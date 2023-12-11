Рашисти випустили ракети у бік Кривого Рогу та Дніпра

Російські окупаційні війська вдруге за день випустили ракети в бік Кривого Рогу та Дніпра.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Наразі в Дніпропетровській області оголошено тривогу.

Також у ПС повідомили про ракету на Дніпром.

Нагадаємо, сьогодні Повітряні сили вже повідомляли про пуск ракети у бік Кривого Рогу.

Згодом в Дніпропетровській ОВА повідомили про збиття ракети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл Херсона та Антонівки: Загинув чоловік, 3 особи дістали поранення