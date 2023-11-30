ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсона и перебрасывают подкрепления, - ISW

Украинские силы продолжают совершать наземные атаки на левом берегу Херсонской области. ВСУ отражают российские штурмы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

По данным российских блогеров, украинские силы продвинулись юго-западнее Крынков (30 км северо-восточнее города Херсона и 2 км от реки Днепр) и закрепились в соседнем лесном массиве. Рашисты утверждали, что под Крынками продолжаются бои, по этому району наносят мощные удары российская авиация и артиллерия. А также то, что украинские войска продолжают перебрасывать новые штурмовые группы на левый берег и под Крынками действуют от 300 до 400 украинских бойцов.

В то же время Генштаб Украины сообщил, что украинские войска удерживают позиции на восточном берегу Днепра.

Постоянные заявления России о прибытии украинских подкреплений на восточный берег реки Днепр свидетельствуют о том, что российские войска пытаются воспрепятствовать попыткам Украины снабжать и укрепить свои позиции на восточном берегу Херсонской области.

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Кроме того, военные аналитики заявили об очевидной неспособности России создать сплоченную командную структуру среди обороняющихся сил на восточном (левом) берегу Херсонской области. Там продолжает ухудшаться нравственный дух и боевые возможности России. Генштаб Украины 29 ноября сообщил, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады (ЧФ), действующие вблизи Кринок (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от г. Днепр), отказываются вести штурм украинских позиций из-за отсутствия оружия, координации артиллерии, разведки и информации о расположении российских минных полей.

Украинский Генштаб сообщил, что карты российских минных полей засекречены и что российские командиры не согласовали должным образом со штурмовыми подразделениями расположение этих минных полей, что привело к 50 потерям среди подразделений 810-й бригады морской пехоты за последний месяц.

Подразделения 810-й бригады морской пехоты прибыли в район Крынков в начале октября 2023 года и, похоже, взяли ответственность за этот район от 18-й общевойсковой армии после начала украинских наземных операций на восточном берегу Днепра в середине октября 2023 года. Украинский Генштаб сообщил, что 28-й мотострелковый полк 18-й ОМС сейчас действует в Песчановке (14 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра).

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Сообщается, что дополнительные подразделения 18 CAA и 7 воздушно-десантной дивизии удерживают позиции в ближних тыловых районах на восточном берегу и объединенное командование этих формирований, вероятно, контролирует ответ России на украинские наземные операции на востоке.

Инцидент с минным полем, о котором сообщается, свидетельствует о том, что командование 18 CAA не передало соответствующие тактические детали командованию 810-й бригады морской пехоты, что свидетельствует о том, что российские командиры высшего уровня, ответственные за оборону восточного берега, еще не исправили этот сбой в координации.