Ракетная атака на Киев: в Днепровском районе изменили движение транспорта

На Воскресенский проспект в Днепровском районе Киева изменили движение троллейбусов и автобусов из-за повреждения контактной сети после ночной атаки россиян.

Об этом сообщает в КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что аварийные бригады уже восстанавливают поврежденную контактную сеть.

Движение троллейбуса № 29-Д организовали от железнодорожной станции "Зенит" до просп. Воскресенского (до ул. Сулеймана Стальского).

Троллейбусный маршрут № 50-Ккурсирует по участкам от ул. Милославской до просп. Воскресенского (до ул. Сулеймана Стальского) и от ул. Милославской в ст. м. "Лукьяновская" (по маршруту троллейбуса №31).

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Движение автобусов №№ 44, 46 организовали через просп. Алишера Навои, ул. Остафия Дашкевича и ул. Петра Запорожца.

Напомним, в ночь на 13 декабря россияне ударили по Киеву С-400 и "Искандерами". В результате атаки более 50 пострадавших, повреждено больницу, жилые дома.