Палата представителей США одобрила начало расследования относительно импичмента Байдена

Палата представителей Конгресса США одобрила официальное разрешение на проведение расследования относительно импичмента президента Джо Байдена. Авторы этой инициативы – республиканцы – не смогли найти доказательства правонарушений со стороны президента США, но теперь смогут во время избирательной кампании обвинять его в коррупции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

За начало расследования в Палате представителей, контролируемой республиканцами, проголосовал 221 конгрессмен. Против высказались 212.

Расследование должно дать ответ на вопрос о том, получал ли Джо Байден неправомерную выгоду от иностранных деловых операций своего сына Хантера Байдена.

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Республиканцы утверждают, что Джо Байден и его семья извлекали выгоду от своих действий, когда он был вице-президентом президента Барака Обамы с 2009 по 2017 год. И они сосредоточили внимание на деловых предприятиях его сына в Украине и Китае в течение этого периода.

Республиканцы нашли доказательства того, что младший Байден заставил клиентов поверить, что он может обеспечить доступ в офис вице-президента. Однако они не предоставили доказательств того, что Байден совершал какие-либо официальные действия для помощи этим предприятиям или получал от них финансовую выгоду.

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Белый дом отверг расследование как неподтвержденное фактами и политически мотивированное.

Reuters отмечает, что расследование вряд ли приведет к отставке Байдена. Ведь даже если Палата представителей примет начало самой процедуры импичмента, выдвинутые обвинения должен двумя третями голосов поддержать Сенат. А это практически невозможно, ведь демократов в Сенате больше, чем республиканцев.

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Впрочем, разрешение на расследование позволит сторонникам Трампа обвинять Байдена в коррупции во время предвыборной кампании 2024 года. Также расследование может предоставить республиканцам больше законных полномочий, чтобы вынудить администрацию Байдена сотрудничать. Но может помочь противостоять обвинениям со стороны демократов, утверждающих, что расследованию не хватает легитимности.

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Бывшему президенту Дональду Трампу Палата представителей дважды объявляла импичмент, но Сенат его оправдал. Теперь в ходе четырех судебных дел ему предъявлены обвинения, в том числе за попытку отмены результатов выборов 2020 года, которые выиграл Байден. По опросам, Трамп лидирует среди республиканцев, желающих соревноваться за президентство на выборах 2024 года.