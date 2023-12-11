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Кривий Ріг (811) ППО (1835) ракети (2815)

Над Криворізьким районом збито ворожу ракету

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Сьогодні вдень, 11 грудня, над Криворізьким районом Дніпропетровської області було збито ворожу ракету.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінус ракета - над Криворізьким районом. Її збили захисники з ПвК "Схід". Дякую", - зазначив він.

"Щодо вибуху, який чули під час повітряної тривоги. Все нормально. Дякуємо ППО!", - інформує у телеграм-каналі голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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За даними ПК "Схід", знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти випустили ракету у бік Кривого Рогу, у місті лунали вибухи.

Автор: Ірина Дашківська
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Самое лучшее ПВО - это взять и привезти в Кривбасс назад папиков Боневтика Оманского. Такая система гораздо лучше С-400 и Пэтриота вместе взятых. Круче даже израильской Arrow Как только папа-прохвессор с пожизненной стипендией и мама Римма вернутся, обстрелы Кривбасса прекратятся сами собой. Всё ж договорено.

Серьёзно : порой мне стыдно, что я с ним одной крови,ей-Богу... Его президентство, если к чему и приведёт, то к росту антисемитизма в Украине.
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11.12.2023 16:43 Відповісти
Мойша ти чому плачиш-ти пачіму абітаваную нізасчіщаїш?
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11.12.2023 17:18 Відповісти
Тарасику, ты беспросветный идиот ....
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11.12.2023 17:33 Відповісти
узкая мойша шо ніпустілі наабітовпную😷 паскулі-паскулі
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11.12.2023 18:35 Відповісти
Свиней вроде тебя сегодня выпустили из свинюшника? А, выродок?
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12.12.2023 16:11 Відповісти
 
 