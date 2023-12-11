На Запорожье уничтожена российская ракета Х-59, - ВК "Схід"

В Запорожской области силами противовоздушной обороны уничтожена вражеская управляемая авиационная ракета Х-59.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"Еще минус одна УАР-Х59 в Запорожской области", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об уничтожении аналогичной ракеты в Днепропетровской области.

Читайте также: Рашисты выпустили ракеты в сторону Кривого Рога и Днепра