Четыре экс-министра обороны Великобритании призвали правительство поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год

Бывшие министры обороны Великобритании от Консервативной партии призвали правительство премьера Риши Сунака срочно объявить, сколько военной помощи Британия предоставит Киеву в следующем году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом 26 декабря написало издание The Telegraph.

В совместном обращении Майкл Феллон, Бен Уоллес, Лиам Фокс и Гэвин Уильямсон призвали британское правительство объявить об обязательстве выделить на военную помощь Украине в следующем году по меньшей мере £2,3 млрд – столько же, сколько в 2022-м и 2023-м.

Фелон напомнил, что Великобритания пообещала помогать столько, сколько потребуется, поэтому должна сдержать свое слово.

Уоллес подчеркнул, что "Украина, возможно, переживает свои самые темные времена", поэтому "сейчас не время для Британии расслабляться". По его словам, Британия рискует потерять свое лидерство в поддержке Украины без видимой причины и потому должна продемонстрировать долгосрочную приверженность.

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Уильямсон в свою очередь напомнил, что война РФ против Украины продолжается с 2014 года, и Британии важно дать украинцам "уверенность в том, что мы поддерживаем их борьбу против [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина".

Источники The Telegraph в британском правительстве говорят, что ожидают объявления конкретики о помощи Украине во время бюджетного процесса, то есть не раньше весны 2024 года. Но раньше об этом становилось известно еще до конца прошлого года.

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