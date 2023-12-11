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На Запорожье уничтожена российская ракета Х-59, - ВК "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Запорожской области силами противовоздушной обороны уничтожена вражеская управляемая авиационная ракета Х-59.
Об этом сообщили в Воздушном командовании "Схід", передает Цензор.НЕТ.
"Еще минус одна УАР-Х59 в Запорожской области", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об уничтожении аналогичной ракеты в Днепропетровской области.
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