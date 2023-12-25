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арешт (1630) Буданов (351) ГУР (72)

У Москві знову заочно заарештували главу ГУР Міноборони Буданова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Басманний суд Москви ухвалив рішення про заочний арешт голови Головного управління розвідки міністерства оборони України, генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на російські ЗМІ.

Його звинуватили за двома епізодами: теракт групою осіб зі значними збитками та ще один теракт групою осіб.

"Буданова звинуватили в теракті зі значними збитками, вчиненими групою осіб, і ще одному теракті, вчиненому групою осіб. Такі статті в жовтні перераховував Слідчий комітет, звинувачуючи голову української розвідки в причетності до атак безпілотників. Арешт у Басманному суді територіально відноситься саме до справ, які веде Головне слідче управління СК", — йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у квітні цього року Лефортівський районний суд Москви вже заочно заарештовував начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Тоді його звинувачували у справі про вибух на Кримському мосту. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія ніколи не зможе знищити Україну. 2024 рік - рік продовження боротьби, - Буданов

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+24
цей той самий буданов,який разом з арестовичем прикривав єрмака по "вагнергейту"?це той самий що випустив за кордон трубіцина,що працювв на єрмака?це той самий що пригрів у себе брата єрмака?це той самий,що жив разом гогілащвілі,а потім пригрів його у себе?
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25.12.2023 11:52
+19
Каци вміють малювати легенди своїм консервам.
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25.12.2023 11:56
+14
трохи рейтинг треба піднять в Україні
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25.12.2023 11:58
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Рашиські терористи звинувачують Буданова що він не здав Україну ,це не держава це нациське терористичне утворення ,яке ізгоєм ********* світу.
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25.12.2023 11:48 Відповісти
- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут убить!
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25.12.2023 11:50 Відповісти
Після першого арешту Буданов втік,довелося заарештувати вдруге.)
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25.12.2023 11:50 Відповісти
Ні. Його заочно заарештували, а він заочно вийшов під заставу.

Тепер от знову
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25.12.2023 13:41 Відповісти
Він же був у Криму..
Чому не заарештований?!
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25.12.2023 11:51 Відповісти
цей той самий буданов,який разом з арестовичем прикривав єрмака по "вагнергейту"?це той самий що випустив за кордон трубіцина,що працювв на єрмака?це той самий що пригрів у себе брата єрмака?це той самий,що жив разом гогілащвілі,а потім пригрів його у себе?
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25.12.2023 11:52 Відповісти
Вони земелі
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25.12.2023 12:08 Відповісти
це той в кого "служить" шевченко і червонець!
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25.12.2023 13:25 Відповісти
о,я був не в курсі,дякую!ГУР в якісь притулок для "особливих" перетворили-це пиз..ь
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25.12.2023 13:34 Відповісти
А за козыря тишина……
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25.12.2023 11:54 Відповісти
Каци вміють малювати легенди своїм консервам.
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25.12.2023 11:56 Відповісти
Козирь, наш мандат!!!
А как харашо начиналось: ДЖЕНЕРАЛь, квазимодоус,
бл....
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25.12.2023 14:11 Відповісти
трохи рейтинг треба піднять в Україні
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25.12.2023 11:58 Відповісти
Медіаопудало, таке саме як арестович.
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25.12.2023 11:59 Відповісти
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25.12.2023 11:59 Відповісти
Вони вже заочно пів України розстріляли... заочна і загадково-приписжена ця недокраїна путінляндія..
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25.12.2023 12:04 Відповісти
Судя по скрину в телеге - его обвиняют аж в 104 терактах 😁
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25.12.2023 12:05 Відповісти
Ну шо я і казав у свойому коментарі про нього після його "бурутьби"-треба підняти рейтінг.Чим займався гламурний ішак весь 21рік.Він же розвідник,а не міністр,чи мент.І куча телепнів почали його виправдовувати.Мабуть забули як рашка "возбуждала" уголовні справи проти бойка,медведчука у 2018р.
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25.12.2023 12:06 Відповісти
Проти Юрія Бойка в РФ не було відкрито жодної кримінальної справи. Про Медведчука не знаю
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25.12.2023 12:29 Відповісти
Та то їм нова Ванга потрібна! От і хочуть забрати собі Буданова!
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25.12.2023 12:10 Відповісти
На що їм Ванга, якщо в них кожен рашист сам собі Ванга. Обосновую - запитайте у будь якого фашиста хто в них буде наступним фюрером фашистської ********* після виборів у березні 2024 року? Отримаєте відповідь що плешивий гітлер. Так що Ванга їм не потрібна, вони самі собі всі провидці та чарівники.
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25.12.2023 12:35 Відповісти
Та на московії не важливо прізвище переможця виборів: чи то буде Собчак, чи Навальний (якщо знайдеться), чи ще хто - все одно оберуть путіна: там усі путіни. Десятиріччами виведена нація імперців: більшість - раби імперії, які славлять її та готові за неї вмирати, і меншість "хазяїв", які нею керують. Але всі вони путіни в тому чи іншому відношенні.
Тут ні Вангою, ні будангою бути не треба
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25.12.2023 13:55 Відповісти
це що той співмешканець кацапаи гогілашвілі7
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25.12.2023 12:14 Відповісти
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25.12.2023 12:23 Відповісти
Тепер нашого начальника розвідки будуть кожен тиждень арештовувати. Мабуть ваня бакланов заздрить….
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25.12.2023 12:29 Відповісти
хотят протолкнуть в мученики? та он сам на кацапов работаеи
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25.12.2023 12:35 Відповісти
По себе не ровняй.
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25.12.2023 12:41 Відповісти
подлизываешь отлично кацапозелени
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25.12.2023 13:26 Відповісти
Главное, что не твоему плешивому гитлеру всея фашистской *********.
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25.12.2023 15:16 Відповісти
Подозреваю, что было бы больше пользы для Украины, если бы его действительно арестовали.
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25.12.2023 12:41 Відповісти
…. И налил очередной стакан путинки. Сам ты как на зону не собираешься? Нет? А пора бы….
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25.12.2023 12:47 Відповісти
Обычно разведчики ничего не комментируют и дают пассажи типа скоро в Крыму будем пить вино 1874 года выпуска ..типа Путлер и Берлускони после захвата Крыма. ..,этот пиарщик не разведчик...в болтун находка для врага...
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25.12.2023 12:41 Відповісти
Конечно, пиарится молодой начальник любит, этого у него не отнять. Но в тоже время мне отрадно, что вас кацапские фашисты это не только раздражает, но и бесит!!! Изойдите на гавно фашисты! Слава Украине! Слава ВСУ!
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25.12.2023 12:45 Відповісти
Передавай привет Татарову Гетьманцеву и Ермаку прочим нищебродам не надо... главному Штирлица путлера 😁💲 обязательно Моцкальской помойки
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25.12.2023 12:50 Відповісти
дЕрмаков развелось больше чем у американцев наличного бабла💲🥳строят МалороSSiю...
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25.12.2023 12:47 Відповісти
Вот гады. А ты Новороссию хотел?
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25.12.2023 12:48 Відповісти
ГовнороSSию и чтоб 73% дятлов прокукарекали за нее👹👺😁🥳
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25.12.2023 12:51 Відповісти
Сенатор лугандону, а нормальною мовою ти спілкуватися можеш???
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25.12.2023 12:56 Відповісти
И так тридцать раз)
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25.12.2023 12:54 Відповісти
Та нафуй він кому потрібен? Москалі прикривають своїх.
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25.12.2023 12:54 Відповісти
А навіщо "заарештовують" РОТОМ по декілька разів якщо "не потрібен"?! І яким чином ці "арешти" когось на Московії (т.з. "роССії") "прикривають"?!
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25.12.2023 13:24 Відповісти
А тепер давай нормальною державною мовою і щоб без ціх смайликів, щоб я не думав що ти школоло ганебне!
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25.12.2023 12:55 Відповісти
Нормальну українську мову я вивчив з молоком мамусі майже 50 років потому...😁не парься🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ генералу Залужному Потужному Гетьману України 🥇🥇🥇🕊️✌️🇺🇦🇺🇦✌️
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25.12.2023 13:06 Відповісти
Ти хотів сказати - матусі. Мамуся то кацапською…спалився ти шпигунчік. Погано тебе спецпропаганді у вкімо навчали
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25.12.2023 13:11 Відповісти
Повинен зауважити що слово "мамуся" присутнє й у московитський (т.з. "роССійський") й в український мовах, тож ......
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25.12.2023 13:33 Відповісти
Ви хотіли сказати, що у кацапській мові. Не знаю що там у вас в лугандоні а у нас на Волині так не кажуть. Доречі однакові слова українською і кацапською у природі можуть бути. Наприклад - джевєлін, пєтріот, бредлі, бушмайстер, стінгер, леопард ну і так далі. Слава ЗСУ!
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25.12.2023 15:23 Відповісти
Снова арестовали? А шо, после первого ареста он сбежал?
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25.12.2023 13:11 Відповісти
От як рашисти "знищують" F-16 так і Буданова "заарештовують" і "заарештовують", "заарештовують" і "заарештовують"......РОТОМ!
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25.12.2023 13:19 Відповісти
Цікаво, а його коханця (чи коханку) гогілашвілі кацапи в розшук об'явили, чи арештували?
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25.12.2023 13:37 Відповісти
Буданова 2 рази арештували, а дєрьмака і зельмака ні разу((( своя агентура, свої серед чужих. Українці, щось знають, але стійко витримують всі знущання всього зедєрьмакодла.
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25.12.2023 14:20 Відповісти
У Москві знову заочно заарештували главу ГУР Міноборони Буданова Джерело: https://censor.net/ua/n3463619

КРЕМЛЬ БЕРЕЖЕ І НЕ ПАЛИТЬ СВОЇХ АГЕНТІВ
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25.12.2023 14:42 Відповісти
Це все одно що заочно женитись. Вручну.
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25.12.2023 15:01 Відповісти
Знайомий каже,що дуже багато ботів
працює в інтернеті за гроші...отака
в нас нація..Дякувати,що не всі такі,
а ботів пару десятків...
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25.12.2023 16:37 Відповісти
краще б вони заочно відсмоктали
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25.12.2023 17:42 Відповісти
Вони не знають що він в 95-му кварталі працює !
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25.12.2023 17:42 Відповісти
 
 