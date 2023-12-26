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Четыре экс-министра обороны Великобритании призвали правительство поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

велика,британія

Бывшие министры обороны Великобритании от Консервативной партии призвали правительство премьера Риши Сунака срочно объявить, сколько военной помощи Британия предоставит Киеву в следующем году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом 26 декабря написало издание The Telegraph.

В совместном обращении Майкл Феллон, Бен Уоллес, Лиам Фокс и Гэвин Уильямсон призвали британское правительство объявить об обязательстве выделить на военную помощь Украине в следующем году по меньшей мере £2,3 млрд – столько же, сколько в 2022-м и 2023-м.

Фелон напомнил, что Великобритания пообещала помогать столько, сколько потребуется, поэтому должна сдержать свое слово.

Уоллес подчеркнул, что "Украина, возможно, переживает свои самые темные времена", поэтому "сейчас не время для Британии расслабляться". По его словам, Британия рискует потерять свое лидерство в поддержке Украины без видимой причины и потому должна продемонстрировать долгосрочную приверженность.

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Уильямсон в свою очередь напомнил, что война РФ против Украины продолжается с 2014 года, и Британии важно дать украинцам "уверенность в том, что мы поддерживаем их борьбу против [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина".

Источники The Telegraph в британском правительстве говорят, что ожидают объявления конкретики о помощи Украине во время бюджетного процесса, то есть не раньше весны 2024 года. Но раньше об этом становилось известно еще до конца прошлого года.

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Ого! Та в Об'єднаному Королівстві є не тільки козак Джонсонюк, а ще Феллоненко, Веллес, Фоксюк та Вільямсоній
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26.12.2023 22:51 Ответить
В Великобританії є ще не один PEACEDUK! А в США скільки PEACEDUKів!
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26.12.2023 23:47 Ответить

очікують оголошення конкретики щодо допомоги Україні під час бюджетного процесу, тобто не раніше весни 2024 року. Але раніше про це ставало відомо ще до кінця попереднього року.
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26.12.2023 22:54 Ответить
Знову "Шекспір"...в тому році було "дефіле" політичної моди із виділення допоги, а зараз тобто не раніше весни 2024 року. Цікава дата - співпадає із рішеннями і баченням війни в самій Україні. Офігівати Заходи є від чого...як наприклад перша конференція Залужного, де ?Головнокомандувач ЗСУ?...коментує ?політичне? рішення про зміну якості мобілізації.
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26.12.2023 23:11 Ответить
Якщо Болгарія погодила 3.5 ярда допомоги то Великобританія щоб обламатися повинна як мінімум в двічі більше!! І не менше Німечини і Франції)))
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26.12.2023 23:40 Ответить
 
 