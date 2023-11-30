ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсона и перебрасывают подкрепления, - ISW
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Украинские силы продолжают совершать наземные атаки на левом берегу Херсонской области. ВСУ отражают российские штурмы.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
По данным российских блогеров, украинские силы продвинулись юго-западнее Крынков (30 км северо-восточнее города Херсона и 2 км от реки Днепр) и закрепились в соседнем лесном массиве. Рашисты утверждали, что под Крынками продолжаются бои, по этому району наносят мощные удары российская авиация и артиллерия. А также то, что украинские войска продолжают перебрасывать новые штурмовые группы на левый берег и под Крынками действуют от 300 до 400 украинских бойцов.
В то же время Генштаб Украины сообщил, что украинские войска удерживают позиции на восточном берегу Днепра.
Постоянные заявления России о прибытии украинских подкреплений на восточный берег реки Днепр свидетельствуют о том, что российские войска пытаются воспрепятствовать попыткам Украины снабжать и укрепить свои позиции на восточном берегу Херсонской области.
Кроме того, военные аналитики заявили об очевидной неспособности России создать сплоченную командную структуру среди обороняющихся сил на восточном (левом) берегу Херсонской области. Там продолжает ухудшаться нравственный дух и боевые возможности России. Генштаб Украины 29 ноября сообщил, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады (ЧФ), действующие вблизи Кринок (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от г. Днепр), отказываются вести штурм украинских позиций из-за отсутствия оружия, координации артиллерии, разведки и информации о расположении российских минных полей.
Украинский Генштаб сообщил, что карты российских минных полей засекречены и что российские командиры не согласовали должным образом со штурмовыми подразделениями расположение этих минных полей, что привело к 50 потерям среди подразделений 810-й бригады морской пехоты за последний месяц.
Подразделения 810-й бригады морской пехоты прибыли в район Крынков в начале октября 2023 года и, похоже, взяли ответственность за этот район от 18-й общевойсковой армии после начала украинских наземных операций на восточном берегу Днепра в середине октября 2023 года. Украинский Генштаб сообщил, что 28-й мотострелковый полк 18-й ОМС сейчас действует в Песчановке (14 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра).
Сообщается, что дополнительные подразделения 18 CAA и 7 воздушно-десантной дивизии удерживают позиции в ближних тыловых районах на восточном берегу и объединенное командование этих формирований, вероятно, контролирует ответ России на украинские наземные операции на востоке.
Инцидент с минным полем, о котором сообщается, свидетельствует о том, что командование 18 CAA не передало соответствующие тактические детали командованию 810-й бригады морской пехоты, что свидетельствует о том, что российские командиры высшего уровня, ответственные за оборону восточного берега, еще не исправили этот сбой в координации.
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Сортовой двухсотый (Часть 1)
Сегодня (29.11.23) во вражеских СМИ, а потом и в европейских, прошел заметный поток информации о гибели очередного российского генерала, а вернее - генерал-майора. Это был заместитель командующего 18-м армейским корпусом Владимир Завадский. В общем, эта фамилия широкой публике вряд ли известна, зато известно, что этот персонаж, до назначения его на эту последнюю должность, командовал знаменитой Таманской дивизией и это уже кое о чем говорит. В частности, это говорит о том, что он поднимался вверх на хрустальном лифте, поскольку быть комдивом «Таманки» или «Кантемировки», это - пропуск в высшую лигу и назначение на должность зам комкорпуса говорит о том, что он таки воспользовался пропуском и пошел в гору.
В общем, жмур это безусловно зачетный, только в его гибели есть пара интересных моментов. Первый из них состоит в месте гибели. Как сообщает европейская пресса, билет на концерт Кобзона генерал получил вчера (28 ноября) у населенного пункта Крынки. Это именно то место, где наши морпехи постепенно расширяют и углубляют плацдарм на левом берегу Днепра. Собственно говоря, населенного пункта Крынки уже практически нет и бои происходят рядом с ним в посадках, поскольку само село стало грудой щебней, где сложно найти хоть какое-то укрытие. И даже противник подтверждает, что там все как-то идет не очень хорошо:
«На Херсонско-Крымском направлении морпехи ВСУ атаковали в лесопосадках к юго-западу от села. Частично имели успех. Можно было б сказать словами Горького: «Безумству храбрых поём мы песню». Но реквием Моцарта в этом случае также не исключён. Силы у ВСУ на этот участке очень ограничены, а ВС РФ, наоборот, тут собрали хоть и разнородный, но ударный кулак».
Если это перевести на людской язык, то это означает, что противник собрал здесь кратно превосходящие силы с тем, чтобы сбросить нашу морскую пехоту в Днепр, но по факту получается, что намного меньшими силами наши военные не просто смогли удержать плацдарм, но продвигаются на восток, оттесняя противника. Проще говоря, наши ведут наступательные действия на классе и противостоящий им противник ничего с этим не может сделать. Кстати, приведенная выше цитата как раз описывает события вчерашнего дня, когда и был зажмурен этот генерал.
Как сообщает сам противник, генерал сделался неживым в следствие того, что наступил на мину и как раз из нее и выскочил билет на концерт. Но мы сомневаемся в том, что дело обстояло именно так и предлагаем другую версию. Как утверждает сам противник, в районе Крынок ВСУ имели тактический успех, а значит - продвинулись вперед и оттеснили противника. Раз так, то противник двигался по территории, которую контролирует больше года, и если генерал таки подорвался на мине, то исключительно на своей. Причем, в их прессе пишут, что он именно наступил на мину.
А теперь представим генерала, который вылез на самый передок и своими ногами на что-то наступает. В лучшем случае, он был в какой-то бронированной машине и бродить своими ногами прямо у линии фронта он вряд ли мог. Скорее всего, он погиб не от мины и уж по крайней мере, не от противопехотной и своей, на которую наступил, а был уничтожен в бронированной машине, которую атаковал дрон, хотя скорее всего, это был либо 155-мм высокоточный снаряд, либо ракета от Хаймарс. Поэтому если вчера было поражено подходящее транспортное средство, то скорее всего, там как раз и находился покойник.
Отдельным вопросом здесь можно считать сам факт того, что генерала принесло на самый передний край, где его командировке пришел конец. Как пишет сам противник и подтверждают другие источники, на Крынки враг бросил «солянку» из разрозненных подразделений для того, чтобы те срочно стабилизировали ситуацию, пользуясь свои значительным превосходством в численности, но как это у них часто бывает, количество не переросло в качество. В таком случае, приходится командование брать на себя кому-то из крупных командиров, поскольку в таких случаях, взаимодействие может быть обеспечено только обладателем больших звезд, который имеет полномочия принимать быстрые и радикальные решения лично.
А все это значит, что командиры подразделений на месте утратили командование подразделениями и не смогли обеспечить необходимый уровень взаимодействия. Это сразу заметно, когда различные подразделения действуют самостоятельно, без оглядки на то, что делается на флангах. И даже это не было катастрофой, поскольку при совсем плохих раскладах им есть куда отступать, но в том-то и дело, что отступать им никак нельзя и не потому, что «позади москва», а по другой причине. Из кремля дали четкое распоряжение - ликвидировать плацдарм, не жалея сил и средств. Именно поэтому, когда в штаб корпуса пошли донесения о том, что войска не то, что вперед не идут, но начали пятиться, на место как раз и выехал зам комкорпуса. Примерно так выглядит этот натюрморт с холодным генералом.
Второй же момент касается освещения этого инцидента собственной прессой противника. Скажем так, это уже не первый генерал, который отправлен в партер известного концертного зала. Есть разные данные, по этому поводу и по данным ВСУ, речь идет о 15 генералах и по разным источникам оккупационная армия потеряла по меньшей мере 58 полковников и 176 подполковников, но сам противник дает сбивчивые данные по этому поводу и подтвердил уничтожение следующих генералов: командующего 144-й мотострелковой дивизией генерал-лейтенанта Олега Цокова, начальника штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майора Сергея Горячева, командующего 1‑м армейским корпусом самопровозглашенной ДНР генерал-майор Романа Кутузов, замкомандующего 41‑й общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Андрей Суховецкий, замкомандующего 8‑й армией генерал-майора Владимира Фролова и генерал-майора в отставке Канамата Боташева.
Но дело в том, что практически в каждом случае, информация о гибели такого сортового воинства давалась спустя время. Видимо, это обусловлено тем, что генералам положены пышные похороны и потому, полностью скрыть их зажмур не получится. Поэтому информация таки просачивалсь, но спустя время и тихой струйкой. Есть некоторые случаи, которые и сейчас окутаны мраком тайны. Например, после уничтожения штаба черноморского флота, показали какое-то невменяемое видео с командующим, на котором вообще не понятно, что это, консерва или подделка, наподобие путина, поющего гимн Украины. Кстати, с тех пор в Сети не появилось ни единого видео с этим деятелем, хотя после шторма он просто обязан был сказать хоть что-то. Поэтому складывается впечатление, что пациент скорее мертв, чем жив.
А здесь мы имеем практически мгновенное подтверждение гибели генерала, тем более с указанием места гибели. Это - крайне необычно, в плане сложившейся практики и говорит о том, что происходит нечто непредвиденное. А раз так, то будем внимательно следить за этим направлением, поскольку это может быть только первый из крупных сюрпризов.