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Новости Война в Украине Война
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война (46904) Анналена Бербок (229)

"Замораживание" войны в Украине было бы "замораживанием" несправедливости, - Бербок

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бербок

Несмотря на то, что в Европе растет так называемая усталость от войны, а поддержка Украины странами Запада стремительно снижается, замораживание войны между РФ и Украиной является неправильным подходом.

Об этом написала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в гостевом сообщении в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Бербок отметила важность помощи Украине в войне против России перед дискуссией с коллегами из ЕС в Брюсселе в понедельник.

"Замораживание" звучит технически, почти стерильно. Как будто с ним пришло зимнее спокойствие, тишина... На самом же деле, как бы все мы не хотели прекращения войны, "замораживание" конфликта было бы "замораживанием" несправедливости", - отметила она, добавив, что этого не должно произойти.

Тем, кто призывает к замораживанию, министр привела в качестве аргумента то, что это лишит Украину ее суверенитета и идентичности. К тому же в этом случае продолжит существовать российская угроза безопасности Европы.

"Мы не поддерживаем Украину только из-за преданности другу. Мы поддерживаем ее, чтобы она могла освободить свой народ из ада. И потому что это в наших собственных интересах безопасности", - заявила политик.

По ее словам, именно мужественные мужчины и женщины в Украине предотвратили распространение войны на другие европейские страны, такие как Молдова. Утверждение о неэффективности международной поддержки ошибочно, убеждена глава немецкого МИД.

Читайте также: Бербок о защите Украины: Необходимо создавать "зимний щит"

Украина смогла освободить более половины оккупированных с февраля 2022 года территорий и перевести российский флот в состояние обороны в Черном море, отметила Бербок.

Министры иностранных дел стран ЕС собрались 11 декабря в Брюсселе на последнее очередное заседание этого года. Они обсудят продолжение поддержки Украины в войне против России, в том числе финансовой и оружием. От федерального правительства примут участие во встрече государственный министр по делам Европы Анна Люрманн, поскольку сама Бербок сейчас находится на Всемирной климатической конференции в Дубае.
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Топ комментарии
+6
Якраз Бербок чи не найбільш послідовна проукраїнська політик ,а що до звинувачень то краще подивітся що робить для обороноздатності каб . мін на чолі з Шмигалем ? нічого,як і новопризначений Умеров.
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11.12.2023 11:30
+4
німці(в лиці прорашистської шльондри Меркель, вигодували рашистську кровожадну "несправедливість".а тепер розказують про "заморожування" після чого знову будуть торгувати в числі перших із вбивцею українського народу...
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11.12.2023 11:16
+4
Картинка так собі...
Всіх все влаштовує..., санкції проти РФ не ефективні..., жодного ризику ескалації нема, убивати кацапів і знищувати виробництва зброї на їх території у нас права нема..., убивають українців, їм по крихтам дають зброю лиш би повністю не подохли і не капітулювали, бо інакше РФ в гості прийде до НАТО...
Що далі?
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11.12.2023 11:29
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німці(в лиці прорашистської шльондри Меркель, вигодували рашистську кровожадну "несправедливість".а тепер розказують про "заморожування" після чого знову будуть торгувати в числі перших із вбивцею українського народу...
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11.12.2023 11:16 Ответить
Войну в ПМРе уже "заморозили". В результате парашная оккупация там продолжается уже 32-й год.
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11.12.2023 11:17 Ответить
І?
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11.12.2023 12:04 Ответить
И до тех пор, пока Молдова не поступит с ПМРой так, как Азербайджан с Карабахом.
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11.12.2023 13:00 Ответить
Дали 30 танків і воюйте. Оце так нато, **№лани бюрократичні.
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11.12.2023 11:20 Ответить
Картинка так собі...
Всіх все влаштовує..., санкції проти РФ не ефективні..., жодного ризику ескалації нема, убивати кацапів і знищувати виробництва зброї на їх території у нас права нема..., убивають українців, їм по крихтам дають зброю лиш би повністю не подохли і не капітулювали, бо інакше РФ в гості прийде до НАТО...
Що далі?
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11.12.2023 11:29 Ответить
Якраз Бербок чи не найбільш послідовна проукраїнська політик ,а що до звинувачень то краще подивітся що робить для обороноздатності каб . мін на чолі з Шмигалем ? нічого,як і новопризначений Умеров.
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11.12.2023 11:30 Ответить
Там ще італійка за нас переживає. Таке враження, що тим двом жіночкам Україна і припинення геноциду українців набагато важливіші, ніж нашим Зе-уродам
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11.12.2023 11:36 Ответить
Канцлер Щольц сказав нещодавно...ми замінимо тих,хто не дає зброю Україні...і це ж добре....🇩🇪🇺🇦✊💪 Слава ЗСУ та Генералу Залужному Потужному Гетьману України 🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇✌️👍👌
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11.12.2023 11:59 Ответить
Ідіть до дупи, або допомагайте по максимуму, або заморожуйте.
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
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11.12.2023 12:05 Ответить
Заморожування тільки в голові у зелених , носяться з тією "формулою миру " , як "дурні з торбою " по всім країнам третього світу , які в залежності від кремля.
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11.12.2023 12:25 Ответить
У всіх притомних. Зараз ми це не витягнемо.
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11.12.2023 12:56 Ответить
Пане , краще б вони ( зелені ) замість поїздок в лат амер , закупили б дронів .
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11.12.2023 13:15 Ответить
Втома су*а. Устали смотреть по телевизору?
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11.12.2023 12:20 Ответить
Велике Дякуємо за підримку Німеччини!, Та пані Анналені особисто!
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11.12.2023 12:33 Ответить
Замороження не може бути довготривалим. Кацапня знову почне наступ. Буде ще більше війна.
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11.12.2023 13:11 Ответить
Они не будут останавливаться они уже убедились что помощь Украине закончилась, есть только одно положительное, в Украине поняли уровень цинизма запада и США и что надо надеятся только на свои силы.
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11.12.2023 15:12 Ответить
 
 