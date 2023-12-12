В Украине в ближайшее время ожидаются изменения в мобилизации, - Данилов

На следующем заседании Ставки будут рассмотрены новые инициативы по мобилизации в Украине.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас запускаем новую программу, мы уже несколько раз на заседаниях Ставки этот вопрос (о мобилизации – ред.) проговаривали. Я думаю, что в ближайшее время будут новые инициативы, в том числе законодательные, на этот счет", - отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, этот вопрос сейчас комплексно разрабатывается.

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"Это и привлечение рекрутинговых компаний, и многие другие вещи. Я бы не хотел сейчас давать окончательный ответ, потому что, еще раз подчеркиваю, он сейчас в процессе. Единственное, что можно сказать, что на следующем заседании Ставки президент дал указание, чтобы это вопрос был окончательно подготовлен", - заметил Данилов.

Комментируя вопрос о том, хватит ли Украине людей, чтобы воевать дальше, Данилов подчеркнул, что в войне постоянно не будет хватать трех вещей.

"У вас не будет хватать времени, у вас не будет хватать оружия, и у вас не будет хватать людей", – констатировал он.

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