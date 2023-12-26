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Квартал-95 (211) концерт (398) отмена (158)

"Вечерний Квартал" отменил концерт в Буковеле: причины неизвестны

Новости Цензор.НЕТ Общество

квартал-95

Планируемый на 27 декабря 2023 года в Буковеле концерт не состоится. Причины неизвестны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее "Квартал 95" сообщал в соцсетях, что отправится в первый за два года благотворительный тур.

Вечерний Квартал отменил концерт в Буковеле: причины неизвестны 01

"Зрители благотворительных концертов имеют уникальную возможность первыми увидеть новую программу коллектива - новые юмористические номера на актуальные темы, новые шутки, новые пародии. Все концерты "Вечернего Квартала" - благотворительные. Часть средств от билетов пойдет на помощь ВСУ - на актуальные нужды наших защитников и защитниц", - отмечено в посте.

Однако на сайте по продаже билетов видно, что концерт отменен. Отметим, что билеты на выступление стоили от 1119 до 2499 гривен.

Вечерний Квартал отменил концерт в Буковеле: причины неизвестны 02

Участники "Квартала" отмену концерта никак не комментируют. Социальные сети студии – молчат.

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Добавим, что концерты в Хмельницком (26 декабря 2023 года) и Одессе (1 апреля 2024 года) не отменены. Цены на билеты стартуют от 400 и достигают 2 000 гривен.

До этого концерт уже прошел в Днепре.

Вечерний Квартал отменил концерт в Буковеле: причины неизвестны 03

Вечерний Квартал отменил концерт в Буковеле: причины неизвестны 04

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Топ комментарии
+71
І є ж ідіоти, яке не просто дивляться таке лайно, а ще й платять за це.
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26.12.2023 18:58
+62
Чому на цих клоунських підрів не поширюється мобілізація?
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26.12.2023 18:56
+61
Сцут ТЦК.
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26.12.2023 18:52
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такі кандидати в піхоту пропадають! ай-яй! всі придатні як космонавти! Ждемс!
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26.12.2023 22:35 Ответить
Цікаво, а вони ще ще мовою ворога виступають?
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26.12.2023 23:16 Ответить
Вручення повісток можна перенести на 26 грудня в Хмельницькому.
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26.12.2023 23:50 Ответить
В Авдіївку суки з орденами і медалями на передову!
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27.12.2023 00:32 Ответить
На Херсонщині окупанти застрелили восьмикласника.
А "Дизель-шоу" зняли номер про життя в окупації з усім набором: сім'єю, яка демонстративно відмовляється від рос паспорта, рос окупантами-чмонями, які приходять до них горілку просити, святим Миколаєм, який ось-ось їх звільнить від окупації, вони й так вільні люди, і все минає, мине й окупація. Сміх, оплески. Після цього акторка "Дизель-шоу" Вікторія Булітко записала відео з обуренням, де обізвала журналістку, що розкритикувала їх "гумор", гнидою і політичною повією.
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27.12.2023 01:12 Ответить
Вот кого ждёт ЗСУ для прорыва.
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27.12.2023 03:22 Ответить
Хай розпускають свій балаган та тікають поки можуть.
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27.12.2023 07:26 Ответить
Вирішили що для Буковеля ціна їх квитків занизька, там же "слівкі общества".
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27.12.2023 07:28 Ответить
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