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Новости За рубежом
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Венгрия (1546) саммит (1033) Евросоюз (15892)

Венгрия на саммите ЕС блокирует все вопросы относительно Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

угорщина

На саммите Европейского Союза в Брюсселе Венгрия последовательно блокирует все вопросы, связанные с Украиной.

Об этом пишет в своем X (Twitter) корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что послы ЕС в Брюсселе весь день провели во встречах.

"Послы ЕС встречались сегодня весь день (воскресенье) в Брюсселе. Никакого движения, поскольку Венгрия по-прежнему блокирует все, что связано с Украиной. Если вопрос будет решен, то его вынесут на саммит ЕС, который состоится 14-15 декабря", - отметил Йозвяк.

Читайте: Союзники Орбана будут продвигать в США прекращение помощи Украине, - The Guardian
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Топ комментарии
+34
жирний орк на зарплаті у х#йла,
чим йому ще займатися
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11.12.2023 08:14
+25
От до чого доводить панькання з зауралськими циганами. Вони блокують не тільки питання пов'язані Україною, але все, що не вигідне Кремлю.
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11.12.2023 08:17
+24
До чого тут якийсь закон, чи то про мову, чи ще про щось, що прийме Україна із забаганок орбана?? Так цим цю ворожу наволоч не зупинити!?Тут напевно багато чого, продажна політична проституція, мародерство на війні без честі і совісті, путінське бабло, обіцяне Закарпаття після путінської перемоги, все буде робитись для ослаблення, падіння, знищення України, ненависть до українців аж пре і Світ це бачить, і мовчить..???
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11.12.2023 08:21
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Правила форума Совет форумчан
жирний орк на зарплаті у х#йла,
чим йому ще займатися
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11.12.2023 08:14 Ответить
До чого тут якийсь закон, чи то про мову, чи ще про щось, що прийме Україна із забаганок орбана?? Так цим цю ворожу наволоч не зупинити!?Тут напевно багато чого, продажна політична проституція, мародерство на війні без честі і совісті, путінське бабло, обіцяне Закарпаття після путінської перемоги, все буде робитись для ослаблення, падіння, знищення України, ненависть до українців аж пре і Світ це бачить, і мовчить..???
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11.12.2023 08:21 Ответить
у ес есть право голосования (-)1 голос. И они его сс*т применить. Неначаси
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11.12.2023 23:44 Ответить
От до чого доводить панькання з зауралськими циганами. Вони блокують не тільки питання пов'язані Україною, але все, що не вигідне Кремлю.
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11.12.2023 08:17 Ответить
Европа с такими деятелями точно в халепу сядет,жаль что нет у них лидера который бы этих потомков кочевников рот заставил бы заткнуть,а то можно подумать что Венгрия ведущая страна ЕС.
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11.12.2023 08:49 Ответить
Ото Зеленський з Орбаном зустрілися...і такий маємо результат..."продуктивний"...
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11.12.2023 08:22 Ответить
Але скоротечний...
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11.12.2023 08:36 Ответить
зелупа заглянула в очі цигану
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11.12.2023 08:42 Ответить
Угорщина блокує питання, пов"язані з ЕС, НАТО та Україною, ще з 2017-го, з часу прийняття закону "Про освіту", якщо хто забув...
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11.12.2023 08:45 Ответить
Нагадую.
У листопаді Порошенко мав зустрітися з Орбаном. Коливан, за дорученням зЕрмака зірвав зустріч.
У січні, Порошенко мав зустрічі у Польщі та Америці, з республіканціями.
Хронічно вагітний заступник коливана, за дорученням зЕрмака, зірвав зустрічі, переклавши провину на кишенькове сбУ.
«Своїми недолугими діями та публічними розʼясненнями ті, хто спланував цю спецоперацію проти лідера Європейської солідарності, фактично підіграють ворогу, розганяючи саме ту російську ІПСО, проти якої так відчайдушно «боролися». Позиція Порошенка лишається незмінною: після 24 лютого і звірств в Україні не може бути й мови про переговори з путінською Росією», - сказано в заяві партії.
У ній також йдеться про те, що дії СБУ створюють «додаткову напругу у відносинах України та Угорщини».
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11.12.2023 09:09 Ответить
Нагадую: Угорщина блокує питання, пов"язані з ЕС, НАТО та Україною, ще з 2017-го, з часу прийняття закону "Про освіту". А ще в 2014-му піднімала питання про надання закарпатським угорцям подвійного громадянства.
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11.12.2023 09:18 Ответить
Закликаю вчитися думати башкою, а не мліти від бикування найвеличніВшивого та його шобли, яке коштуватиме Україн 50 млрд.
І констатую факт того, що міжнародна підтримка поср.ана чи свідомо знищена.
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11.12.2023 09:51 Ответить
З урахуванням того, що ви лише 7 днів, як зареєструвались, ймовірно, ви не в курсі, що коментар може видалити модератор, за порушення правил форму, чого у вашому тексті НЕ БУЛО, чи автор, тобто Патрик Джейн.
Тому, нехрін ...
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11.12.2023 10:15 Ответить
Повторюю, для особливо обдарованих.
Видилити коментар може адміністратор, за порушення правил форуму.
ПРАВИЛА ФОРУМА
Чи ви, особисто. Ваш нік Патрик Джейн.
Тому, менше бикуйте і вчіться думати, щоб не виглядати брехливою подляківською тролякою.
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11.12.2023 10:40 Ответить
ото да! та ти геній! а якби не зустрілися, то орбан мабуть підтримував би Україну!
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11.12.2023 08:53 Ответить
Та куди нам до вашої геніальності.
Ми, лише констатуємо сОвпадєнія.
Мішель- перемовини з орбаном про Україну.
Провокація з Порохом з прив'язкою до Угорщини.
Макрон-перемовини з орбаном про Україну.
Зеленський "провів розмову" з орбаном.
Союзники Орбана просуватимуть у США припинення допомоги Україні, - The Guardian

До речі, оце не поговорив, це побикував, на публіці.
Таке має сподобатися зЕбілам і дати залізний аргумент мад'ярам блокувати підтримку та допомогу Україні.
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11.12.2023 09:30 Ответить
яка мета ваших "констатацій"?
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11.12.2023 09:34 Ответить
Подумайте.
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11.12.2023 09:42 Ответить
Підстилкам кацапським це ще боком вилізе.
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11.12.2023 08:28 Ответить
Та вони в НАТО,навіть наваляти їм не дозволять
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11.12.2023 08:36 Ответить
Знімуть з утримання?
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11.12.2023 08:37 Ответить
все очень просто, нужно наводить порядки на Закарпатье.....а Евросоюзу ставить вопрос о целесообразности пребывания зауральских цыган в НАТО и Евросоюзе, только этого нужно добивать а приказы из кремля что орбан с сияртой, что бенин Оманский Нарик с фсбэшником Елдаком получают одинаковые.....только до отупевших зелеДрочеров не доходит что за Ослом стоит кремль и олигархи, а им надо вступление Украины в Евросоюз и НАТО?
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11.12.2023 08:31 Ответить
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11.12.2023 08:31 Ответить
У кого-то есть сомнение, что пуйло пообещал орбану часть территории Украины !?
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11.12.2023 08:36 Ответить
ще справа в тому, що москалі ніколи не вважали Україну державою, а таке, типу Бурятії. В цьому є вина пофігізму українців, які за всю історію існування українства не створили реально свою державу.
Про комунізмі Україна як псевдодержава потрібна була як член ООН( як і Бульборусь).
Потім москалі грохнули СССР, з'явився шанс стати Україні державою, але цього москалі допустити не можуть, результат - анексія територій, вибори 2019, агресія і реальна війна. Вони скоріш вб'ють всіх українців.
А Орбан то таке, шавка надіється відкусити свій ласий шматочок.
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11.12.2023 09:14 Ответить
А чому б Євросоюзу не запропонувати Угорщині просто залишити Союз, якщо вже Будапешт не влаштовують практично всі важливі дії організації? Навіщо ЄС такий член, ще й дотаційний? Колись угорців взяли в ЄС виключно, щоб відірвати від СРСР, промосковського блоку. Це було політичне рішення. Але після приєднання до Західного Світу України, яка стає східним кордоном Європи, військове, політичне та економічне значення угорського анклаву, оточеного по всьому периметру дійсними і майбутніми членами ЄС, падає до нуля. Орбан навіть не може погрожувати Заходу тим, що знову створить у себе російську базу, бо для цього росіянам треба буде отримати дозвіл на прольот-проїзд територіями інших членів ЄС (а вони його не дадуть). Болгарія з чистою совістю може після викидання Угорщини з ЄС припинити газовий транзит своєю територією. То чому б ЄС не набратися сміливості попередити угорців: або ви самі виганяєте Орбана і К, або матимете великі проблеми?
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11.12.2023 08:47 Ответить
Схоже на те, що все, що витворяє Орбан проти України, відбувається за згодою з ЄС. Як і блокування кордонів Польщею та Словаччиною.
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11.12.2023 08:53 Ответить
У Європарламенті це лобіюється з весни 2022 року. Вже тоді все було зрозуміло
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11.12.2023 14:41 Ответить
"Нєту у вас мєтодов протів Кості Саприкіна" (с)
От реально, Євросоюз може бути розвалено саботажем однієї країни, всилу прийнятих процедур в самому Євросоюзі?
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11.12.2023 08:51 Ответить
Наприклад, у Вас весілля з півсотнею гостей, то чи зможе цю урочистість розвалити один неадекват? Ви йому просто наб'єте пику, підведете до дверей, поставите у відповідну позу і зробите копняка. Так само мав би вчинити і ЄС. Угорщина це не Великобританія (з усіх боків), і якщо Будапешту завтра (в буквальному сенсі) не стане в ЄС, то крім самих угорців цього ніхто не помітить.
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11.12.2023 08:59 Ответить
але ж чомусь ЄС так не вчиняє. за твоєю аналогією один неадекват вже не просто хамувато себе поводить себе, він вже поставив усіх гостей раком і спускає штани. гості терпляче прогнулися і чекають на свою порцію орбанівського кохання та найкращі побажання від *****.
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11.12.2023 09:23 Ответить
Все повторюється: здається європейців так нічому не навчив кінець 30-х років минулого століття. Часом треба не боятися навіть вв'язатися у війну, щоб не отримати набагато страшнішу війну через кілька років.
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11.12.2023 13:46 Ответить
Ну хіба ЕС не бачить що угорщіна є зацікавленною країною яка розкатала губу на українську теріторію та відпрацьовує це болотній жабі. В такому випадку хіба можливо слухати весь цей бред про найкорумпованішу країну.
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11.12.2023 08:55 Ответить
У нас є СБУ та дипломатія. Проведіть розслідування скільки мадяри пораздавпли всупереч українському законодавству своїх паспортів на Закарпатті. Там усі практично мають угорський паспорт, тому що то є паспорт країни ЄС. До війни владі нашій було пох на це. Угорщина цілеспрямовано це робила, знаючи про російське вторгнення, щоб взяти потім участь у розподілі України. Зробіть скандал. Звинуаатіть Угорщину у змові з ******.
Все рівно не має іншого виходу.
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11.12.2023 08:57 Ответить
Після захоплення СРСР Латвії в 1940-му році більшість тамтешніх німців були депортовані до райху. То чому б Україні не використати той досвід щодо осіб з угорськими і російськими громадянами. Якщо вам так подобається історична батьківщина, ну так їдьте туди, персонально воз'єднуйтесь.
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11.12.2023 09:04 Ответить
+проверить счета орбана с ситро. Детективов подключить и раструбить во всех изданиях
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11.12.2023 23:47 Ответить
оце побудували демократичний союз - одне падло блокує все й ніякого прогресу...., може щось не так у цьому порядку...
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11.12.2023 08:58 Ответить
пояснення цього гандона прості
корумпована, кумівсько-однокашницька, нікчемна влада України не може бути в єс та нато!!!
і як би не війна, яку ця ж сама ОПа не оголосила, і треба всьому світу єднатися та допомагати Україні,
як би не війна, то в чому цей підар не правий???
що таких президентів в єс не треба??? правий
що таких депутатів в нато не треба?? правий.
що зе забив ху.....й на Дуду, та на Байдена та пописдив на кабе-верде пузо гріти????
а може кабе-верде це Оман 2 ????
там на пляжі випадково не було якогось патрушева?
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11.12.2023 08:58 Ответить
Якщо орбан пояснить тобі що ти найбридкіший чорт ти в це теж повірищ і будешь думати що ти чорт? Ти що не розумієшь що угорщина бреше бо розкатала губу на українські теріторії. Вона відпрацьовує замовлення болотній жабі, тому звинувачиння від цієї risish swaine не є обективним.
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11.12.2023 09:26 Ответить
Да нахер нужна такая форма союза, когда одна затесавшаяся фашистская гнида, может класть свой вонючий рашистский член на все страны?!
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11.12.2023 09:06 Ответить
Безпека України, це безпека ЄС. Угорщина на саміті ЄС блокує усі питання щодо України, тому вона проти безпеки ЄС. Ще довго ЄС буде терпіти Угорщину, пора вже Угорщину гнати з ЄС
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11.12.2023 09:09 Ответить
ЄС конче потребує ліків від імпотенції, поки не розвалився.
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11.12.2023 09:18 Ответить
Орбан так печеться щоб угорці Закарпаття навчались угорській мові, але проти того щоб вони були з ним в одних організаціях (ЕС та НАТО) й могли їздити до нього в гості без зайвих перешкод. Ліцемерія
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11.12.2023 09:18 Ответить
Угорщина - вірний союзник гітлерівської німеччини у ДСВ, не дивлячись на численні воєнні злочини в Україні, всн ж уникла дефашизації завдяки радянській зоні окупації та включення до соцтабору пітьми.
Внуки і правнуки угорських фашистів тепер опанували ******* Угорщину і диктують волю пітьми усій Європі.
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11.12.2023 09:28 Ответить
Воно й не дивно. Угорщина зараз за рівнем свого суверенітету це як білорусь
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11.12.2023 09:30 Ответить
Таке враження що в нас одні недоумки ,через Україну до Угорщини трубопроводом йдуть російська нафта і газ інших шляхів поставок в угорщини немає ,спробуйти на шантаж відповісти шантажем ,попередьте орбана про перекриття транспортування нафти і газу нашою території ,впевнений на другий день орбан запросить про переговори.
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11.12.2023 09:36 Ответить
Я б не був таким впевненим. Ми попадемо на велике бабло, це раз. По-друге, там недалеко Сербія. Звідти теж можна буде кацати вуглеводні. Хоча суто по людськи хочеться тоді подивитись на морду Орбана)
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11.12.2023 10:07 Ответить
Все дуже просто!

Цей орбан договорився з кацапами відірвати шмат України, якщо ми програємо, щоб створити другу недоімперію мадярів!

Іншого пояснення не може бути. І тоді і решті європейців не поздоровиться. Чому ЄС і НАТО не бачать чи не реагують відповідно на цю реальну загрозу не розумі!!!....
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11.12.2023 09:38 Ответить
Європі ми не потрібні. А європа нам. У мадярів роль така, все блокувати. Не на радість *****, а на радість ЄС. Зручний інструмент щоб не виправдовуватися. Наші бідні голодранці нікому не треба, а той хто має гроші, той собі поїде і йому будуть раді, що той привіз. Тому для нас лишаться візи і ніяк інакше. Воно й на краще.
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11.12.2023 14:01 Ответить
Тисячний раз відповідаю, що не знаю чи
ми потрібні ЄС, але Європа потрібна нам тут в Україні з їхнім рівнем життя, корупції, дорогами. , правоохоронною системою і т.п. благами цивілізації.
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13.12.2023 17:21 Ответить
Європейська єдність
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11.12.2023 09:41 Ответить
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11.12.2023 09:45 Ответить
ВІн не на зарплаті у *****, просто, інтереси ***** і орбана співпадають, ***** хоче захопити Україну, а ****** мадярський хоче Закарпаття собі. Післявоєнний світопорядок втрачено, нажаль. Імпотентні лідери і мжнародні організації абсолютно безсилі, їх більше цікавлять права геїв і страх когось образити. Західна цивілізація програє по всім фронтам авторитаризму. Гарні часи призводять до слабких лідерів...
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11.12.2023 09:46 Ответить
На нього є компромат...
https://youtu.be/q_unDRch9NA?t=1826
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11.12.2023 12:45 Ответить
Безпека ЄС і України це єдине питання. Як що Орбам блокує допомогу України, від погрожує безпеці ЄС. Скільки буде діяти бездіяльність від ЕС - пора вже Угорщину гнати з ЄС. Скільки буде діяти бездіяльність України - перекрийте транспортування нафти і газу територією України. Скільки Орбан буде шантажувати ЄС і Україну , скільки порібно терпіти
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11.12.2023 09:49 Ответить
оця шавка путлера тепер крутить європою! щось неправильно в принципах ЄС - не повинен хвіст крутити собакою!
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11.12.2023 09:49 Ответить
є пропозиція! а нехай ***** замість України візьме собі Угорщину, як "ісконно русскую зємлю"!
яка різниця - все одно на "У" починається!
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11.12.2023 09:52 Ответить
Мадяри під час війни були союзниками Гітлера, а зараз путлєра. Ще жир поки не здох готовий був віддати Західну Україну полякам, мадярам, румунам...
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11.12.2023 09:52 Ответить
Не давать Венгрии ничего, пока не согласится!
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11.12.2023 09:57 Ответить
Тяжко уявити щоб Лукашенко був в ЄС і вставляв би палки там, шантажував, блокував допомогу Україні, погрожув безпеці ЄС і всі би це терпіли.. Орбан це той же Лукашенко, тільки який вже знаходиться в ЄС. Орбан це блоха на тілі ЄС,яка хоче правити балом, постійно шантажує ЄС, Україну. Роздавіть цю блоху. Без Угорщини, Орбана ЄС і Україна тільки виграють.
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11.12.2023 10:03 Ответить
Дуже дивно- країна яка налічує 9млн. населення блокує своїми діями політику ЄС населення якого 440млн. Одностайність у прийнятті рішень як тепер бачимо шкодить всім, шантаж однієї країни має успіх.
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11.12.2023 10:03 Ответить
Іуди
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11.12.2023 10:05 Ответить
Опщім, євроінтеграцію проїхали. Дарма ставали раком в усіх позах. Хотілося би помилитися, але поки що нема підстав.
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11.12.2023 10:07 Ответить
ЄС нам буде. Як приз втіхи за криваву війну з ворогом і відмову від НАТО. Ну і аби не допустити протекторату прикордонних країн наших територій під гаслом ,,захисту угорсько-польстко-румунсько мовного населення знедоленої України,,
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11.12.2023 10:22 Ответить
Венгрия борзеет, потому что в безопасности
и зажралась дармовыми деньгами ЕС.
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11.12.2023 10:47 Ответить
Венгрия не шифруется, да они ведут себя нагло но открыто, но поверь что коварство Польши в разы хуже, поляки будут бить в спину.
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11.12.2023 11:33 Ответить
С венграми все ясно пятьдесят лет назад служил с одним венгром, мразь я вам скажу еще та была еще шутка хорошо что он был один представляем если бы несколько это былбы терор. А с поляками ведь все шло ровно , но после высказывания величайшего дипломата в шутовском колпаке. Даже мне эти слова резанули слух. Как он сказал «Некоторые страны на словах якобы за мир а на деле прислуживают *****» После таких слов мне казалось поляки вообще прервут дип отношения с Украиной. Все выглядело так. Бить в спину они не станут но дружбы тоже не ждите
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11.12.2023 12:09 Ответить
Ещё как станут, не зря Черчилль назвал Польшу гиеной Восточной Европы.
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11.12.2023 12:10 Ответить
Ху із Орбан
https://youtu.be/q_unDRch9NA?t=1826
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11.12.2023 12:43 Ответить
Цікаво яка країна слідом за Великобританією заявить про намір вийти з ЄС, якщо з Орбанією продовжать цяцькатись, раніше - Ірландія, Нідерланди чи Швеція?
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11.12.2023 13:40 Ответить
Треба спілкуватися з розумними державами,які розуміють небезпеку від параші,а з такими державами як польша,словатчина венгрія кінчити всіляке спілкування і хай йдуть лісом,приклад треба брати з німців,британців,французів і т.д.
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11.12.2023 14:30 Ответить
Ой, а як же угорські громади в Україні ? повині чекати х..ла? Шось ти орбан хитрозроблений, українські угорці це не люди ?
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11.12.2023 21:28 Ответить
А ще вчора всє вокруг говорили - Вітя друг,
Вітя - наш угорьський друг!

Таких друзєй - за йух і в музєй, *****...
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12.12.2023 02:29 Ответить
Поживем увидим венгры точно ударят даже нет сомнения, а вот поляки навряд ли.
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12.12.2023 18:39 Ответить
 
 