В Украине в ближайшее время ожидаются изменения в мобилизации, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На следующем заседании Ставки будут рассмотрены новые инициативы по мобилизации в Украине.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
"Мы сейчас запускаем новую программу, мы уже несколько раз на заседаниях Ставки этот вопрос (о мобилизации – ред.) проговаривали. Я думаю, что в ближайшее время будут новые инициативы, в том числе законодательные, на этот счет", - отметил Данилов.
По словам секретаря СНБО, этот вопрос сейчас комплексно разрабатывается.
"Это и привлечение рекрутинговых компаний, и многие другие вещи. Я бы не хотел сейчас давать окончательный ответ, потому что, еще раз подчеркиваю, он сейчас в процессе. Единственное, что можно сказать, что на следующем заседании Ставки президент дал указание, чтобы это вопрос был окончательно подготовлен", - заметил Данилов.
Комментируя вопрос о том, хватит ли Украине людей, чтобы воевать дальше, Данилов подчеркнул, что в войне постоянно не будет хватать трех вещей.
"У вас не будет хватать времени, у вас не будет хватать оружия, и у вас не будет хватать людей", – констатировал он.
Пожалуйста, подождите...
хтось з часом змінився на патріота України,..
не могли/хотіл порозумнішати, поки не побомбили «братушки» - на жаль..
і буде для зе виборців нове щастя..
Зміни у об'ємах і якості військової допомоги від "партнерів" - хіба в сторону зменшення.
Зміни у мобілізації живої сили - ось це діло, тут треба постаратись на совість без всяких зволікань.
Приезжает и говорит:
- Помоги, рабби, куры дохнут.
- А ты повесь над курятником кружочек из бумаги, они и перестанут дохнуть.
Проходит неделя, вторая, все равно дохнут. Опять приезжает еврей к рабби.
- А ты повесь над курятником квадрат из бумаги, обязательно поможет. Проходит неделя, все куры померли.
Еврей приходит к рабби и говорит:
- Все куры сдохли, ничего не помогло...
- Жаль, а у меня еще столько хороших идей было!
@ua_alex_boy
В чём россияне в выигрыше в этой войне, так это в том, что они утилизируют свой самый отстойный слой общества, человеческие отбросы,преступников и маньяков, в Украине же на фронте гибнет цвет нации, лучший генофонд нашей страны и это рано или поздно даст свои результаты.
А він вже на Кіпрі типу а ми тут?
дай 2500-4000 тисячі євро, + податок щоб оплатила держава + пенсійний стаж для військових на рахунок банка якій буде гарантований НБУ, а тоді щось питай.
Є пенсіонери (мобілізаційного віку) які навчені користуватися зброєю, давали присягу, отримували-отримують з бюджету кошти, ось вони повинні були з перших годин і тримати передок, а не добровольці і люди якім засрали голову патріотизмом, за свої переконання потрібно ліквідовувати ворога а не померати.
Тому що спочатку влада пообіцяла військовим фіксованих 100 тис. Потім коли зрозуміла, що їм і Київу нічого не загрожує змінила умови і зарплата стала преміальна. За бойові виходи. Тому не має там 100 тисяч, бо є ротації, відпочинок і так далі.
як би ці "компанії" не стали гіршими за воєнкомів по беспределу
"рекрутинг.." який в чорта рекрутинг... не хочу просто далі коментувати, бо то провалля..
Відосопаблішер повинен розігнати певних людей, тоді може бути предметна зміна ситуації...
За виродка я не голосував, я цукерки люблю.
Шоколадні...
Шановне паньство, а скажіть мені, старому селюку, ну чому наші діти мають гинути за пройоб зеленого ідіота?
Його ж дорослі люди попереджали шо війна буде.
Але ж Оман.
********* Оман...Туман в голові у найвеличнішого.
Воно пропустило кацапів аж до Києва, до Запоріжжя, Харків, Чернігів, Херсон...
Як тепер їх вибити звідти? Як?
Розумію, воювати треба. Але питання-чим, де ж та зброя?
Ленд ліз накрився зеленим тазом, бо тварюки мародерили по чорному.
Найкращі з нас пішли в небуття ше з початку вторгнення.
В нас в селі остались старикі і інваліди, і ті шообмежено придатні. Та й то мабуть і їх заберуть.
А мусоров не чіпають, прокурорські жирують, судді, армія держслужбовців і іншої ******* відсиджується в тилу...
Ну все як треба...
щось я бігуса не пригадую про весілля гучні (гучніші) як у арабських принців
Н. Бонапарт.
https://www.theguardian.com/uk/2008/feb/28/military.afghanistan