В Москве снова заочно арестовали главу ГУР Минобороны Буданова
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Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте главы Главного управления разведки министерства обороны Украины, генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Его обвинили по двум эпизодам: теракт группой лиц со значительными убытками и еще один теракт группой лиц.
"Буданова обвинили в теракте со значительными убытками, совершенном группой лиц, и еще одном теракте, совершенном группой лиц. Такие статьи в октябре перечислял Следственный комитет, обвиняя главу украинской разведки в причастности к атакам беспилотников. Арест в Басманном суде территориально относится именно к делам, которые ведет Главное следственное управление СК", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в апреле этого года Лефортовский районный суд Москвы уже заочно арестовывал начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Тогда его обвиняли в деле о взрыве на Крымском мосту.
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- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут убить!
Тепер от знову
Чому не заарештований?!
А как харашо начиналось: ДЖЕНЕРАЛь, квазимодоус,
бл....
Тут ні Вангою, ні будангою бути не треба
КРЕМЛЬ БЕРЕЖЕ І НЕ ПАЛИТЬ СВОЇХ АГЕНТІВ
працює в інтернеті за гроші...отака
в нас нація..Дякувати,що не всі такі,
а ботів пару десятків...