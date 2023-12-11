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Новости За рубежом Борьба с коррупцией
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Еврокомиссия (1317) коррупция (8390) Евросоюз (15892)

Украина преодолела лишь четверть марафона по борьбе с коррупцией, необходимо трезво воспринимать объем задач в вопросе ее противодействия, - представители ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

корупція

Украине как государству-кандидату на вступление в Европейский союз надо трезво воспринимать объем антикоррупционных задач и работать на перспективу В ЕС помогают государству построить антикоррупционную структуру "по требованию украинского общества".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявили представители Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС на телемосте Киев-Брюссель "Борьба с коррупцией: путь Украины в ЕС", который организовала антикоррупционная инициатива ЕС (EUACI).

В ЕС отметили, что Украина уже создала институты по борьбе с коррупцией, но находится еще в начале этого пути.

Они подчеркнули, что помогают Украине построить антикоррупционную структуру "по требованию украинского общества", и сохранение этих требований свидетельствует, что процесс далек от завершения.

"Процесс вступления в ЕС похож на марафон. Порой может казаться, что трасса короче, что это 10-километровка и финиш близко. Но нет – это 42 километра, и вам надо думать на перспективу", – пояснил во время дискуссии Асьер Сантильян Лузуриага, руководитель отдела, занимающегося верховенством права, в представительстве ЕС в Украине.

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"В марафоне мы сейчас где-то на первых 10 километрах", – добавил он.

В то же время европейский дипломат подчеркнул, что подготовительная работа проведена украинской стороной качественно, что позволяет в дальнейшем делать работу быстрее.

"Если продолжать спортивную аналогию, то для начала марафона нужны также тренировки. Поэтому в последние годы много ваших усилий пошли на "тренировку", то есть приготовление, вы создали институты", – заметил Лузуриага.

Представитель Еврокомиссии Вольфганг Нозар (DG NEAR), который включался через телемост из Брюсселя, добавил, что решение и конкретные действия остаются за Киевом.

"Мы можем помогать советами, но реальная работа – за Украиной", – добавил он.
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Топ комментарии
+7
Орбан коллега зеледента по отрабатыванию бабла от рабссеи.
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11.12.2023 15:14
+6
Якщо чиновники не будуть красти, то не треба ніякого марафону
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11.12.2023 15:13
+5
І хто з топ корупціонерів відбуває реальне покарання за вироком Антикорупційного Суду? Ніхто. зовсім ніхто. Як там Злочевский та отримувачі хабара в 6 мільйонів доларів? Угода з слідством та умовно, умовно, умовно. Я не розумію, про яку чверть шляху говориться, коли вже пройдено нуль цілих, нуль десятих процента шляху
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11.12.2023 15:24
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О-о, нарешті визнання, що Україна рушить на шляху боротьби з корупцією! У той час, коли Орбан в Угорщині корупцію впроваджує и розвиває за кремлівські гроші.
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11.12.2023 15:10 Ответить
Орбан коллега зеледента по отрабатыванию бабла от рабссеи.
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11.12.2023 15:14 Ответить
"на часі розгорнути протидію боротьбі з корупцією так надалі йти не може, бо не четвертину, а й все втратити зможемо" - подумали хазяї наріду.
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11.12.2023 15:12 Ответить
Якщо чиновники не будуть красти, то не треба ніякого марафону
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11.12.2023 15:13 Ответить
Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден, - "слуга" Верещук
(https://24tv.ua/********-ne-rozumiye-pro-yaki-problemi-koruptsiyeyu-govorit-bayden_n1662263)

Просто цікаво - хто бреше: Байден, Вольфганг Нозар чи Верещук? Звісно, що Байден та Вольфганг Нозар зговорилися...
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11.12.2023 15:15 Ответить
От же ж лицемірні покидьки! Все корупцією дорікають, замість допомоги! На себе подивіться! У вас корупції не менше!
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11.12.2023 15:17 Ответить
https://public.nazk.gov.ua/?fbclid=IwAR2jGWZi6FPg3sdkvRenFzCo_zlO-uT4d6f7UW7L422zzk8nw-7Krcj5OgM
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11.12.2023 15:18 Ответить
Длсігла четверть ? Від чого, від ОДНОГО ЧІНУШИ.
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11.12.2023 15:19 Ответить
І хто з топ корупціонерів відбуває реальне покарання за вироком Антикорупційного Суду? Ніхто. зовсім ніхто. Як там Злочевский та отримувачі хабара в 6 мільйонів доларів? Угода з слідством та умовно, умовно, умовно. Я не розумію, про яку чверть шляху говориться, коли вже пройдено нуль цілих, нуль десятих процента шляху
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11.12.2023 15:24 Ответить
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11.12.2023 15:28 Ответить
Про нашу корупцію найбільше волають ті в Європі, котрі жирують на кацапські гроші
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11.12.2023 15:39 Ответить
🔥В розпал війни ЗЕ-ШАПІТОЛІЙ літає по островах / Хто ці 46 дармограїв на борту? | ПолітПросвіта
https://www.youtube.com/watch?v=Qu9XY764gqY
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11.12.2023 15:45 Ответить
Ви іще й не починали.
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11.12.2023 15:53 Ответить
Нужно больше антикоррупционных органов.
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11.12.2023 16:00 Ответить
Подолала лише одну десяту, не більше. І то з потугами.
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11.12.2023 17:02 Ответить
Уже 2 года катаюсь по Европе, не по своей воле, ВОЙНА! Так вот КОРУПЦИИ , КУМОВСТВА И УЖАСНОЙ работы ПОЛИЦИИ - В ГЕРМАНИИ ПОЛНО. В Польше вообще можно обо всем за деньги договориться! КОГО ЭТИ ЛИЦЕМЕРЫ ЛЕЧАТ! ЗАПУСТИТЕ К НИМ НАКОНЕЦ РУССКИЕ ТАНКИ! БО ВЖЕ ЗАЇБАЛИ СВОЇМ ЛИЦЕМІРСТВОМ
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11.12.2023 17:05 Ответить
Україна нічого взагалі не подолала. Суспільство відступає перед корупцією.
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11.12.2023 18:05 Ответить
Порошенку вистачило двох років на проведення реформ, необхідних для підписання Безвізу.
Вангую: ЗЕ не вистачить усього преЗЕдентського строку для прийняття усіх необхідних для вступу в ЄС антикорупційних законів.
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11.12.2023 18:35 Ответить
Безбожники будуть красти завжди!
Адже "ніхто не взнає"
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12.12.2023 00:06 Ответить
 
 