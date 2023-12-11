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Угорщина на саміті ЄС блокує усі питання щодо України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На саміті Європейського Союзу в Брюсселі Угорщина послідовно блокує усі питання, які пов’язані з Україною.
Про це пише у своєму X (Twitter) кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що посли ЄС в Брюсселі увесь день провели у зустрічах.
"Посли ЄС зустрічалися сьогодні весь день (неділя) у Брюсселі. Жодного руху, оскільки Угорщина, як і раніше, блокує все, що пов'язано з Україною. Якщо питання буде вирішено, то його винесуть на саміт ЄС, який відбудеться 14-15 грудня", - відзначив Йозвяк.
Топ коментарі
+34 vterra w
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+25 Старый Котяра 91554d72
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+24 олег блиновский
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чим йому ще займатися
У листопаді Порошенко мав зустрітися з Орбаном. Коливан, за дорученням зЕрмака зірвав зустріч.
У січні, Порошенко мав зустрічі у Польщі та Америці, з республіканціями.
Хронічно вагітний заступник коливана, за дорученням зЕрмака, зірвав зустрічі, переклавши провину на кишенькове сбУ.
«Своїми недолугими діями та публічними розʼясненнями ті, хто спланував цю спецоперацію проти лідера Європейської солідарності, фактично підіграють ворогу, розганяючи саме ту російську ІПСО, проти якої так відчайдушно «боролися». Позиція Порошенка лишається незмінною: після 24 лютого і звірств в Україні не може бути й мови про переговори з путінською Росією», - сказано в заяві партії.
У ній також йдеться про те, що дії СБУ створюють «додаткову напругу у відносинах України та Угорщини».
І констатую факт того, що міжнародна підтримка поср.ана чи свідомо знищена.
Тому, нехрін ...
Видилити коментар може адміністратор, за порушення правил форуму.
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Чи ви, особисто. Ваш нік Патрик Джейн.
Тому, менше бикуйте і вчіться думати, щоб не виглядати брехливою подляківською тролякою.
Ми, лише констатуємо сОвпадєнія.
Мішель- перемовини з орбаном про Україну.
Провокація з Порохом з прив'язкою до Угорщини.
Макрон-перемовини з орбаном про Україну.
Зеленський "провів розмову" з орбаном.
Союзники Орбана просуватимуть у США припинення допомоги Україні, - The Guardian
До речі, оце не поговорив, це побикував, на публіці.
Таке має сподобатися зЕбілам і дати залізний аргумент мад'ярам блокувати підтримку та допомогу Україні.
Про комунізмі Україна як псевдодержава потрібна була як член ООН( як і Бульборусь).
Потім москалі грохнули СССР, з'явився шанс стати Україні державою, але цього москалі допустити не можуть, результат - анексія територій, вибори 2019, агресія і реальна війна. Вони скоріш вб'ють всіх українців.
А Орбан то таке, шавка надіється відкусити свій ласий шматочок.
От реально, Євросоюз може бути розвалено саботажем однієї країни, всилу прийнятих процедур в самому Євросоюзі?
Все рівно не має іншого виходу.
корумпована, кумівсько-однокашницька, нікчемна влада України не може бути в єс та нато!!!
і як би не війна, яку ця ж сама ОПа не оголосила, і треба всьому світу єднатися та допомагати Україні,
як би не війна, то в чому цей підар не правий???
що таких президентів в єс не треба??? правий
що таких депутатів в нато не треба?? правий.
що зе забив ху.....й на Дуду, та на Байдена та пописдив на кабе-верде пузо гріти????
а може кабе-верде це Оман 2 ????
там на пляжі випадково не було якогось патрушева?
Внуки і правнуки угорських фашистів тепер опанували ******* Угорщину і диктують волю пітьми усій Європі.
Цей орбан договорився з кацапами відірвати шмат України, якщо ми програємо, щоб створити другу недоімперію мадярів!
Іншого пояснення не може бути. І тоді і решті європейців не поздоровиться. Чому ЄС і НАТО не бачать чи не реагують відповідно на цю реальну загрозу не розумі!!!....
ми потрібні ЄС, але Європа потрібна нам тут в Україні з їхнім рівнем життя, корупції, дорогами. , правоохоронною системою і т.п. благами цивілізації.
https://youtu.be/q_unDRch9NA?t=1826
яка різниця - все одно на "У" починається!
и зажралась дармовыми деньгами ЕС.
https://youtu.be/q_unDRch9NA?t=1826
Вітя - наш угорьський друг!
Таких друзєй - за йух і в музєй, *****...