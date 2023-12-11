Украина преодолела лишь четверть марафона по борьбе с коррупцией, необходимо трезво воспринимать объем задач в вопросе ее противодействия, - представители ЕС
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Украине как государству-кандидату на вступление в Европейский союз надо трезво воспринимать объем антикоррупционных задач и работать на перспективу В ЕС помогают государству построить антикоррупционную структуру "по требованию украинского общества".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявили представители Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС на телемосте Киев-Брюссель "Борьба с коррупцией: путь Украины в ЕС", который организовала антикоррупционная инициатива ЕС (EUACI).
В ЕС отметили, что Украина уже создала институты по борьбе с коррупцией, но находится еще в начале этого пути.
Они подчеркнули, что помогают Украине построить антикоррупционную структуру "по требованию украинского общества", и сохранение этих требований свидетельствует, что процесс далек от завершения.
"Процесс вступления в ЕС похож на марафон. Порой может казаться, что трасса короче, что это 10-километровка и финиш близко. Но нет – это 42 километра, и вам надо думать на перспективу", – пояснил во время дискуссии Асьер Сантильян Лузуриага, руководитель отдела, занимающегося верховенством права, в представительстве ЕС в Украине.
"В марафоне мы сейчас где-то на первых 10 километрах", – добавил он.
В то же время европейский дипломат подчеркнул, что подготовительная работа проведена украинской стороной качественно, что позволяет в дальнейшем делать работу быстрее.
"Если продолжать спортивную аналогию, то для начала марафона нужны также тренировки. Поэтому в последние годы много ваших усилий пошли на "тренировку", то есть приготовление, вы создали институты", – заметил Лузуриага.
Представитель Еврокомиссии Вольфганг Нозар (DG NEAR), который включался через телемост из Брюсселя, добавил, что решение и конкретные действия остаются за Киевом.
"Мы можем помогать советами, но реальная работа – за Украиной", – добавил он.
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(https://24tv.ua/********-ne-rozumiye-pro-yaki-problemi-koruptsiyeyu-govorit-bayden_n1662263)
Просто цікаво - хто бреше: Байден, Вольфганг Нозар чи Верещук? Звісно, що Байден та Вольфганг Нозар зговорилися...
https://www.youtube.com/watch?v=Qu9XY764gqY
Вангую: ЗЕ не вистачить усього преЗЕдентського строку для прийняття усіх необхідних для вступу в ЄС антикорупційних законів.
Адже "ніхто не взнає"