Рашисты выпустили ракеты в сторону Кривого Рога и Днепра

Российские оккупационные войска во второй раз за день выпустили ракеты в сторону Кривого Рога и Днепра.

Об этом сообщили воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

В Днепропетровской области объявлена тревога.

Также в ВС сообщили о ракете на Днепр.

Напомним, сегодня Воздушные силы уже сообщали о пуске ракеты в сторону Кривого Рога.

Позже в Днепропетровской ОВА сообщили о сбитии ракеты.

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