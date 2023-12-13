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Градостроительная реформа угрожает сохранению объектов культурного наследия, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

забудова

Скандальный законопроект №5655 о градостроительной реформе и его "клоне" в виде постановления Кабмина не только создают многомиллиардные коррупционные риски для послевоенного восстановления, но и угрожают сохранению культурного наследия.

Об этом пишет Зеркало недели, передает Цензор.НЕТ.

Культурное наследие — это не только памятники, но и все остальное, что составляет культурную ценность, вроде традиционного характера среды с ее исторической застройкой. Чтобы застройщики что-то построили, раньше нужно было брать разрешения в соответствующих органах, которые после проверки, не нанесет ли строительство вред, выдавали разрешение или нет.

Все начало меняться в 2011 году, когда появился Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности". Он снизил роль таких органов.

"Законопроект №5655 вообще упрощает такие правила для застройщиков. По сути, им выдают индульгенцию. Делать можно что угодно, правда, есть небольшие штрафы. Но для большого строительства это всегда посильные средства: платишь - и никто тебе ничего не останавливает", - отмечают журналисты.

В Министерстве культуры ZN.UA подчеркнули, что не поддерживали градостроительную "реформу" с самого начала и вот почему:

"При подготовке проекта не были проведены консультации со специалистами в сфере охраны культурного наследия, а реставрация памятников приравнивалась к сфере строительства. Также этим законом полностью менялась система принятия решений в сфере охраны культурного наследия и безапелляционно выдвигалось требование внести соответствующие изменения в Закон "Об охране культурного наследия". То есть градостроительное законодательство заменило бы собой законодательные нормы по охране культурного наследия", — объясняет начальник управления разрешительно-согласительной документации профильного министерства Наталия Войцещук.

Замечания к тексту законодательной инициативы от Минкульта, как и предложение создать рабочую группу, чтобы доработать законопроект, по сути проигнорировали. И теперь МКИП подчеркивает, что видит попытки реализовать задуманное "реформой" со стороны нового Министерства инфраструктуры, которое возглавляет вице-премьер Александр Кубраков.

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На самом деле для того, чтобы можно было защитить культурное наследие, надо понимать, в каких оно пределах. И вот здесь у нас положение катастрофическое. Например, государство до сих пор не разработало даже режимы использования буферной зоны объекта всемирного наследия "Исторический центр Львова". Такая же ситуация и в Киеве, где весь центр является памятниками археологии — город Ярослава, город Владимира. Это все числится как земли коммунальной собственности, и горсовет может их раздавать.

Такие границы и памятники нужно было бы занести в электронную систему — они должны были быть в Государственном земельном кадастре. Тогда можно было бы легко автоматизировать проверку законности строительства. И это надо было сделать до 1 января 2023 года согласно переходным положениям одной из предыдущих реформ — закона №1423-IX о дерегуляции земельных отношений. Но правительство с этим не справилось — всех объектов здесь до сих пор нет, хотя уже конец года. Дело в том, что для того чтобы это выполнить, нужно очень серьезное финансирование, а его должна была бы согласовать Верховная Рада. Речь может идти даже о нескольких миллиардах гривен, потому что это, кроме прочего, разработка сотен тысяч проектов землеустройства и геодезические измерения каждого здания-памятника. 

Но проблемы будут не только с культурным наследием. То же касается объектов природно-заповедного фонда. Например, чтобы реализовать президентский указ о расширении нацпарка "Голосеевский" за счет Беличанского леса, понадобилось семь лет. Только после того как государство выделило на конкретный объект деньги и активисты контролировали каждый шаг вынесения границы в натуру, этот объект появился на кадастровой карте. А объектов природно-заповедного фонда, как и объектов культурного наследия, которых нет в электронной системе, очень много и для выдачи разрешений они невидимы.

Проблемы есть не только с земельными участками, но и со зданиями уже под охраной. Например, в Киеве есть Музей выдающихся деятелей. Его, конечно, не будут трогать, но охранная зона этого памятника не вынесена в опорный план. И вот застройщик получил разрешение возводить рядом свою постройку, и это угрожает существованию музея — сооружение древнее, есть угроза подтопления грунтовых вод и стены могут не выдержать.

Если мы говорим о земле, ценной не только для киевлян, а и для всего государства, то такая, как улицы Киевской Руси на Почтовой, будут просто землей коммунальной собственности. И поэтому застройщики смогут сравнительно легко получать ее под застройку. Так ГЗК "будет нарезать" участки с объектами археологии как обычные земли. И в такие моменты государственные интересы должна была бы защищать прокуратура. Но если застройщик успеет выкопать и убрать пласт почвы, где могут быть, например, археологические находки, тогда для правоохранителей вообще нет объекта для защиты. Здесь уже придется просто открывать уголовное производство и выяснять, кто должен был и не успел внести информацию в электронную систему. И ситуацию с сохранением культурного наследия уже не исправить.

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Несмотря на это, Единая государственная электронная система в сфере строительства, которая является одним из предметов гордости вице-премьера Михаила Федорова, должна автоматически блокировать даже попытки получить разрешение с нарушением памятникоохранных требований. Но не блокирует, потому что ей негде эти памятникоохранные требования посмотреть. Поэтому роль "компьютера, который не берет взяток", в ручном режиме исполняют чиновники.

"Реформа", которую год назад поддержали законодатели, банально отменяет эту предусмотренную сейчас законодательством возможность компьютера автоматически блокировать выдачу разрешения в случае нарушений требований законодательства. А чтобы чиновники не брали взятки, это право от них передают экспертам, которых выбирает сам застройщик. Вместе с тем автоматические проверки законности остаются, но именно проверки, а не принятие решения. Компьютер выявляет нарушение, а потом нанятый застройщиком эксперт в ручном режиме дает вывод, почему компьютер неправ. Дальше все просто: компьютер "автоматически" регистрирует право на строительство, в котором сам и обнаружил нарушение.

Застройщику облегчают не только условия получения разрешения на строительство. Сейчас, если по коррупционной схеме получено разрешение на незаконное строительство, достаточно во время проверки установить факт нарушений — и дальше можно его отменять. Согласно проекту Шуляк, новое право на строительство — это индульгенция на нарушение законодательства. Отменить его можно, только если сам застройщик нарушит утвержденный проект", - пишет Зеркало недели.

Как отмечают журналисты, вместо остановки незаконного строительства, в законопроекте №5655 решили просто штрафовать проектанта и экспертов. И здесь важно напомнить, что первым требованием в замечаниях НАПК было именно предусмотреть возможность аннулировать разрешение на незаконное строительство в случае выявления нарушений. Но ее не выполнили, хотя и глава НАПК, и главный автор законопроекта обещали, что все будет учтено.

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"Сам факт введения принципа молчаливого согласия, когда в случае отсутствия согласований или возражений проектная документация на объектах культурного наследия считается согласованной, — это преступление, с учетом существующей ситуации в сфере. А рассматривая весь механизм получения разрешений, который предлагает 5655, и фактическую невозможность остановить незаконное строительство, понимаешь, что при таких законах мы рискуем остаться без объектов культурного наследия вообще. И разрушат его не российские ракеты, а наши застройщики вместе с такими законотворцами. Нам нужны здравые правила и разумные предохранители в системе охраны культурного наследия, которые будут учитывать наши очень ограниченные ресурсы. И здесь вся надежда на новый Градостроительный кодекс", — подчеркивает заместитель главы Архитектурной палаты Украины Анна Кирий.

Сейчас в Комитете по вопросам государственного строительства и местного самоуправления продолжается работа над Градостроительным кодексом. Трудится рабочая группа. Глава этой группы — народный депутат Анна Бондарь ("Слуга народа") - сообщила, что вопрос сохранения культурного наследия будет нарабатывать отдельная подгруппа, поскольку этот вопрос нуждается в тщательном изучении. Один из ключевых вопросов, который должны обработать законотворцы, касается электронной системы, куда сначала нужно внести все ограничения и только потом выдавать разрешения. И необязательно делать это сразу для всех объектов по всей стране — можно сначала в одной, потом в другой области и так охватывать всю территорию страны. Ведь объемы действительно колоссальные и на это нужны немалые бюджеты.
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Топ комментарии
+4
Плісянява та її хазяї не планують тут жити, тому їх не цікавить українська культурна спадщина. Їм, як і оточенню *****, до вподоби європейська, в на неї бабло потрібне.
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13.12.2023 19:58
+3
Випускники Трускавця багато напишуть
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13.12.2023 19:26
+1
поки вся увага до війни , корупціонери так і постійно хочуть якусь херню пропихнути
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14.12.2023 00:07
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Випускники Трускавця багато напишуть
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13.12.2023 19:26 Ответить
Містобудівна реформа загрожує збереженню об'єктів культурної спадщини

А діджіталізація загрожує збереженню виду людина розумна, але ніхто не панікує, а чому?
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13.12.2023 19:27 Ответить
Це ви по недомислу, чи намагаєтесь маніпулювати? Бо те, що ви видали, це як порівняти хрін з пальцем.
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13.12.2023 20:02 Ответить
Я намагаюсь маніпулювати)) ткнути носом в абсурдність, допустимо, що цифрове рабство то ще не скоро, але війна то вже давно, на цьому фоні, коли злітають голови з плеч, говорити про зачіски... хіба то не абсурд? якщо ні, допустимо для вас ні, то пишіть чому, цікаво буде почитати.
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13.12.2023 20:14 Ответить
Плісянява та її хазяї не планують тут жити, тому їх не цікавить українська культурна спадщина. Їм, як і оточенню *****, до вподоби європейська, в на неї бабло потрібне.
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13.12.2023 19:58 Ответить
Пример от СБУ, налоговой Гетьманцева и ОП как нужно работать и крышевать прихвостней Януковича и схемы в крупных столичных застройщиках. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов. А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й
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13.12.2023 20:25 Ответить
Культурна спадщина...
Для ******** панів - це "********". Головне - свої (лише свої!) інтереси, статки і т. і.
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13.12.2023 20:59 Ответить
Не бздо! До післявоєнної відбудови ми не доживемо в принципі.
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13.12.2023 22:27 Ответить
поки вся увага до війни , корупціонери так і постійно хочуть якусь херню пропихнути
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14.12.2023 00:07 Ответить
Зеленим риго- зайдам потрібно лиш прибарахлитись і вивести все в офшори та лондонську нерухомість.
Їм непотрібна архітектурна і історична спадщина, вони в Європі подивляться
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14.12.2023 03:19 Ответить
НА углу, соседнем с углом Крещатика и Прорезной стоит центральный гастроном, который поджигали уже три раза, а он всё не падает!
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14.12.2023 11:07 Ответить
 
 