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Новини За кордоном Боротьба з корупцією
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Єврокомісія (945) корупція (4071) Євросоюз (7042)

Україна подолала лише чверть марафону боротьби з корупцією, необхідно тверезо сприймати обсяг задач у питанні її протидії, - представники ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

корупція

Україна, як країна-кандидат на вступ до Європейського Союзу, повинна тверезо сприймати обсяг антикорупційних задач і працювати на перспективу. У ЄС допомагають державі побудувати антикорупційну структуру "на вимогу українського суспільства".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявили представники Єврокомісії та зовнішньополітичної служби ЄС на телемості Київ-Брюссель "Боротьба з корупцією: шлях України до ЄС", який організувала антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI).

У ЄС зазначили, що Україна вже створила інституції для боротьби з корупцією, але перебуває ще на початку цього шляху.

Вони наголосили, що допомагають Україні побудувати антикорупційну структуру "на вимогу українського суспільства", і збереження цих вимог свідчить, що процес далекий від завершення.

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"Процес вступу до ЄС схожий на марафон. Часом може здаватися, що траса коротша, що це 10-кілометровка і фініш близько. Але ні – це 42 кілометри, і вам треба думати на перспективу", - пояснив під час дискусії Асьєр Сантільян Лузуріага, керівник відділу, що опікується верховенством права, у представництві ЄС в Україні.

"У марафоні ми зараз десь на перших 10 кілометрах", - додав він.

Водночас європейський дипломат наголосив, що підготовча робота проведена українською стороною якісно, що дає змогу надалі проводити роботу швидше.

"Якщо продовжувати спортивну аналогію, то для початку марафону треба також тренування. Тож в останні роки багато ваших зусиль пішли на "тренування", тобто приготування, ви створили інституції", - зауважив Лузуріага.

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Представник Єврокомісії Вольфганг Нозар (DG NEAR), який включався через телеміст з Брюсселя, наголосив, що рішення і конкретні дії залишаються за Києвом.

"Ми можемо допомагати порадами, але реальна робота – за Україною", - додав він.
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Топ коментарі
+7
Орбан коллега зеледента по отрабатыванию бабла от рабссеи.
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11.12.2023 15:14
+6
Якщо чиновники не будуть красти, то не треба ніякого марафону
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11.12.2023 15:13
+5
І хто з топ корупціонерів відбуває реальне покарання за вироком Антикорупційного Суду? Ніхто. зовсім ніхто. Як там Злочевский та отримувачі хабара в 6 мільйонів доларів? Угода з слідством та умовно, умовно, умовно. Я не розумію, про яку чверть шляху говориться, коли вже пройдено нуль цілих, нуль десятих процента шляху
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11.12.2023 15:24
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О-о, нарешті визнання, що Україна рушить на шляху боротьби з корупцією! У той час, коли Орбан в Угорщині корупцію впроваджує и розвиває за кремлівські гроші.
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11.12.2023 15:10 Відповісти
Орбан коллега зеледента по отрабатыванию бабла от рабссеи.
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11.12.2023 15:14 Відповісти
"на часі розгорнути протидію боротьбі з корупцією так надалі йти не може, бо не четвертину, а й все втратити зможемо" - подумали хазяї наріду.
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11.12.2023 15:12 Відповісти
Якщо чиновники не будуть красти, то не треба ніякого марафону
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11.12.2023 15:13 Відповісти
Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден, - "слуга" Верещук
(https://24tv.ua/********-ne-rozumiye-pro-yaki-problemi-koruptsiyeyu-govorit-bayden_n1662263)

Просто цікаво - хто бреше: Байден, Вольфганг Нозар чи Верещук? Звісно, що Байден та Вольфганг Нозар зговорилися...
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11.12.2023 15:15 Відповісти
От же ж лицемірні покидьки! Все корупцією дорікають, замість допомоги! На себе подивіться! У вас корупції не менше!
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11.12.2023 15:17 Відповісти
https://public.nazk.gov.ua/?fbclid=IwAR2jGWZi6FPg3sdkvRenFzCo_zlO-uT4d6f7UW7L422zzk8nw-7Krcj5OgM
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11.12.2023 15:18 Відповісти
Длсігла четверть ? Від чого, від ОДНОГО ЧІНУШИ.
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11.12.2023 15:19 Відповісти
І хто з топ корупціонерів відбуває реальне покарання за вироком Антикорупційного Суду? Ніхто. зовсім ніхто. Як там Злочевский та отримувачі хабара в 6 мільйонів доларів? Угода з слідством та умовно, умовно, умовно. Я не розумію, про яку чверть шляху говориться, коли вже пройдено нуль цілих, нуль десятих процента шляху
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11.12.2023 15:24 Відповісти
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11.12.2023 15:28 Відповісти
Про нашу корупцію найбільше волають ті в Європі, котрі жирують на кацапські гроші
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11.12.2023 15:39 Відповісти
🔥В розпал війни ЗЕ-ШАПІТОЛІЙ літає по островах / Хто ці 46 дармограїв на борту? | ПолітПросвіта
https://www.youtube.com/watch?v=Qu9XY764gqY
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11.12.2023 15:45 Відповісти
Ви іще й не починали.
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11.12.2023 15:53 Відповісти
Нужно больше антикоррупционных органов.
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11.12.2023 16:00 Відповісти
Подолала лише одну десяту, не більше. І то з потугами.
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11.12.2023 17:02 Відповісти
Уже 2 года катаюсь по Европе, не по своей воле, ВОЙНА! Так вот КОРУПЦИИ , КУМОВСТВА И УЖАСНОЙ работы ПОЛИЦИИ - В ГЕРМАНИИ ПОЛНО. В Польше вообще можно обо всем за деньги договориться! КОГО ЭТИ ЛИЦЕМЕРЫ ЛЕЧАТ! ЗАПУСТИТЕ К НИМ НАКОНЕЦ РУССКИЕ ТАНКИ! БО ВЖЕ ЗАЇБАЛИ СВОЇМ ЛИЦЕМІРСТВОМ
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11.12.2023 17:05 Відповісти
Україна нічого взагалі не подолала. Суспільство відступає перед корупцією.
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11.12.2023 18:05 Відповісти
Порошенку вистачило двох років на проведення реформ, необхідних для підписання Безвізу.
Вангую: ЗЕ не вистачить усього преЗЕдентського строку для прийняття усіх необхідних для вступу в ЄС антикорупційних законів.
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11.12.2023 18:35 Відповісти
Безбожники будуть красти завжди!
Адже "ніхто не взнає"
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12.12.2023 00:06 Відповісти
 
 