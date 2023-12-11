На Запоріжжі знищено російську ракету Х-59, - ПК "Схід"

В Запорізькій області силами протиповітряної оборони знищено ворожу керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомили у Повітряному командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"Ще мінус одна КАР-Х59 в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялсь про знищення аналогічної ракети на Дніпропетровщині.

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