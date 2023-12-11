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Рашисти випустили ракету у бік Кривого Рогу, у місті лунають вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,авіація

Російські загарбники випустили ракету, яка летить у бік Кривого Рогу.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

ЗМІ повідомляють про звуки вибухів.

Раніше у ПС заявили про повітряну тривогу у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, яка пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Там попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Читайте: Уламки збитої над Кривим Рогом ракети пошкодили приміщення підприємства

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Самое лучшее ПВО - это взять и при везти в Кривбасс назад папиков Боневтика Оманского. Такая система гораздо лучше С-400 и Пэтриота вместе взятых. Круче даже израильской Arrow Как только папа-прохвессор с пожизненной стипендией и мама Римма вернутся, обстрелы Кривбасса прекратятся сами собой. Всё ж договорено.

Серьёзно : порой мне стыдно, что я ним одной крови,ей-Богу... Его президенство, если к чему и приведёт, то к росту антисемитизма в Украине.
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11.12.2023 15:20
+2
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11.12.2023 15:16
+1
Кирдик падлюці,ппо молодці!
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11.12.2023 15:18
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Було гучно
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11.12.2023 14:58 Відповісти
Ракета ще летить в сторону Кривого Рогу, а в місті вже лунають вибухи. Це новина про диверсантів чи я чогось не зрозумів?
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11.12.2023 15:06 Відповісти
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11.12.2023 15:16 Відповісти
Тоді добре.
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11.12.2023 15:22 Відповісти
Потрібно Коваля з бруківкою поставити в якості ППО
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11.12.2023 15:06 Відповісти
Кирдик падлюці,ппо молодці!
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11.12.2023 15:18 Відповісти
Самое лучшее ПВО - это взять и при везти в Кривбасс назад папиков Боневтика Оманского. Такая система гораздо лучше С-400 и Пэтриота вместе взятых. Круче даже израильской Arrow Как только папа-прохвессор с пожизненной стипендией и мама Римма вернутся, обстрелы Кривбасса прекратятся сами собой. Всё ж договорено.

Серьёзно : порой мне стыдно, что я ним одной крови,ей-Богу... Его президенство, если к чему и приведёт, то к росту антисемитизма в Украине.
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11.12.2023 15:20 Відповісти
А чому ту тактичну авіацію не сбивають? Вони ж не калібри і не іскандери з великої відстані пускають?
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11.12.2023 15:50 Відповісти
Тому, що ті літаки дуже далеко від нашої ППО; не дістають їх.
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11.12.2023 17:31 Відповісти
Шо ж то за ракети які з тактичної авіації пускають? Я ж про це і запитую? Дійсно якщо ви спеціаліст у ПВО. Якщо так просто аматор діванний то краще не відповідайте.
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11.12.2023 17:35 Відповісти
Какие вам нужны специалисты? Регулярно уже полтора года Повітряні Сили ЗС України каждый раз уведомляют ракеты какого типа использовались при очередных ударах, в данном случае только, что сказали Х-59. Дальность у неё в разных модификациях разная, но в последнее время стреляю теми, что летят на 200-250 км. Поскольку дальнобойное ПВО ВСУ подтягивают к линии фронта крайне редко, то и с 50-70 км можно Х-59 бить с разных направлений на 150-200 км в глубину примерно.
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11.12.2023 17:41 Відповісти
Пишут что ракеты были пущены с самолетов тактической авиации.Но Су-24 это не тактическая а уже фронтовая авиация. Он так и называется фронтовой бомбардировщик. Поэтому и хочу разобраться чего ж это нового рашисты придумали?
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11.12.2023 20:11 Відповісти
 
 