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Рашисти випустили ракети у бік Кривого Рогу та Дніпра

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,росія,окупанти,літак

Російські окупаційні війська вдруге за день випустили ракети в бік Кривого Рогу та Дніпра.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Наразі в Дніпропетровській області оголошено тривогу.

Також у ПС повідомили про ракету на Дніпром.

Нагадаємо,  сьогодні Повітряні сили вже повідомляли про пуск ракети у бік Кривого Рогу.

Згодом в Дніпропетровській ОВА повідомили про збиття ракети.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Кацапи - кінчені піда@аси 😡
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11.12.2023 17:19
+5
І ті, хто їх тут підтримував.
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11.12.2023 17:27
+3
Немає Арестовича. Він би розповів скільки на сьогодні ще ракет осталось у кацапів.
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11.12.2023 17:32
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Кацапи - кінчені піда@аси 😡
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11.12.2023 17:19 Відповісти
І ті, хто їх тут підтримував.
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11.12.2023 17:27 Відповісти
родоначальники ...асів.
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11.12.2023 17:30 Відповісти
Братья наязике-закаляйтесь-закалка вам прігадіца✊
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11.12.2023 17:31 Відповісти
Немає Арестовича. Він би розповів скільки на сьогодні ще ракет осталось у кацапів.
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11.12.2023 17:32 Відповісти
Где, кстати, он.
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11.12.2023 17:38 Відповісти
Десь на Європі у президенти України готується.
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11.12.2023 17:45 Відповісти
брехня....о рейтузах с начосом для пленных кацапов беспокоиццо...
не забудьте задонатить..
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11.12.2023 18:01 Відповісти
Також у ПС повідомили про ракету на Дніпрою - що це?
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11.12.2023 17:42 Відповісти
Це коли текст пишуть по дебільному.
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11.12.2023 17:46 Відповісти
сообщают что кругом сбили
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11.12.2023 18:07 Відповісти
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11.12.2023 18:10 Відповісти
Російські окупаційні війська вдруге за день випустили ракети в бік Кривого Рогу

Хм...... Зеленський Байдену: от бачите які вони неймовірно підлі істоти, знають же, що я в США, що у мене дуже важливі зустрічі і ось вони спеціально бють по моєму рідному місту, намагаються вивести мене з рівноваги, ті підлі істоти за тисячі уілометрів від нас, але тягнуть свої щупальці і сюди, от прямо в цей кабінет, чи можливе якесь примирення із тими породженнями пітьми? я вважав і вважаю, що раз нам випало воювати із імперією тисячолітнього зла, то відступати ми вже не маємо права... (треба зупинитись, а то під Зеленського можна цілу книгу палкої промови написати)
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11.12.2023 18:45 Відповісти
 
 