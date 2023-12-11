4 232 13
Рашисты выпустили ракеты в сторону Кривого Рога и Днепра
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска во второй раз за день выпустили ракеты в сторону Кривого Рога и Днепра.
Об этом сообщили воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
В Днепропетровской области объявлена тревога.
Также в ВС сообщили о ракете на Днепр.
Напомним, сегодня Воздушные силы уже сообщали о пуске ракеты в сторону Кривого Рога.
Позже в Днепропетровской ОВА сообщили о сбитии ракеты.
Топ комментарии
+8 Amber
показать весь комментарий11.12.2023 17:19
+5 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий11.12.2023 17:27
+3 Михаил Дужик 7acbc3a9
показать весь комментарий11.12.2023 17:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
не забудьте задонатить..
Хм...... Зеленський Байдену: от бачите які вони неймовірно підлі істоти, знають же, що я в США, що у мене дуже важливі зустрічі і ось вони спеціально бють по моєму рідному місту, намагаються вивести мене з рівноваги, ті підлі істоти за тисячі уілометрів від нас, але тягнуть свої щупальці і сюди, от прямо в цей кабінет, чи можливе якесь примирення із тими породженнями пітьми? я вважав і вважаю, що раз нам випало воювати із імперією тисячолітнього зла, то відступати ми вже не маємо права... (треба зупинитись, а то під Зеленського можна цілу книгу палкої промови написати)