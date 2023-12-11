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На Запорожье уничтожена российская ракета Х-59, - ВК "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

х-59

В Запорожской области силами противовоздушной обороны уничтожена вражеская управляемая авиационная ракета Х-59.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"Еще минус одна УАР-Х59 в Запорожской области", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об уничтожении аналогичной ракеты в Днепропетровской области.

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Гарна новина-ППО України респект...
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11.12.2023 18:40 Ответить
Любой, кто играл в стратегии знает, что важно уничтожать не столько ракеты, сколько места их производства и экономику врага. Но в этом направлении ничего не делается.
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11.12.2023 20:41 Ответить
1. Достаточно просто объявить танкеры, перевозящие российскую нефть законными военными целями и подорвать один из них, российский. Дроны у нас есть. Это уже будет серьезным ударом по российской экономике.
2. Перекрыть газопровод в Европу. Уважаемые европейские партнеры не поймут, у них же на 10 евро в месяц счета за газ возрастут. Но это 500 млрд евро в год - это основа экономике россии.
3. Взрывы на нескольких военных заводах. До некоторых достанут и БПЛА, а ПВО у них куда хуже, чем у Кремля, куда БПЛА долетели.
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11.12.2023 20:50 Ответить
 
 