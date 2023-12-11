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На Запоріжжі знищено російську ракету Х-59, - ПК "Схід"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Запорізькій області силами протиповітряної оборони знищено ворожу керовану авіаційну ракету Х-59.
Про це повідомили у Повітряному командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
"Ще мінус одна КАР-Х59 в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялсь про знищення аналогічної ракети на Дніпропетровщині.
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2. Перекрыть газопровод в Европу. Уважаемые европейские партнеры не поймут, у них же на 10 евро в месяц счета за газ возрастут. Но это 500 млрд евро в год - это основа экономике россии.
3. Взрывы на нескольких военных заводах. До некоторых достанут и БПЛА, а ПВО у них куда хуже, чем у Кремля, куда БПЛА долетели.