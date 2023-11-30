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Новости Война в Украине
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ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсона и перебрасывают подкрепления, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Украинские силы продолжают совершать наземные атаки на левом берегу Херсонской области. ВСУ отражают российские штурмы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

По данным российских блогеров, украинские силы продвинулись юго-западнее Крынков (30 км северо-восточнее города Херсона и 2 км от реки Днепр) и закрепились в соседнем лесном массиве. Рашисты утверждали, что под Крынками продолжаются бои, по этому району наносят мощные удары российская авиация и артиллерия. А также то, что украинские войска продолжают перебрасывать новые штурмовые группы на левый берег и под Крынками действуют от 300 до 400 украинских бойцов.

В то же время Генштаб Украины сообщил, что украинские войска удерживают позиции на восточном берегу Днепра.

Постоянные заявления России о прибытии украинских подкреплений на восточный берег реки Днепр свидетельствуют о том, что российские войска пытаются воспрепятствовать попыткам Украины снабжать и укрепить свои позиции на восточном берегу Херсонской области.

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Кроме того, военные аналитики заявили об очевидной неспособности России создать сплоченную командную структуру среди обороняющихся сил на восточном (левом) берегу Херсонской области. Там продолжает ухудшаться нравственный дух и боевые возможности России. Генштаб Украины 29 ноября сообщил, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады (ЧФ), действующие вблизи Кринок (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от г. Днепр), отказываются вести штурм украинских позиций из-за отсутствия оружия, координации артиллерии, разведки и информации о расположении российских минных полей.

Украинский Генштаб сообщил, что карты российских минных полей засекречены и что российские командиры не согласовали должным образом со штурмовыми подразделениями расположение этих минных полей, что привело к 50 потерям среди подразделений 810-й бригады морской пехоты за последний месяц.

Подразделения 810-й бригады морской пехоты прибыли в район Крынков в начале октября 2023 года и, похоже, взяли ответственность за этот район от 18-й общевойсковой армии после начала украинских наземных операций на восточном берегу Днепра в середине октября 2023 года. Украинский Генштаб сообщил, что 28-й мотострелковый полк 18-й ОМС сейчас действует в Песчановке (14 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра).

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Сообщается, что дополнительные подразделения 18 CAA и 7 воздушно-десантной дивизии удерживают позиции в ближних тыловых районах на восточном берегу и объединенное командование этих формирований, вероятно, контролирует ответ России на украинские наземные операции на востоке.

Инцидент с минным полем, о котором сообщается, свидетельствует о том, что командование 18 CAA не передало соответствующие тактические детали командованию 810-й бригады морской пехоты, что свидетельствует о том, что российские командиры высшего уровня, ответственные за оборону восточного берега, еще не исправили этот сбой в координации.
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Просунулись на південний захід від Кринків? Це куди? В бік Херсона?
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30.11.2023 07:55 Ответить
Так.
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30.11.2023 10:29 Ответить
Линия обороны / Анти-колорадос

Сортовой двухсотый (Часть 1)

Сегодня (29.11.23) во вражеских СМИ, а потом и в европейских, прошел заметный поток информации о гибели очередного российского генерала, а вернее - генерал-майора. Это был заместитель командующего 18-м армейским корпусом Владимир Завадский. В общем, эта фамилия широкой публике вряд ли известна, зато известно, что этот персонаж, до назначения его на эту последнюю должность, командовал знаменитой Таманской дивизией и это уже кое о чем говорит. В частности, это говорит о том, что он поднимался вверх на хрустальном лифте, поскольку быть комдивом «Таманки» или «Кантемировки», это - пропуск в высшую лигу и назначение на должность зам комкорпуса говорит о том, что он таки воспользовался пропуском и пошел в гору.

В общем, жмур это безусловно зачетный, только в его гибели есть пара интересных моментов. Первый из них состоит в месте гибели. Как сообщает европейская пресса, билет на концерт Кобзона генерал получил вчера (28 ноября) у населенного пункта Крынки. Это именно то место, где наши морпехи постепенно расширяют и углубляют плацдарм на левом берегу Днепра. Собственно говоря, населенного пункта Крынки уже практически нет и бои происходят рядом с ним в посадках, поскольку само село стало грудой щебней, где сложно найти хоть какое-то укрытие. И даже противник подтверждает, что там все как-то идет не очень хорошо:

«На Херсонско-Крымском направлении морпехи ВСУ атаковали в лесопосадках к юго-западу от села. Частично имели успех. Можно было б сказать словами Горького: «Безумству храбрых поём мы песню». Но реквием Моцарта в этом случае также не исключён. Силы у ВСУ на этот участке очень ограничены, а ВС РФ, наоборот, тут собрали хоть и разнородный, но ударный кулак».

Если это перевести на людской язык, то это означает, что противник собрал здесь кратно превосходящие силы с тем, чтобы сбросить нашу морскую пехоту в Днепр, но по факту получается, что намного меньшими силами наши военные не просто смогли удержать плацдарм, но продвигаются на восток, оттесняя противника. Проще говоря, наши ведут наступательные действия на классе и противостоящий им противник ничего с этим не может сделать. Кстати, приведенная выше цитата как раз описывает события вчерашнего дня, когда и был зажмурен этот генерал.

Как сообщает сам противник, генерал сделался неживым в следствие того, что наступил на мину и как раз из нее и выскочил билет на концерт. Но мы сомневаемся в том, что дело обстояло именно так и предлагаем другую версию. Как утверждает сам противник, в районе Крынок ВСУ имели тактический успех, а значит - продвинулись вперед и оттеснили противника. Раз так, то противник двигался по территории, которую контролирует больше года, и если генерал таки подорвался на мине, то исключительно на своей. Причем, в их прессе пишут, что он именно наступил на мину.

А теперь представим генерала, который вылез на самый передок и своими ногами на что-то наступает. В лучшем случае, он был в какой-то бронированной машине и бродить своими ногами прямо у линии фронта он вряд ли мог. Скорее всего, он погиб не от мины и уж по крайней мере, не от противопехотной и своей, на которую наступил, а был уничтожен в бронированной машине, которую атаковал дрон, хотя скорее всего, это был либо 155-мм высокоточный снаряд, либо ракета от Хаймарс. Поэтому если вчера было поражено подходящее транспортное средство, то скорее всего, там как раз и находился покойник.
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30.11.2023 10:42 Ответить
Сортовой двухсотый (Часть 2)

Отдельным вопросом здесь можно считать сам факт того, что генерала принесло на самый передний край, где его командировке пришел конец. Как пишет сам противник и подтверждают другие источники, на Крынки враг бросил «солянку» из разрозненных подразделений для того, чтобы те срочно стабилизировали ситуацию, пользуясь свои значительным превосходством в численности, но как это у них часто бывает, количество не переросло в качество. В таком случае, приходится командование брать на себя кому-то из крупных командиров, поскольку в таких случаях, взаимодействие может быть обеспечено только обладателем больших звезд, который имеет полномочия принимать быстрые и радикальные решения лично.

А все это значит, что командиры подразделений на месте утратили командование подразделениями и не смогли обеспечить необходимый уровень взаимодействия. Это сразу заметно, когда различные подразделения действуют самостоятельно, без оглядки на то, что делается на флангах. И даже это не было катастрофой, поскольку при совсем плохих раскладах им есть куда отступать, но в том-то и дело, что отступать им никак нельзя и не потому, что «позади москва», а по другой причине. Из кремля дали четкое распоряжение - ликвидировать плацдарм, не жалея сил и средств. Именно поэтому, когда в штаб корпуса пошли донесения о том, что войска не то, что вперед не идут, но начали пятиться, на место как раз и выехал зам комкорпуса. Примерно так выглядит этот натюрморт с холодным генералом.

Второй же момент касается освещения этого инцидента собственной прессой противника. Скажем так, это уже не первый генерал, который отправлен в партер известного концертного зала. Есть разные данные, по этому поводу и по данным ВСУ, речь идет о 15 генералах и по разным источникам оккупационная армия потеряла по меньшей мере 58 полковников и 176 подполковников, но сам противник дает сбивчивые данные по этому поводу и подтвердил уничтожение следующих генералов: командующего 144-й мотострелковой дивизией генерал-лейтенанта Олега Цокова, начальника штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майора Сергея Горячева, командующего 1‑м армейским корпусом самопровозглашенной ДНР генерал-майор Романа Кутузов, замкомандующего 41‑й общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Андрей Суховецкий, замкомандующего 8‑й армией генерал-майора Владимира Фролова и генерал-майора в отставке Канамата Боташева.

Но дело в том, что практически в каждом случае, информация о гибели такого сортового воинства давалась спустя время. Видимо, это обусловлено тем, что генералам положены пышные похороны и потому, полностью скрыть их зажмур не получится. Поэтому информация таки просачивалсь, но спустя время и тихой струйкой. Есть некоторые случаи, которые и сейчас окутаны мраком тайны. Например, после уничтожения штаба черноморского флота, показали какое-то невменяемое видео с командующим, на котором вообще не понятно, что это, консерва или подделка, наподобие путина, поющего гимн Украины. Кстати, с тех пор в Сети не появилось ни единого видео с этим деятелем, хотя после шторма он просто обязан был сказать хоть что-то. Поэтому складывается впечатление, что пациент скорее мертв, чем жив.

А здесь мы имеем практически мгновенное подтверждение гибели генерала, тем более с указанием места гибели. Это - крайне необычно, в плане сложившейся практики и говорит о том, что происходит нечто непредвиденное. А раз так, то будем внимательно следить за этим направлением, поскольку это может быть только первый из крупных сюрпризов.
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30.11.2023 10:43 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.12.2023 00:00 Ответить
Тільки з Богом и переможемо
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04.12.2023 12:20 Ответить
 
 