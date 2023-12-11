Венгрия на саммите ЕС блокирует все вопросы относительно Украины

На саммите Европейского Союза в Брюсселе Венгрия последовательно блокирует все вопросы, связанные с Украиной.

Об этом пишет в своем X (Twitter) корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что послы ЕС в Брюсселе весь день провели во встречах.

"Послы ЕС встречались сегодня весь день (воскресенье) в Брюсселе. Никакого движения, поскольку Венгрия по-прежнему блокирует все, что связано с Украиной. Если вопрос будет решен, то его вынесут на саммит ЕС, который состоится 14-15 декабря", - отметил Йозвяк.

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