У Москві знову заочно заарештували главу ГУР Міноборони Буданова
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Басманний суд Москви ухвалив рішення про заочний арешт голови Головного управління розвідки міністерства оборони України, генерал-лейтенанта Кирила Буданова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на російські ЗМІ.
Його звинуватили за двома епізодами: теракт групою осіб зі значними збитками та ще один теракт групою осіб.
"Буданова звинуватили в теракті зі значними збитками, вчиненими групою осіб, і ще одному теракті, вчиненому групою осіб. Такі статті в жовтні перераховував Слідчий комітет, звинувачуючи голову української розвідки в причетності до атак безпілотників. Арешт у Басманному суді територіально відноситься саме до справ, які веде Головне слідче управління СК", — йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у квітні цього року Лефортівський районний суд Москви вже заочно заарештовував начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Тоді його звинувачували у справі про вибух на Кримському мосту.
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- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут убить!
Тепер от знову
Чому не заарештований?!
А как харашо начиналось: ДЖЕНЕРАЛь, квазимодоус,
бл....
Тут ні Вангою, ні будангою бути не треба
КРЕМЛЬ БЕРЕЖЕ І НЕ ПАЛИТЬ СВОЇХ АГЕНТІВ
працює в інтернеті за гроші...отака
в нас нація..Дякувати,що не всі такі,
а ботів пару десятків...