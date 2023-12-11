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Рашисты выпустили ракеты в сторону Кривого Рога и Днепра

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,росія,окупанти,літак

Российские оккупационные войска во второй раз за день выпустили ракеты в сторону Кривого Рога и Днепра.

Об этом сообщили воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

В Днепропетровской области объявлена тревога.

Также в ВС сообщили о ракете на Днепр.

Напомним, сегодня Воздушные силы уже сообщали о пуске ракеты в сторону Кривого Рога.

Позже в Днепропетровской ОВА сообщили о сбитии ракеты.

Читайте также: У Днепра ПВО сбила вражескую ракету (обновлено)
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Топ комментарии
+8
Кацапи - кінчені піда@аси 😡
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11.12.2023 17:19
+5
І ті, хто їх тут підтримував.
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11.12.2023 17:27
+3
Немає Арестовича. Він би розповів скільки на сьогодні ще ракет осталось у кацапів.
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11.12.2023 17:32
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Кацапи - кінчені піда@аси 😡
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11.12.2023 17:19 Ответить
І ті, хто їх тут підтримував.
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11.12.2023 17:27 Ответить
родоначальники ...асів.
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11.12.2023 17:30 Ответить
Братья наязике-закаляйтесь-закалка вам прігадіца✊
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11.12.2023 17:31 Ответить
Немає Арестовича. Він би розповів скільки на сьогодні ще ракет осталось у кацапів.
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11.12.2023 17:32 Ответить
Где, кстати, он.
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11.12.2023 17:38 Ответить
Десь на Європі у президенти України готується.
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11.12.2023 17:45 Ответить
брехня....о рейтузах с начосом для пленных кацапов беспокоиццо...
не забудьте задонатить..
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11.12.2023 18:01 Ответить
Також у ПС повідомили про ракету на Дніпрою - що це?
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11.12.2023 17:42 Ответить
Це коли текст пишуть по дебільному.
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11.12.2023 17:46 Ответить
сообщают что кругом сбили
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11.12.2023 18:07 Ответить
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11.12.2023 18:10 Ответить
Російські окупаційні війська вдруге за день випустили ракети в бік Кривого Рогу

Хм...... Зеленський Байдену: от бачите які вони неймовірно підлі істоти, знають же, що я в США, що у мене дуже важливі зустрічі і ось вони спеціально бють по моєму рідному місту, намагаються вивести мене з рівноваги, ті підлі істоти за тисячі уілометрів від нас, але тягнуть свої щупальці і сюди, от прямо в цей кабінет, чи можливе якесь примирення із тими породженнями пітьми? я вважав і вважаю, що раз нам випало воювати із імперією тисячолітнього зла, то відступати ми вже не маємо права... (треба зупинитись, а то під Зеленського можна цілу книгу палкої промови написати)
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11.12.2023 18:45 Ответить
 
 