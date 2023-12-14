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Новости За рубежом
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Белый дом продолжает побуждать Конгресс принять пакет помощи Украине, - Кирби

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

джон,кірбі

Администрация США и лично президент Байден прилагают дальнейшие усилия, чтобы побудить Конгресс прийти к компромиссу и принять дополнительное финансирование на нужды национальной безопасности США, в том числе, с поддержкой Украины.

Об этом заявил на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не буду говорить о том, что мы делаем, о том, чего вы не видите в СМИ, но наша команда продолжает очень и очень тесно сотрудничать с членами Конгресса от обеих партий, пока они ведут эти переговоры. И мы посмотрим, как это будет развиваться ", – заявил он.

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Представитель Белого дома подчеркнул, что администрация призывает законодателей принять запрос на дополнительное финансирование потребностей национальной обороны, содержащий, в том числе, поддержку Украины и Израиля.

"Вы видели, что мы вчера объявили об очередном пакете помощи для Украины в сфере безопасности. До конца года осталось не так много дней, поэтому не так уж много возможностей, чтобы обеспечить оборонную помощь Украине", - отметил Кирби.

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Он подчеркнул, что президент Байден лично продолжает побуждать законодателей действовать по этому вопросу. По его словам, администрация готова участвовать в "добросовестных переговорах" и идти на компромиссы. Однако, продолжил он, это должны делать обе стороны, чтобы продвигаться вперед.

"Президент очень много работает. Вся команда прилагает тяжелые усилия", - добавил представитель Белого дома.
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Таня Бойко
@Ukraine_2021
Відкрите декларування.

Старший детектив НАБУ Лайма Горбенко (Оберемок) за 2 роки отримала в подарунок майже 5 млн грн від чоловіка, тестя та батька, купила з автосалону новий позашляховик PORSCHE CAYENNE за 4,4 млн грн і
2 квартири в Києві і Львові по 4 млн грн кожна.

І скільки таких у нас в країні ?
Якщо їх потрусити, то можна дофіга зброї закупити і не клянчити.
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14.12.2023 09:02 Ответить
У Байдена є право Президента виділити кошти безпосередньо з бюджету Пентагону.
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14.12.2023 10:00 Ответить
 
 