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Между "Теремками" и "Демеевской" запускают "челночное" движение поездов, - КГГА. РАСПИСАНИЕ

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

метро,метрополітен

С 13 декабря между станциями метро "Теремки" - "Демеевская" заработает "челночное" движение поездов. Каждым из двух путей на этом участке будет курсировать поезд с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера или "челноком").

Об этом сообщили в КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Пассажиров призвали внимательно слушать объявления дежурных на станции, информирующих о направлении движения поезда непосредственно на платформе.

"Работники метрополитена могут регулировать проход пассажиров на станции во избежание скоплений людей на платформах", - отметили в КГГА.

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На станциях при этом разместят навигационные материалы с режимом работы синей ветки метро, а также график "челночного" движения поездов.

В КГГА напомнили, что все подземные станции продолжают работать круглосуточно в режиме укрытия.

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Между Теремками и Демеевской запускают челночное движение поездов, - КГГА 01Между Теремками и Демеевской запускают челночное движение поездов, - КГГА 02Между Теремками и Демеевской запускают челночное движение поездов, - КГГА 03Между Теремками и Демеевской запускают челночное движение поездов, - КГГА 04Между Теремками и Демеевской запускают челночное движение поездов, - КГГА 05Между Теремками и Демеевской запускают челночное движение поездов, - КГГА 06

Между Теремками и Демеевской запускают челночное движение поездов, - КГГА 07

Напомним, 8 декабря Киевская городская государственная администрация сообщила о закрытии станций метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки". Они не будут работать в течение шести месяцев - там будет продолжаться ремонт из-за новых трещин и попадания воды в тоннели.

В связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).

По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в связи с ситуацией в метрополитене внедрены изменения в организации дорожного движения в ряде дорог Киева.
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Ось і славно!
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13.12.2023 09:15 Ответить
а я думав човники з веслами запустять
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13.12.2023 09:15 Ответить
скільки коштує, цей атракціон?
я повинен заплатити 8 грн, доїхати до либідської, вийти, заплатити 8 грн у дублюючий транспорт, вийти, зайти у метро деміївська, заплатити 8 грн?
ото пенсам развлєкуха у час пік. поштовхатися з киянами та гостями столиці.
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13.12.2023 09:16 Ответить
Давно казав, що пенсам треба лишити безкоштовний проїзд у транспорті, але лише не в години пік...
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13.12.2023 09:24 Ответить
Це львів для пенсів... слава богу що не зробили метро.
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13.12.2023 10:30 Ответить
Так не треба для цього їхати до Львова ,достатньо поїхати на київську Троєщину,там теж немає метро ,і навряд чи коли буде .
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13.12.2023 17:17 Ответить
А шампанське розносити будуть ?
Ну це ж шаттл, як у Америці ....
Навіть крутіше.
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13.12.2023 10:09 Ответить
 
 