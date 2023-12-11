Рашисти випустили ракету у бік Кривого Рогу, у місті лунають вибухи

Російські загарбники випустили ракету, яка летить у бік Кривого Рогу.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

ЗМІ повідомляють про звуки вибухів.

Раніше у ПС заявили про повітряну тривогу у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, яка пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Там попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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