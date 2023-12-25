У Москві знову заочно заарештували главу ГУР Міноборони Буданова

Басманний суд Москви ухвалив рішення про заочний арешт голови Головного управління розвідки міністерства оборони України, генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на російські ЗМІ.

Його звинуватили за двома епізодами: теракт групою осіб зі значними збитками та ще один теракт групою осіб.

"Буданова звинуватили в теракті зі значними збитками, вчиненими групою осіб, і ще одному теракті, вчиненому групою осіб. Такі статті в жовтні перераховував Слідчий комітет, звинувачуючи голову української розвідки в причетності до атак безпілотників. Арешт у Басманному суді територіально відноситься саме до справ, які веде Головне слідче управління СК", — йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у квітні цього року Лефортівський районний суд Москви вже заочно заарештовував начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Тоді його звинувачували у справі про вибух на Кримському мосту.

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