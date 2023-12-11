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Рашисти випустили ракету у бік Кривого Рогу, у місті лунають вибухи
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники випустили ракету, яка летить у бік Кривого Рогу.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
ЗМІ повідомляють про звуки вибухів.
Раніше у ПС заявили про повітряну тривогу у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, яка пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.
Там попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Топ коментарі
+4 Александр Зингельшухер
показати весь коментар11.12.2023 15:20
+2 Павло ШОвте
показати весь коментар11.12.2023 15:16
+1 Злой Пенсионер ad66c051
показати весь коментар11.12.2023 15:18
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Серьёзно : порой мне стыдно, что я ним одной крови,ей-Богу... Его президенство, если к чему и приведёт, то к росту антисемитизма в Украине.