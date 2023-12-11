"Замораживание" войны в Украине было бы "замораживанием" несправедливости, - Бербок

Несмотря на то, что в Европе растет так называемая усталость от войны, а поддержка Украины странами Запада стремительно снижается, замораживание войны между РФ и Украиной является неправильным подходом.

Об этом написала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в гостевом сообщении в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Бербок отметила важность помощи Украине в войне против России перед дискуссией с коллегами из ЕС в Брюсселе в понедельник.

"Замораживание" звучит технически, почти стерильно. Как будто с ним пришло зимнее спокойствие, тишина... На самом же деле, как бы все мы не хотели прекращения войны, "замораживание" конфликта было бы "замораживанием" несправедливости", - отметила она, добавив, что этого не должно произойти.

Тем, кто призывает к замораживанию, министр привела в качестве аргумента то, что это лишит Украину ее суверенитета и идентичности. К тому же в этом случае продолжит существовать российская угроза безопасности Европы.

"Мы не поддерживаем Украину только из-за преданности другу. Мы поддерживаем ее, чтобы она могла освободить свой народ из ада. И потому что это в наших собственных интересах безопасности", - заявила политик.

По ее словам, именно мужественные мужчины и женщины в Украине предотвратили распространение войны на другие европейские страны, такие как Молдова. Утверждение о неэффективности международной поддержки ошибочно, убеждена глава немецкого МИД.

Читайте также: Бербок о защите Украины: Необходимо создавать "зимний щит"

Украина смогла освободить более половины оккупированных с февраля 2022 года территорий и перевести российский флот в состояние обороны в Черном море, отметила Бербок.

Министры иностранных дел стран ЕС собрались 11 декабря в Брюсселе на последнее очередное заседание этого года. Они обсудят продолжение поддержки Украины в войне против России, в том числе финансовой и оружием. От федерального правительства примут участие во встрече государственный министр по делам Европы Анна Люрманн, поскольку сама Бербок сейчас находится на Всемирной климатической конференции в Дубае.