Україна подолала лише чверть марафону боротьби з корупцією, необхідно тверезо сприймати обсяг задач у питанні її протидії, - представники ЄС

Україна, як країна-кандидат на вступ до Європейського Союзу, повинна тверезо сприймати обсяг антикорупційних задач і працювати на перспективу. У ЄС допомагають державі побудувати антикорупційну структуру "на вимогу українського суспільства".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявили представники Єврокомісії та зовнішньополітичної служби ЄС на телемості Київ-Брюссель "Боротьба з корупцією: шлях України до ЄС", який організувала антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI).

У ЄС зазначили, що Україна вже створила інституції для боротьби з корупцією, але перебуває ще на початку цього шляху.

Вони наголосили, що допомагають Україні побудувати антикорупційну структуру "на вимогу українського суспільства", і збереження цих вимог свідчить, що процес далекий від завершення.

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"Процес вступу до ЄС схожий на марафон. Часом може здаватися, що траса коротша, що це 10-кілометровка і фініш близько. Але ні – це 42 кілометри, і вам треба думати на перспективу", - пояснив під час дискусії Асьєр Сантільян Лузуріага, керівник відділу, що опікується верховенством права, у представництві ЄС в Україні.

"У марафоні ми зараз десь на перших 10 кілометрах", - додав він.

Водночас європейський дипломат наголосив, що підготовча робота проведена українською стороною якісно, що дає змогу надалі проводити роботу швидше.

"Якщо продовжувати спортивну аналогію, то для початку марафону треба також тренування. Тож в останні роки багато ваших зусиль пішли на "тренування", тобто приготування, ви створили інституції", - зауважив Лузуріага.

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Представник Єврокомісії Вольфганг Нозар (DG NEAR), який включався через телеміст з Брюсселя, наголосив, що рішення і конкретні дії залишаються за Києвом.

"Ми можемо допомагати порадами, але реальна робота – за Україною", - додав він.