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На всех автодорогах Украины возобновлено движение транспорта после непогоды
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Сняты все запреты на движение транспорта на всех автодорогах Украины.
Об этом сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщили в МВД:
- сняты все запреты движения транспорта на всех автодорогах;
- обеспечен проезд на дорогах общего использования;
- нарушений железнодорожного сообщения нет.
По информации ГСЧС Украины, с начала суток 29 ноября осуществлено 66 привлечений по буксировке транспорта в 12 областях.
Всего с начала непогоды 26 ноября спасателями отбуксировано 1 тыс. 918 транспортных средств, в том числе 33 автобуса и 33 кареты скорой помощи, убрано 178 деревьев, оказана помощь более 4 тыс. человек, из них 240 детям.
Также сообщается, что нарушений железнодорожного сообщения нет.
В то же время обесточенными остаются 469 населенных пунктов в 13 областях.
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показать весь комментарий29.11.2023 20:18 Ответить Мне нравится 0
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