фермером неможливо стати, бо це дуже вигідний бізнес, нікого зі сторони не пустять.Той журналіст жде вступу України в ЄС, щоб польські фермери отримали конкуренцію.
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30.11.2023 22:32 Ответить
А ще краще, якби ЄС на всіх кордонах поліція почала перевіряти Поляків і створила б такі ж пробки з фур. Тоді б швидко одумалися, та й Словакам і Угорцям був би хороший посил.
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29.11.2023 12:17 Ответить
Так німці перевіряють, поляків. Наших не чіпають.
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29.11.2023 12:40 Ответить
 
 