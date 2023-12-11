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Рашисти випустили ракети у бік Кривого Рогу та Дніпра
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська вдруге за день випустили ракети в бік Кривого Рогу та Дніпра.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Наразі в Дніпропетровській області оголошено тривогу.
Також у ПС повідомили про ракету на Дніпром.
Нагадаємо, сьогодні Повітряні сили вже повідомляли про пуск ракети у бік Кривого Рогу.
Згодом в Дніпропетровській ОВА повідомили про збиття ракети.
Топ коментарі
+8 Amber
показати весь коментар11.12.2023 17:19
+5 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар11.12.2023 17:27
+3 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар11.12.2023 17:32
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Хм...... Зеленський Байдену: от бачите які вони неймовірно підлі істоти, знають же, що я в США, що у мене дуже важливі зустрічі і ось вони спеціально бють по моєму рідному місту, намагаються вивести мене з рівноваги, ті підлі істоти за тисячі уілометрів від нас, але тягнуть свої щупальці і сюди, от прямо в цей кабінет, чи можливе якесь примирення із тими породженнями пітьми? я вважав і вважаю, що раз нам випало воювати із імперією тисячолітнього зла, то відступати ми вже не маємо права... (треба зупинитись, а то під Зеленського можна цілу книгу палкої промови написати)