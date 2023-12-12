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Новости Война в Украине мобилизации
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В Украине в ближайшее время ожидаются изменения в мобилизации, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація,тцк

На следующем заседании Ставки будут рассмотрены новые инициативы по мобилизации в Украине.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас запускаем новую программу, мы уже несколько раз на заседаниях Ставки этот вопрос (о мобилизации – ред.) проговаривали. Я думаю, что в ближайшее время будут новые инициативы, в том числе законодательные, на этот счет", - отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, этот вопрос сейчас комплексно разрабатывается.

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"Это и привлечение рекрутинговых компаний, и многие другие вещи. Я бы не хотел сейчас давать окончательный ответ, потому что, еще раз подчеркиваю, он сейчас в процессе. Единственное, что можно сказать, что на следующем заседании Ставки президент дал указание, чтобы это вопрос был окончательно подготовлен", - заметил Данилов.

Комментируя вопрос о том, хватит ли Украине людей, чтобы воевать дальше, Данилов подчеркнул, что в войне постоянно не будет хватать трех вещей.

"У вас не будет хватать времени, у вас не будет хватать оружия, и у вас не будет хватать людей", – констатировал он.

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Топ комментарии
+60
Невже, твій син піде воювати?...
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12.12.2023 16:15
+28
атвєт ось :

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12.12.2023 16:39
+24
Нічого позитивного і конструктивного від цих мутних типків вже не чекаю...
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12.12.2023 16:15
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кацапи тебе мобілізують по правильному, уйобок. у них структура государствена. )))
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12.12.2023 16:41 Ответить
Соси зелений виродок причмокуючи - в країні рабів ти такий же раб як і кацапи 😁
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12.12.2023 16:58 Ответить
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12.12.2023 16:34 Ответить
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12.12.2023 16:40 Ответить
Справедливо буде цю особу та її личинку не випускати з країни, бо "голосовалі оні", а віддуватись має хтось інший.
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12.12.2023 17:46 Ответить
То питання для чого воювати, якщо не вистачає людей, зброї, часу? Зе- бобіки довели країну до ручки. Повинні міняти все кардинально, всі мають бути рівні від простих людей до суддів , прокурорів та депутатів, кожного другого слугу на передову , то зразу і лад буде!
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12.12.2023 16:36 Ответить
Зебобик .довели страну до ручки...хорошо, согласен. А кто же тех зебобик выбрал в 2019 году, аж 3 раза?
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12.12.2023 16:40 Ответить
Люди, які голосували по-приколу. Вони і зараз рвуть на собі шкуру за Зе!
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12.12.2023 17:24 Ответить
Краще питай хто що виборов на майдані 2014, з якого все це почалось.
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12.12.2023 20:30 Ответить
Їх вибрали різні люди.в тому числі і військові,на жаль.
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13.12.2023 11:17 Ответить
тих зе бобіків - 73%
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12.12.2023 16:49 Ответить
Я б хотів би уточнити, що 73 відсотки від тих хто прийшов на вибори. А взагалі від усіх хто міг голосувати то цифра скромніше, близько 49 відсотків.
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12.12.2023 16:56 Ответить
так, це 73% дорослого населення, що могли голосувати станом на 2019 рік..
хтось з часом змінився на патріота України,..
не могли/хотіл порозумнішати, поки не побомбили «братушки» - на жаль..
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12.12.2023 17:03 Ответить
Ні,це 73% тих хто прийшов на вибори.Тобто десь 48% тих, хто мав право голосу.
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13.12.2023 00:18 Ответить
Что, и Лысого с США мобилизуют? И Абристович с краденым гранатомётом поедет в Авдеевку?
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12.12.2023 16:38 Ответить
кандидат на президента абристович наобіцяє відміну мобілізації та швидке збагачення..
і буде для зе виборців нове щастя..
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12.12.2023 16:48 Ответить
Зміни у виробництві власної зброї - не на часі.
Зміни у об'ємах і якості військової допомоги від "партнерів" - хіба в сторону зменшення.
Зміни у мобілізації живої сили - ось це діло, тут треба постаратись на совість без всяких зволікань.
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12.12.2023 16:41 Ответить
У еврея дохнут куры не по дням, а по часам. Расстроился еврей и решил ехать к рабби в синагогу.
Приезжает и говорит:
- Помоги, рабби, куры дохнут.
- А ты повесь над курятником кружочек из бумаги, они и перестанут дохнуть.
Проходит неделя, вторая, все равно дохнут. Опять приезжает еврей к рабби.
- А ты повесь над курятником квадрат из бумаги, обязательно поможет. Проходит неделя, все куры померли.
Еврей приходит к рабби и говорит:
- Все куры сдохли, ничего не помогло...
- Жаль, а у меня еще столько хороших идей было!
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12.12.2023 16:52 Ответить
мєнтів і прокурорів будуть мобілізовувати чи тільки трактористів?
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12.12.2023 16:55 Ответить
Це риторичне запитання ...
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12.12.2023 17:06 Ответить
трактористи не будуть мобілізовати мєнтів та прокурорів..
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12.12.2023 17:12 Ответить
Пошерстите списки бронированных,только из податковой можно сформировать дивизию молодых и смелых,заодно в тылу станет меньше хабарников.
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12.12.2023 17:06 Ответить
Там вже безумна запрошує або жінок воювати, або чоловіків народжувати. Де вони набрали таких їбаньків))))
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12.12.2023 17:14 Ответить
Ще ' четверте - в зелених завжди не вистачає мізків
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12.12.2023 17:30 Ответить
Рекрутинг там для отмазки, тіпа хотіли - нате. А будуть всіх масово хапати, крутити. От тільки хочеться спитати: часто кажуть: ті хто воюють, ті не раби. А як назвати тих, кого скрутили на вулиці, насильно кинули в окопи, на міни - вони раби чи ні?
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12.12.2023 17:33 Ответить
Видел как один тихо шептал на камеру телефона, а другой лежал рядом побитый. Так вот это были глаза настоящего раба.
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12.12.2023 17:51 Ответить
200 відсотків ! По перше за чуба притягнули принижуючи людську гідність, по друге ця політика рєзнікових-корупціонерів при владі не мотивує захищати майно цих рєбяток...
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12.12.2023 20:56 Ответить
Невже і своїх з РНБОУ радників, помічників, консультантів, та їх рідних і близьких, залучать до Захисту України! Чи Україна, не Ізраїль!! Свій, до свого, по своє!
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12.12.2023 17:33 Ответить
Сподіваюсь, ви туди 400 тис з силовиків, прокурорів і суддів записали вже?
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12.12.2023 17:34 Ответить
Зе ніколи ці того не зробить. Щоб не втратити лояльність силових структур. На випадок внутрішньої нестабільністі.
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12.12.2023 18:27 Ответить
Невже батальон монако призовуть таки?
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12.12.2023 17:46 Ответить
Аlexboy

@ua_alex_boy

В чём россияне в выигрыше в этой войне, так это в том, что они утилизируют свой самый отстойный слой общества, человеческие отбросы,преступников и маньяков, в Украине же на фронте гибнет цвет нации, лучший генофонд нашей страны и это рано или поздно даст свои результаты.
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12.12.2023 18:02 Ответить
В смислі 'у вас..'???
А він вже на Кіпрі типу а ми тут?
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12.12.2023 18:03 Ответить
От скоро і настане бамбас місцевим ухилянтам.
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12.12.2023 18:17 Ответить
За залучення рекрутингоих компаній прийдеться платити, влада придумаланову схему дерибану бюджетних коштів.
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12.12.2023 18:26 Ответить
Країні не вистачає критично піхоти та штурмовиків. Весь цей рекрутинг маячня. Підписуєш документи і будеш воювати там де скаже командир, звільняти посадки. Замість того, щоб хлопцям добавити зарплатні і гарантувати соціальний захист на випадок інвалідності та гарантувати лікування за рахунок держави.
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12.12.2023 18:30 Ответить
Якщо тобі до 100 тисяч грн на місяць добавлять 20 тисяч, ти підеш воювати на передок?
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12.12.2023 19:26 Ответить
Якщо буде оплата фронтовикам умовно 200 тисяч на місяць - то з'явиться ще немало добровольців, та й мобілізовані будуть більш охоче йти до війська... Все ж таки є достатньо людей, яким дуже потрібні гроші - для кредитів, для утримання сім'ї і т.д.
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12.12.2023 19:46 Ответить
Не з'явиться. Дурні, як і пасіонарії вже закінчуються.
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13.12.2023 00:27 Ответить
Навіщо ви маніпулюєте цифрами, не потрібно 100-200 тисяч гривень,
дай 2500-4000 тисячі євро, + податок щоб оплатила держава + пенсійний стаж для військових на рахунок банка якій буде гарантований НБУ, а тоді щось питай.
Є пенсіонери (мобілізаційного віку) які навчені користуватися зброєю, давали присягу, отримували-отримують з бюджету кошти, ось вони повинні були з перших годин і тримати передок, а не добровольці і люди якім засрали голову патріотизмом, за свої переконання потрібно ліквідовувати ворога а не померати.
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12.12.2023 20:19 Ответить
Я так думаю,що без грошей ви згодні лизати дупу буряту і кацапу? Бог вам в поміч.
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12.12.2023 21:14 Ответить
Ти собі залиш свого бога та данілова, а лизати дупу кучці політиків-військових які готувалися до шашликів замість війни це тупість, думати головою це якась діч?
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12.12.2023 21:32 Ответить
Ви взагалі не в курсі, що 100 тис це не фіксована зарплата? 100 тис. щоб заробити це треба з окопу на нулі місяць не вилазити.
Тому що спочатку влада пообіцяла військовим фіксованих 100 тис. Потім коли зрозуміла, що їм і Київу нічого не загрожує змінила умови і зарплата стала преміальна. За бойові виходи. Тому не має там 100 тисяч, бо є ротації, відпочинок і так далі.
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13.12.2023 00:27 Ответить
Саме так.
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13.12.2023 11:21 Ответить
Вибачте, навiщо стiльки штурмовикiв? Ви при своэму розумI? Який нах штурм? Про що мова? Телемарафон не дивiться, з хлопцями з окопiв поспiлкуйтесь! Дебiли! Хоча б те що э утримати ((((
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12.12.2023 18:53 Ответить
рекрутингові компанії? угу.
як би ці "компанії" не стали гіршими за воєнкомів по беспределу
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12.12.2023 20:15 Ответить
Куй железо пока горячо....
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13.12.2023 07:25 Ответить
Читаю західні медіа, потім читаю заяви наших політиків і складається враження, що вони тут запланували воювати роками. Тільки якщо на полі бою результатів не має, то і той хто оплачує цю війну, тобто Захід та США, будуть мати сумніви у такому ж рівні підтримки. У США і так вже фактично йдуть торги, а Європа повноцінно їх замінити не зможе у випадку чогось. Умеров знову якісь заяви в стилі Буданова видає, в той же час запитуєш, що на фронт, і м'яко кажучи ситуація там важка. Влада живе у свої реальності, просто лозунги та популізм уже давно мали закінчитися.
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12.12.2023 20:25 Ответить
Данілов... Ми смєло в бой пойдєм ( но только с Вамі) і крак одін умрьом ( звичайно з Вами )))
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12.12.2023 20:44 Ответить
Таке враження, що Данілов навчається з роzійських пабліків..
"рекрутинг.." який в чорта рекрутинг... не хочу просто далі коментувати, бо то провалля..
Відосопаблішер повинен розігнати певних людей, тоді може бути предметна зміна ситуації...
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12.12.2023 20:56 Ответить
Чому високопосадовці не прозвітують де їхні близьки вооють? Чому президент не вибачився,чому тікав від призиву в ЗСУ в 2014--2015 роках7 Це не тільки аморальнодля влади,а і не дає їм права займати високі посади.
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12.12.2023 21:10 Ответить
виписування повісток перетворюється на помсту На Львівщині працівники ТЦК з погрозами виписали повістку священнику
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12.12.2023 22:01 Ответить
Першими мали б піти ті хто про*в початок війни. Коли Муженко, Полторак казали ще в 18-му що росія закінчила формування бтг для нападу пів країни сиділо ржало як коні в коментарях під новинами, з майбутнім президентом разом. а то путін нападєт, бла-бла-бла. а потім х* забили на оборонку. А тепер ти йди і підставляй свою дупу.
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12.12.2023 23:56 Ответить
До того ж певен що в армії як і всюди, немає кумів і грошей? засунуть в саму дупу з практично 100% летальністю. Поки який небудь брат Єрмака, "снайпер ЗСУ", відсидівся в кабінеті Буданова весь час і отримав корочки, за свідченнями.
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13.12.2023 00:03 Ответить
Хмм...
За виродка я не голосував, я цукерки люблю.
Шоколадні...
Шановне паньство, а скажіть мені, старому селюку, ну чому наші діти мають гинути за пройоб зеленого ідіота?
Його ж дорослі люди попереджали шо війна буде.
Але ж Оман.
********* Оман...Туман в голові у найвеличнішого.
Воно пропустило кацапів аж до Києва, до Запоріжжя, Харків, Чернігів, Херсон...
Як тепер їх вибити звідти? Як?
Розумію, воювати треба. Але питання-чим, де ж та зброя?
Ленд ліз накрився зеленим тазом, бо тварюки мародерили по чорному.
Найкращі з нас пішли в небуття ше з початку вторгнення.
В нас в селі остались старикі і інваліди, і ті шообмежено придатні. Та й то мабуть і їх заберуть.
А мусоров не чіпають, прокурорські жирують, судді, армія держслужбовців і іншої ******* відсиджується в тилу...
Ну все як треба...
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13.12.2023 00:06 Ответить
а розповідали що прокуратура за пороха-луценка була корумпована..
щось я бігуса не пригадую про весілля гучні (гучніші) як у арабських принців
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13.12.2023 19:20 Ответить
"Для війни мені потрібні три речі: гроші, гроші і гроші".
Н. Бонапарт.
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13.12.2023 01:23 Ответить
Чтобы уверенно оборонятся нужно 120 тысяч в год набирать, из 12 миллионов пригодных к службе... Один процент, одного из сотни, в год... вот и вся мегазадача. Но ситуацию довели до того, что и это выполнить не в состоянии.
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13.12.2023 06:09 Ответить
the only way


https://www.theguardian.com/uk/2008/feb/28/military.afghanistan
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13.12.2023 06:45 Ответить
ЧТО РАЗРЕШИТЕ ГРАЖДАНСКИМ ИМЕТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ !?) НУ ЕСЛИ, ТО МЫ САМИ...)))
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13.12.2023 07:54 Ответить
НАРОД ЕСТЬ ЗАКОН !!!
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13.12.2023 07:55 Ответить
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