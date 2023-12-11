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Венгрия на саммите ЕС блокирует все вопросы относительно Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
На саммите Европейского Союза в Брюсселе Венгрия последовательно блокирует все вопросы, связанные с Украиной.
Об этом пишет в своем X (Twitter) корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что послы ЕС в Брюсселе весь день провели во встречах.
"Послы ЕС встречались сегодня весь день (воскресенье) в Брюсселе. Никакого движения, поскольку Венгрия по-прежнему блокирует все, что связано с Украиной. Если вопрос будет решен, то его вынесут на саммит ЕС, который состоится 14-15 декабря", - отметил Йозвяк.
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чим йому ще займатися
У листопаді Порошенко мав зустрітися з Орбаном. Коливан, за дорученням зЕрмака зірвав зустріч.
У січні, Порошенко мав зустрічі у Польщі та Америці, з республіканціями.
Хронічно вагітний заступник коливана, за дорученням зЕрмака, зірвав зустрічі, переклавши провину на кишенькове сбУ.
«Своїми недолугими діями та публічними розʼясненнями ті, хто спланував цю спецоперацію проти лідера Європейської солідарності, фактично підіграють ворогу, розганяючи саме ту російську ІПСО, проти якої так відчайдушно «боролися». Позиція Порошенка лишається незмінною: після 24 лютого і звірств в Україні не може бути й мови про переговори з путінською Росією», - сказано в заяві партії.
У ній також йдеться про те, що дії СБУ створюють «додаткову напругу у відносинах України та Угорщини».
І констатую факт того, що міжнародна підтримка поср.ана чи свідомо знищена.
Тому, нехрін ...
Видилити коментар може адміністратор, за порушення правил форуму.
ПРАВИЛА ФОРУМА
Чи ви, особисто. Ваш нік Патрик Джейн.
Тому, менше бикуйте і вчіться думати, щоб не виглядати брехливою подляківською тролякою.
Ми, лише констатуємо сОвпадєнія.
Мішель- перемовини з орбаном про Україну.
Провокація з Порохом з прив'язкою до Угорщини.
Макрон-перемовини з орбаном про Україну.
Зеленський "провів розмову" з орбаном.
Союзники Орбана просуватимуть у США припинення допомоги Україні, - The Guardian
До речі, оце не поговорив, це побикував, на публіці.
Таке має сподобатися зЕбілам і дати залізний аргумент мад'ярам блокувати підтримку та допомогу Україні.
Про комунізмі Україна як псевдодержава потрібна була як член ООН( як і Бульборусь).
Потім москалі грохнули СССР, з'явився шанс стати Україні державою, але цього москалі допустити не можуть, результат - анексія територій, вибори 2019, агресія і реальна війна. Вони скоріш вб'ють всіх українців.
А Орбан то таке, шавка надіється відкусити свій ласий шматочок.
От реально, Євросоюз може бути розвалено саботажем однієї країни, всилу прийнятих процедур в самому Євросоюзі?
Все рівно не має іншого виходу.
корумпована, кумівсько-однокашницька, нікчемна влада України не може бути в єс та нато!!!
і як би не війна, яку ця ж сама ОПа не оголосила, і треба всьому світу єднатися та допомагати Україні,
як би не війна, то в чому цей підар не правий???
що таких президентів в єс не треба??? правий
що таких депутатів в нато не треба?? правий.
що зе забив ху.....й на Дуду, та на Байдена та пописдив на кабе-верде пузо гріти????
а може кабе-верде це Оман 2 ????
там на пляжі випадково не було якогось патрушева?
Внуки і правнуки угорських фашистів тепер опанували ******* Угорщину і диктують волю пітьми усій Європі.
Цей орбан договорився з кацапами відірвати шмат України, якщо ми програємо, щоб створити другу недоімперію мадярів!
Іншого пояснення не може бути. І тоді і решті європейців не поздоровиться. Чому ЄС і НАТО не бачать чи не реагують відповідно на цю реальну загрозу не розумі!!!....
ми потрібні ЄС, але Європа потрібна нам тут в Україні з їхнім рівнем життя, корупції, дорогами. , правоохоронною системою і т.п. благами цивілізації.
https://youtu.be/q_unDRch9NA?t=1826
яка різниця - все одно на "У" починається!
и зажралась дармовыми деньгами ЕС.
https://youtu.be/q_unDRch9NA?t=1826
Вітя - наш угорьський друг!
Таких друзєй - за йух і в музєй, *****...