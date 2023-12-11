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війна (56581) Анналена Бербок (326)

"Заморожування" війни в Україні було б "заморожуванням" несправедливості, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бербок

Попри те, що у Європі росте так звана "втома від війни", а підтримка України країнами Заходу стрімко знижується, заморожування війни між РФ та Україною є неправильним підходом.

Про це написала міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок у гостьовому дописі в газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Бербок наголосила на важливості допомоги Україні у війні проти Росії перед дискусією з колегами з ЄС у Брюсселі в понеділок.

"Заморожування" звучить технічно, майже стерильно. Наче з ним прийшов зимовий спокій, тиша… Насправді ж, як би сильно всі ми не хотіли припинення війни, "заморожування" конфлікту було б "заморожуванням" несправедливості", - зазначила вона, додавши, що цього не повинно статися.

Також читайте: Німеччина внесе до фонду Україна-НАТО додаткові €11,5 млн, - Бербок

Тим, хто закликає до заморожування, міністр навела як аргумент те, що це позбавить Україну її суверенітету та ідентичності. До того ж, у цьому випадку продовжить існувати російська загроза безпеці Європи.

"Ми не підтримуємо Україну лише через відданість другові. Ми підтримуємо її, щоб вона могла звільнити свій народ із пекла. І тому що це в наших власних інтересах безпеки", - заявила політик.

За її словами, саме мужні чоловіки та жінки в Україні запобігли поширенню війни на інші європейські країни, такі як Молдова. Твердження про неефективність міжнародної підтримки є хибним, переконана глава німецького МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок про захист України: Необхідно створювати "зимовий щит"

Україна змогла звільнити більше половини територій, окупованих з лютого 2022 року, і перевести російський флот до стану оборони в Чорному морі, зазначила Бербок

Міністри закордонних справ країн ЄС зібралися 11 грудня в Брюсселі на останнє чергове засідання цього року. Вони обговорять продовження підтримки України у війні проти Росії, зокрема фінансової та зброєю. Від федерального уряду участь у зустрічі візьме державний міністр у справах Європи Анна Люрманн, оскільки сама Бербок зараз перебуває на Всесвітній кліматичній конференції в Дубаї.

Також читайте: Німеччина збільшить підтримку України, - глава МЗС ФРН Бербок

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Якраз Бербок чи не найбільш послідовна проукраїнська політик ,а що до звинувачень то краще подивітся що робить для обороноздатності каб . мін на чолі з Шмигалем ? нічого,як і новопризначений Умеров.
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11.12.2023 11:30
+4
німці(в лиці прорашистської шльондри Меркель, вигодували рашистську кровожадну "несправедливість".а тепер розказують про "заморожування" після чого знову будуть торгувати в числі перших із вбивцею українського народу...
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11.12.2023 11:16
+4
Картинка так собі...
Всіх все влаштовує..., санкції проти РФ не ефективні..., жодного ризику ескалації нема, убивати кацапів і знищувати виробництва зброї на їх території у нас права нема..., убивають українців, їм по крихтам дають зброю лиш би повністю не подохли і не капітулювали, бо інакше РФ в гості прийде до НАТО...
Що далі?
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11.12.2023 11:29
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німці(в лиці прорашистської шльондри Меркель, вигодували рашистську кровожадну "несправедливість".а тепер розказують про "заморожування" після чого знову будуть торгувати в числі перших із вбивцею українського народу...
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11.12.2023 11:16 Відповісти
Войну в ПМРе уже "заморозили". В результате парашная оккупация там продолжается уже 32-й год.
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11.12.2023 11:17 Відповісти
І?
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11.12.2023 12:04 Відповісти
И до тех пор, пока Молдова не поступит с ПМРой так, как Азербайджан с Карабахом.
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11.12.2023 13:00 Відповісти
Дали 30 танків і воюйте. Оце так нато, **№лани бюрократичні.
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11.12.2023 11:20 Відповісти
Картинка так собі...
Всіх все влаштовує..., санкції проти РФ не ефективні..., жодного ризику ескалації нема, убивати кацапів і знищувати виробництва зброї на їх території у нас права нема..., убивають українців, їм по крихтам дають зброю лиш би повністю не подохли і не капітулювали, бо інакше РФ в гості прийде до НАТО...
Що далі?
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11.12.2023 11:29 Відповісти
Якраз Бербок чи не найбільш послідовна проукраїнська політик ,а що до звинувачень то краще подивітся що робить для обороноздатності каб . мін на чолі з Шмигалем ? нічого,як і новопризначений Умеров.
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11.12.2023 11:30 Відповісти
Там ще італійка за нас переживає. Таке враження, що тим двом жіночкам Україна і припинення геноциду українців набагато важливіші, ніж нашим Зе-уродам
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11.12.2023 11:36 Відповісти
Канцлер Щольц сказав нещодавно...ми замінимо тих,хто не дає зброю Україні...і це ж добре....🇩🇪🇺🇦✊💪 Слава ЗСУ та Генералу Залужному Потужному Гетьману України 🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇✌️👍👌
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11.12.2023 11:59 Відповісти
Ідіть до дупи, або допомагайте по максимуму, або заморожуйте.
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
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11.12.2023 12:05 Відповісти
Заморожування тільки в голові у зелених , носяться з тією "формулою миру " , як "дурні з торбою " по всім країнам третього світу , які в залежності від кремля.
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11.12.2023 12:25 Відповісти
У всіх притомних. Зараз ми це не витягнемо.
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11.12.2023 12:56 Відповісти
Пане , краще б вони ( зелені ) замість поїздок в лат амер , закупили б дронів .
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11.12.2023 13:15 Відповісти
Втома су*а. Устали смотреть по телевизору?
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11.12.2023 12:20 Відповісти
Велике Дякуємо за підримку Німеччини!, Та пані Анналені особисто!
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11.12.2023 12:33 Відповісти
Замороження не може бути довготривалим. Кацапня знову почне наступ. Буде ще більше війна.
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11.12.2023 13:11 Відповісти
Они не будут останавливаться они уже убедились что помощь Украине закончилась, есть только одно положительное, в Украине поняли уровень цинизма запада и США и что надо надеятся только на свои силы.
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11.12.2023 15:12 Відповісти
 
 