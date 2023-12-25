В Москве снова заочно арестовали главу ГУР Минобороны Буданова

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте главы Главного управления разведки министерства обороны Украины, генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Его обвинили по двум эпизодам: теракт группой лиц со значительными убытками и еще один теракт группой лиц.

"Буданова обвинили в теракте со значительными убытками, совершенном группой лиц, и еще одном теракте, совершенном группой лиц. Такие статьи в октябре перечислял Следственный комитет, обвиняя главу украинской разведки в причастности к атакам беспилотников. Арест в Басманном суде территориально относится именно к делам, которые ведет Главное следственное управление СК", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в апреле этого года Лефортовский районный суд Москвы уже заочно арестовывал начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Тогда его обвиняли в деле о взрыве на Крымском мосту.

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